10 уловок нашей психики, после которых вы посмотрите на себя другими глазами

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В мире существует много вещей, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, но больше всего мы не знаем о самих себе. Например, вы в курсе, что за новыми туфлями лучше ходить в плохом настроении, иначе приобретение может со временем разочаровать? И таких парадосков мы набрали целых 10 штук.

AdMe.ru расскажет интересные факты о мозге и психике человека, в том числе и о том, как настроение влияет на покупки и другие решения, которые мы принимаем. Читайте, возможно, после них на многие вещи вы посмотрите другими глазами.

1. В чужих ошибках виноваты сами люди, в наших — обстоятельства

Представьте ситуацию: у женщины, идущей по улице, порвался пакет с яблоками и они оказались на асфальте. Проходящий мимо мужчина посмотрел с пониманием, но помогать не стал. Почему он так поступил? Большинство из нас предположит, что мужчина ленив, невоспитанный или, может, социофоб. Теперь представьте, что мимо этой женщины прошли вы. Прошли и не помогли. Почему вы так поступили? Наверняка торопились на работу или важную встречу, и если бы не обстоятельства, то обязательно бы оказали помощь. В психологии это называется фундаментальной ошибкой атрибуции: ошибки окружающих мы объясняем их личностными особенностями, а свои — влиянием внешних факторов. В случае с достижениями все наоборот. Если кто-то сдал экзамен на отлично, это внешние факторы (легкий билет или добрый преподаватель), а если вы получили высокую оценку — это от того, что хорошо подготовились.

2. Длина строки влияет на восприятие текста

Исследования показывают, что мы быстрее прочитаем текст, написанный в 10 строчек, чем этот же текст, но разбитый на 20 более коротких строчек. Для оптимальной скорости чтения в строке должно быть примерно 100 символов. Но если дать человеку возможность выбрать, что читать — широкую колонку или узкие столбцы — он выберет второе. Больше всего людям «нравится» текст, где в одной линии от 45 до 74 символов. Теперь вы знаете, как написать признание в любви или письмо начальнику с просьбой об увеличении зарплаты.

3. Важные решения лучше принимать в плохом настроении

Оказывается, когда мы счастливы, то принимаем решения, больше опираясь на интуицию и внутреннее предчувствие. А когда грустим — делаем выбор, используя логику и аналитику. Именно поэтому в состоянии эйфории мы нередко совершаем поступки, которым потом удивляемся. В целом же решения, принятые в моменты грусти, более эффективны, отмечают исследователи.

4. Мы представляем объекты вокруг себя в канонической перспективе

Вспомните, как выглядит офисный принтер или транспортное средство, которое помогло вам добраться на работу. Большинство из нас представили эти предметы так, словно мы смотрим на них немного сверху и под таким углом, чтобы были видны лицевая и боковая плоскость (это и есть каноническая перспектива). Исследователь этого явления предлагал разным людям нарисовать их кофейную чашку, и на большинстве рисунков она была изображена именно в этом ракурсе.

5. Синхронные действия делают нас ближе

Если вы хотите укрепить отношения с коллегами или членами семьи, займитесь вместе пением, спортом или любым другим делом, которое предполагает синхронное выполнение каких-нибудь действий. Ученые доказали, что такие занятия вызывают положительные эмоции (даже если само занятие вам не нравится) и убирают психологические барьеры, в результате чего члены группы становятся ближе друг другу.

6. Мы все невнимательны, и это докажет видео ниже

До того как читать текст ниже, посмотрите внимательно видео. Сосредоточьтесь на девушках в белых футболках и посчитайте, сколько пасов они сделают. Итак, посчитали. Заметили ли вы человека в костюме гориллы? Примерно 50 % человек, просматривающих этот ролик первый раз, его не замечают. Посмотрим второй раз? Кстати, девушки в белых футболках делают 16 пасов. После второго просмотра ответьте на следующие вопросы: какого цвета занавески на сцене? Красные? А в конце ролика? А сколько всего было девушек? В какой момент их количество уменьшилось? Этот эффект психологи называют слепотой невнимания. Большинство из нас не замечают то, что происходит буквально под носом, если мы сосредоточены на другой задаче.

7. Распознавать легче, чем вспоминать

Прочитайте слова, написанные на картинке. Закройте глаза и попытайтесь эти слова перечислить (их там 9 штук). Сколько удалось вспомнить? Теперь нажмите на изображение, посмотрите на картинки и отметьте те, которые были в списке. Все 9 предметов вы, скорее всего, не найдете, но результат в любом случае будет лучше, чем в первый раз. Так происходит потому, что распознавание требует меньше усилий, чем вспоминание. И именно поэтому для стимуляции мозговой активности рекомендуется заучивать наизусть различные тексты.

8. На качество выполняемой нами работы влияют окружающие люди

Если вы умеете очень хорошо что-то делать, то в присутствии других людей сделаете это еще лучше. Эффект аудитории — так называется это явление — хорошо демонстрируют спортсмены, которые на публичных выступлениях показывают результаты лучше, чем на тренировке. Но если вы возьметесь за работу, в которой у вас мало опыта, то присутствие зрителей не улучшит, а только ухудшит результат. Поэтому обучаться какому-нибудь ремеслу рекомендуется без посторонних.

9. Наш мозг иногда врет

На картинке известная иллюзия Понцо, показанная миру еще в 1913 году. Нам кажется, что оранжевая линия, находящаяся дальше, длиннее, хотя на самом деле обе полосы одинаковы (нажмите на картинку, чтобы убедиться в этом). Так происходит потому, что верхняя линия выходит за пределы вертикальных линий, а нижняя, наоборот, не дотягивается, из-за чего мозгу кажется, что верхняя линия длиннее.

10. Несовершенные люди нам нравятся больше

Предположим, вы мужчина и вам нравится красивая, добрая и умная девушка. Вот она идет — еще немножко, и над ее головой засверкает нимб. И тут объект вашей симпатии неуклюже падает прямо в грязь. Изменится ли ваше отношение к ней? Скорее всего да, она начнет вам нравиться еще больше, а может, вы даже влюбитесь. В психологии явление, при котором к человеку, совершившему небольшую оплошность, окружение начинает относиться лучше, называется эффектом несовершенства, или эффектом Прэтфелла. Правда, действует он в тех случаях, когда к человеку уже есть хоть небольшая симпатия. Получается, что наше стремление быть идеальными — напрасная трата усилий, а небольшое несовершенство никому не помешает.

Надеемся, что вышеописанные эффекты вас не только удивят, но и помогут в некоторых ситуациях. Кстати, если по-честному, вы заметили человека в костюме гориллы, когда смотрели видео первый раз?