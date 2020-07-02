10+ психологических трюков, с помощью которых можно взломать поведение окружающих
Человеческий мозг — одно из самых удивительных и совершенных устройств. Он управляет нашим восприятием реальности, хранит данные, обеспечивает работоспособность органов тела, координирует все наши движения. И при этом способен совершать абсолютно нелепые ошибки, чем и пользуются многочисленные менталисты, фокусники и мошенники.
Мы в AdMe.ru обожаем все, что связано с человеческим мышлением (и даже его ошибками), поэтому нашли несколько остроумных психологических трюков, проверили на себе, а теперь предлагаем попробовать вам.
- Чтобы стать чемпионом в игре «Камень, ножницы, бумага», прямо перед игрой задайте оппоненту любой вопрос и затем начните играть. В большинстве случаев соперник «выбросит» ножницы. © Jolie Johnson / Quora
- Дождитесь, когда кто-то в компании поглядит на часы. Сразу после этого спросите у него, который час. Будьте уверены, ему придется посмотреть на часы еще раз. © Dan Kurlavicius / Quora
- Прежде чем спорить с кем-то из родственников, я обычно спрашиваю, какие аргументы могут изменить его мнение. Если таковых не находится, мы просто начинаем говорить на другую тему. © Tokugawa / Reddit
-
Попросите человека громко и быстро посчитать до 20. Внезапно прервите его и предложите назвать любой цвет. Скорее всего, это будет красный. Затем скажите продолжить считать, снова прервите и попросите назвать инструмент. В 3 случаях из 4 это будет красный молоток. © Marc van Vliet / Quora
- Ваш друг что-то пересчитывает, и вы хотите сбить его со счета? Не стоит называть случайные числа, гораздо эффективнее продолжить последовательность в правильном порядке. © Kunal Bansal Chandigarh / Quora
- У нас рядом с домом есть небольшой магазин, и прямо за спиной кассира висит огромное зеркало. Как-то я спросила хозяйку, зачем оно там. Она сказала, что когда недовольные или грубые покупатели видят свое отражение, то быстро успокаиваются. © Tulsi Subramanian / Quora
- Сидя с кем-нибудь за столиком в кафе, начните потихоньку сдвигать предметы на столе в его сторону. Кетчуп, солонку, салфетки, мусор — и все это не прекращая беседы. Вы увидите, как ваш собеседник начнет нервничать и злиться, хотя вы его даже не трогали. Конечно, потом лучше объяснить, что вы претендовали на его личное пространство не всерьез, а ради смеха. Возможно, вы оба над этим посмеетесь. © Jakke Haakola / Quora
- Чтобы заставить человека почувствовать себя некомфортно или неуверенно во время разговора, смотрите на его волосы, пока он говорит что-то. © Bruno Mirchevski / Quora
- Если ваш собеседник не дает вам вставить ни слова, попробуйте уронить что-нибудь, например ручку. Он прервется, пока вы наклоняетесь, и вы сможете начать говорить. © Siddharth Chauhan / Quora
- Достаньте три монетки, положите их на стол и спросите у кого-нибудь, сколько монет он видит. Конечно, человек заподозрит подвох, задаст кучу уточняющих вопросов, а потом ответит: «Три». С удивленным лицом скажите: «Ты шутишь? Здесь только две монеты!» Оппонент будет настаивать, а ваша задача — все более уверенно говорить: «Две!» Когда страсти достигнут апогея, сделайте вид, что вы готовы сдаться, и скажите: «Ладно, если я неправ, вы покупаете мне шоколадку». Разгоряченный соперник согласится, и тут вы признаете: «Да, действительно, здесь три монеты. Я был неправ». Поздравляю, шоколадка ваша, потому что никто никогда не слушает. © John Collins / Quora
- Если ваш оппонент в какой-то игре или соревновании начинает выигрывать, спросите, как ему удается так хорошо играть. Обычно люди начинают задумываться над этим вопросом и теряют концентрацию. © DreadPirateGriswold / Reddit
- При первой беседе с кем-либо постарайтесь запомнить цвет его глаз. Сама по себе эта информация бесполезна, но так вы будете поддерживать зрительный контакт, а это продемонстрирует собеседнику ваш интерес и создаст позитивное впечатление. © Tulsi Subramanian / Quora
-
Я работаю менеджером по продажам и, конечно, очень часто слышу отказы. Раньше это вгоняло меня в депрессию, но недавно я начал пользоваться следующей техникой: по утрам я рисую 70 кружочков и каждый раз, когда слышу «нет», закрашиваю один из них. В результате мозг воспринимает отказ как вознаграждение, и я не чувствую себя никчемным. Кроме того, я перестал бояться отказов, черт, да я даже жду их, чтобы закрасить больше кружочков. Мои результаты на работе еще никогда не были так хороши. © pot897 / Reddit
-
Собираетесь дать пять и боитесь промахнуться? Просто смотрите на локоть человека, которому даете пять, и попадете точно в цель. © Kunal Bansal Chandigarh / Quora
- В следующий раз, когда будете с кем-нибудь спорить, мимоходом замените в своем аргументе одно слово на совершенно случайное. В результате оппонент больше сосредоточится на том, не послышалось ли ему, что вы сказали «банан», чем на своих аргументах. © Eugene Smith / Quora
Конечно, ни один из этих трюков не гарантирует 100%-ного результата, потому что люди разные и странно надеяться, что все они мыслят одинаково. Но если вдруг у вас благодаря этой статье получится чаще выигрывать в «Камень, ножницы, бумага», будет здорово. Наверняка и вы знаете какой-то психологический фокус, который почти всегда удается. Расскажете нам?