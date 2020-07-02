10+ психологических трюков, с помощью которых можно взломать поведение окружающих

Я работаю менеджером по продажам и, конечно, очень часто слышу отказы. Раньше это вгоняло меня в депрессию, но недавно я начал пользоваться следующей техникой: по утрам я рисую 70 кружочков и каждый раз, когда слышу «нет», закрашиваю один из них. В результате мозг воспринимает отказ как вознаграждение, и я не чувствую себя никчемным. Кроме того, я перестал бояться отказов, черт, да я даже жду их, чтобы закрасить больше кружочков. Мои результаты на работе еще никогда не были так хороши. © pot897 / Reddit