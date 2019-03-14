10 психологических терминов, в которых каждый ошибался хоть раз

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Как часто в повседневной речи мы слышим «весенняя депрессия», «со мной произошла паническая атака», «он пассивный агрессор, он не хочет делать то, что я говорю» и т. п. И мы даже не всегда задумываемся, что употребляем эти психологические определения неправильно. О том, как не перепутать симпатию с эмпатией, а прострацию с фрустрацией, мы расскажем в этой статье.

Редакция AdMe.ru предлагает тщательно разобраться в вопросе психологических терминов, чтобы не прослыть невеждами.

Оговорка по Фрейду

Оговорка, обмолвка, ослышка — это явления, которые Фрейд описывает в своей книге «Психопатология обыденной жизни» как внешнее проявление неразрешенного подсознательного конфликта. Другими словами, человек неосознанно говорит о своих тайных желаниях. Трудам австрийского врача уже более 100 лет, и современные психологи сходятся во мнении, что иногда оговорка остается лишь оговоркой. Не нужно искать тайный смысл всякий раз, когда человек оговорился, и употреблять выражение знаменитого психоаналитика без надобности.

Депрессия

Так выглядит депрессия.

Пожалуй, наиболее употребляемое слово, которое люди используют, не особо вникая в его значение. «Весенняя депрессия», " у меня от этих отказов начинается депрессия" и пр. Люди часто путают ее с апатией, хандрой, чувством подавленности. Депрессия — это тяжелое психическое заболевание, и помимо плохого настроения существуют физические ее симптомы. Без помощи специалиста выбраться из него не получится.

Шизофрения

Вопреки распространенному мифу, шизофрения — это не раздвоение личности. Это серьезное психическое расстройство, при котором люди неправильно интерпретируют реальность. Шизофрения может привести к некой комбинации галлюцинаций, заблуждений и беспорядочного мышления и поведения. Людям, страдающим шизофренией, нужна постоянная поддержка.

Паническая атака

Группа Maroon 5 поддержала 10-летнего фаната, у которого случился приступ паники от встречи с кумирами.

Это выражение часто приходит в голову людям, которые хотят объяснить свое чувство гнева или раздражения, как бы оправдываясь: «Я не могу это контролировать». Таким образом, выражение используется без точного представления о том, какая болезнь за ним скрывается. Паническая атака — это внезапный сильный приступ страха, который может сопровождаться учащенным сердцебиением, дрожью, потливостью, одышкой и ощущением тревоги. Но в то же время это не означает, что только люди с психическими заболеваниями могут испытывать приступы паники. Для диагностики панических атак есть целый ряд симптомов, а одним из факторов также считается предрасположенность к ним.

Эмпатия и симпатия

Из-за схожести звучания этих двух слов люди часто путают понятия. Симпатия — это положительное отношение к кому-либо. Эмпатия — способность понять переживания другого человека, чувствовать его состояние. Понятие «эмпатия» шире сочувствия и симпатии, как если сказать человеку: «Я знаю, что ты чувствуешь», «Я чувствую твою боль».

Социопат и социофоб

Часто в повседневной речи эти два понятия взаимозаменяются. На деле же их различия нельзя недооценивать. Социопат презирает общество. Он не считается с правилами и нормами морали. Тогда как социофобы страдают от своего состояния — они боятся других людей, их пугают массовые мероприятия и разговоры с незнакомцами. При этом они не представляют опасности для окружающих.

Прострация и фрустрация

Прострация — угнетенное, подавленное состояние, полное безразличие к окружающему, состояние сильной усталости и изнеможения. Часто является следствием перенесенного заболевания. Фрустрация — это такое состояние человека, когда он сталкивается с какими-либо препятствиями, которые мешают ему достичь своих целей или удовлетворить какое-либо желание. Другими словами, когда желание не совпадает с возможностью. Как мы видим, ничего общего эти два понятия не имеют.

Пассивная агрессия

Пассивно-агрессивное поведение — это манера поведения, при которой враждебность не выражается открыто, а только косвенно — путем оскорбления, упрямства или преднамеренного невыполнения поставленных задач. Внешне же пассивно-агрессивный человек — спокойный, приятный и сдержанный, его невозможно вывести из себя, он не кричит и не надувает губы. Но такие личности всегда недовольны.

Психоз и невроз

Психоз — нарушение психической деятельности, которое влечет за собой искажение восприятия реального мира и дезорганизацию поведения. Понятие «невроз» намного шире. Различают несколько видов неврозов. Это расстройства, которые характеризуются навязчивыми или истерическими проявлениями, а также временным снижением умственной и физической работоспособности. Симптомами неврозов могут выступать как психические, так и физические нарушения в организме человека.