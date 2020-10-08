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10 способов без слов завоевать расположение окружающих, которыми активно пользуются звезды

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Если вы хотите быстрее убедить собеседника в чем-то, говорите низким тоном. Беседа таким тоном оказывает на окружающих более сильное влияние, заставляя их быстрее согласиться с вами. В то же время не следует забывать об использовании в речи пауз и менять громкость голоса, акцентируя внимание на более важных моментах. Все это демонстрирует окружающим, что вы уверены в том, о чем говорите.

AdMe.ru решил разобраться, что помогает известным людям поддерживать непринужденное общение друг с другом и какие их секреты мы можем взять себе на вооружение.

Не отгораживаются от аудитории

© Chris Pizzello/Invision/AP / East News, © Aflo Images / East News

Если есть возможность выбрать, будете ли вы выступать перед аудиторией сидя или стоя, всегда следует предпочесть второй вариант, поскольку он дает большую широту жестов и позволяет лучше воздействовать на людей.

Кроме того, важно не создавать границ между собой и слушателями: вместо того, чтобы отгораживаться от них кафедрой или громоздким напольным микрофоном, используйте ручной.

Показывают свой интерес

© The Tonight Show / East News

Простой наклон головы помогает завоевать доверие собеседника. Он показывает, что вы заинтересованы в нем лично или в теме разговора. А если кто-то другой делает этот жест, то понять, что его увлекло, достаточно просто: нужно поменять предмет беседы. Если жест сохранится, значит предмет интереса — это именно вы, а не то, о чем вы говорите.

Копируют жесты

© Invision/Invision / East News

Благодаря отзеркаливанию устанавливается более прочная связь с собеседником и создается ощущение, что вы разделяете его взгляды. Хотя нередко люди бессознательно отзеркаливают жесты друг друга.

Общаются на равных со всеми

Высокий рост — это показатель статуса человека. Именно поэтому раньше, чтобы приветствовать человека, снимали перед ним шляпу или кланялись, становясь тем самым ниже. Директора крупных и мелких предприятий намеренно выбирают себе кресла с массивной спинкой, чтобы возвышаться над подчиненными.

Таким образом, чтобы показать свое доброжелательное отношение, нужно быть на одном уровне с собеседником. К этому простому, но подкупающему жесту прибегают многие звезды. Если вы сидите, когда к вам пришел посетитель, встаньте, когда приветствуете его, и установите зрительный контакт. А если общаетесь с ребенком, слегка присядьте, чтобы быть на его уровне.

Держат сумочку, бокал и другие вещи в левой руке

© STRINGER/AFP / East News

Эксперт по этикету Мика Майер отмечает, что, заходя в помещение или отправляясь на мероприятие, королевские особы стараются держать сумочку или портфель в левой руке. Это оставляет правую руку всегда свободной для рукопожатия и приветствия. Именно так выходила на встречу принцесса Диана, а теперь и Меган Маркл.

А если вы находитесь на вечеринке, то можете использовать плоский клатч в качестве подставки под бокал, пока будете пожимать руку другому человеку.

Следят за своими ногами

© Manuel Balce Ceneta/AP/DCMC108 / AP/ East News, © AP / East News

Как известно, привлекательные люди легче завоевывают симпатию собеседников. Мика Майер советует мужчинам держать ноги на ширине бедер и опускать вниз подошву обуви, чтобы показывать собеседникам ухоженную часть, а не то, на что вы ненароком наступили.

Девушки могут использовать широко известную королевскую позицию ног — когда ноги будто связаны в области лодыжек и голеней и слегка наклонены. Важно следить, чтобы каблуки в такой позиции не поднимались.

Одеваются в соответствии с ситуацией

© face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, © Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

Отправляясь на собеседование или важную встречу, не надевайте платье гольф или с закрытым воротом. Любые куртки и плотно закрывающие грудь и шею вещи создают внутреннее ощущение, что вам есть что скрывать, подчеркивает бывший агент ФБР Джо Наварро. Именно поэтому политики часто выбирают костюмы с низко расположенными пуговицами, которые создают ощущение открытости и честности.

Стараются избегать неловких ситуаций

© MEGA/Mega Agency/East News, © MEGA/Mega Agency/East News

Ничто так не мешает теплым дружеским отношениям, как неловкие ситуации. Одна из них, когда, целуя знакомого человека в щеку, вы сталкиваетесь носами или, что еще хуже, губами. Чтобы этого не случилось, Мика Майер советует запомнить простой совет: всегда подставляйте правую сторону для поцелуя и сами тоже целуйте другого человека только в правую щеку.

Учитывают гендерные различия

© reesewitherspoon / Instagram, © willsmith / Instagram

Мужчины, как правило, воспринимают позу лицом к лицу как агрессию. Поэтому, общаясь с представителем сильного пола, лучше стоять сбоку или вполоборота: так общение будет складываться более дружелюбно. Женщины же меньше склонны к конкуренции, поэтому любят стоять лицом к лицу. Общаясь таким образом друг с другом, они добиваются сразу нескольких результатов:

  • получают больше информации о собеседнике, так как хорошо его видят и могут в ходе беседы что-то менять, приспосабливаясь к новым обстоятельствам или настроению партнера;
  • поддерживают постоянный визуальный контакт, а благодаря этому больше сосредоточиваются друг на друге;
  • показывают собеседнику то, что они внимательно его слушают;
  • лучше удерживают собеседника (поза бок о бок позволяет отвлекаться на посторонние раздражители и других людей).

Мужчины же чаще вносят неформальность в общение с помощью юмора, и, как правило, мужской юмор кажется окружающим смешным чаще.

Не боятся поддерживать тактильный контакт

© CharlizeAfrica / Twitter

Прикосновения, объятия, случайные касания — это наиболее провокационный, но и наиболее сильный способ воздействовать на собеседника. Даже если у вас не останется сознательного воспоминания о, например, руке на плече, вы с большей вероятностью согласитесь на повторную встречу или сотрудничество с этим человеком, так как будете чувствовать с ним связь.

Многие знаменитости используют прикосновения и объятия, чтобы стать ближе к собеседнику. Но тут следует учесть несколько нюансов.

  • Один и тот же жест может быть истолкован двояко. Например, прикосновение к плечу женщины может быть воспринято ею как поддержка, агрессия или повышенный интерес. Важно следить за реакцией собеседника, чтобы не обидеть.
  • Важно учитывать культурные различия и социальное положение собеседника. Учтите, что если вы поднялись вверх по карьерной лестнице, а ваши коллеги остались на старых должностях, то ваши касания могут быть восприняты иначе, например как снисходительность.
  • Прикосновения могут влиять на других людей. Спортивная команда, в которых игроки часто шлепают друг друга по плечу, по исследованиям, выигрывает чаще. Но если вы чувствуете, что тактильный контакт может быть неприятен собеседнику, то лучше ограничиться теплой улыбкой и доброжелательным тоном.

Легко ли вам дается общение с новыми людьми? Расскажите нам о комичных происшествиях во время первой встречи с незнакомцами и о том, чем они удивили вас при знакомстве.

Фото на превью face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News
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