10 способов без слов завоевать расположение окружающих, которыми активно пользуются звезды

Если вы хотите быстрее убедить собеседника в чем-то, говорите низким тоном. Беседа таким тоном оказывает на окружающих более сильное влияние, заставляя их быстрее согласиться с вами. В то же время не следует забывать об использовании в речи пауз и менять громкость голоса, акцентируя внимание на более важных моментах. Все это демонстрирует окружающим, что вы уверены в том, о чем говорите.

AdMe.ru решил разобраться, что помогает известным людям поддерживать непринужденное общение друг с другом и какие их секреты мы можем взять себе на вооружение.

Не отгораживаются от аудитории

Если есть возможность выбрать, будете ли вы выступать перед аудиторией сидя или стоя, всегда следует предпочесть второй вариант, поскольку он дает большую широту жестов и позволяет лучше воздействовать на людей. Кроме того, важно не создавать границ между собой и слушателями: вместо того, чтобы отгораживаться от них кафедрой или громоздким напольным микрофоном, используйте ручной.

Показывают свой интерес

Простой наклон головы помогает завоевать доверие собеседника. Он показывает, что вы заинтересованы в нем лично или в теме разговора. А если кто-то другой делает этот жест, то понять, что его увлекло, достаточно просто: нужно поменять предмет беседы. Если жест сохранится, значит предмет интереса — это именно вы, а не то, о чем вы говорите.

Копируют жесты

Благодаря отзеркаливанию устанавливается более прочная связь с собеседником и создается ощущение, что вы разделяете его взгляды. Хотя нередко люди бессознательно отзеркаливают жесты друг друга.

Общаются на равных со всеми

Высокий рост — это показатель статуса человека. Именно поэтому раньше, чтобы приветствовать человека, снимали перед ним шляпу или кланялись, становясь тем самым ниже. Директора крупных и мелких предприятий намеренно выбирают себе кресла с массивной спинкой, чтобы возвышаться над подчиненными. Таким образом, чтобы показать свое доброжелательное отношение, нужно быть на одном уровне с собеседником. К этому простому, но подкупающему жесту прибегают многие звезды. Если вы сидите, когда к вам пришел посетитель, встаньте, когда приветствуете его, и установите зрительный контакт. А если общаетесь с ребенком, слегка присядьте, чтобы быть на его уровне.

Держат сумочку, бокал и другие вещи в левой руке

Эксперт по этикету Мика Майер отмечает, что, заходя в помещение или отправляясь на мероприятие, королевские особы стараются держать сумочку или портфель в левой руке. Это оставляет правую руку всегда свободной для рукопожатия и приветствия. Именно так выходила на встречу принцесса Диана, а теперь и Меган Маркл. А если вы находитесь на вечеринке, то можете использовать плоский клатч в качестве подставки под бокал, пока будете пожимать руку другому человеку.

Следят за своими ногами

Как известно, привлекательные люди легче завоевывают симпатию собеседников. Мика Майер советует мужчинам держать ноги на ширине бедер и опускать вниз подошву обуви, чтобы показывать собеседникам ухоженную часть, а не то, на что вы ненароком наступили. Девушки могут использовать широко известную королевскую позицию ног — когда ноги будто связаны в области лодыжек и голеней и слегка наклонены. Важно следить, чтобы каблуки в такой позиции не поднимались.

Одеваются в соответствии с ситуацией

Отправляясь на собеседование или важную встречу, не надевайте платье гольф или с закрытым воротом. Любые куртки и плотно закрывающие грудь и шею вещи создают внутреннее ощущение, что вам есть что скрывать, подчеркивает бывший агент ФБР Джо Наварро. Именно поэтому политики часто выбирают костюмы с низко расположенными пуговицами, которые создают ощущение открытости и честности.

Стараются избегать неловких ситуаций

Ничто так не мешает теплым дружеским отношениям, как неловкие ситуации. Одна из них, когда, целуя знакомого человека в щеку, вы сталкиваетесь носами или, что еще хуже, губами. Чтобы этого не случилось, Мика Майер советует запомнить простой совет: всегда подставляйте правую сторону для поцелуя и сами тоже целуйте другого человека только в правую щеку.

Учитывают гендерные различия

Мужчины, как правило, воспринимают позу лицом к лицу как агрессию. Поэтому, общаясь с представителем сильного пола, лучше стоять сбоку или вполоборота: так общение будет складываться более дружелюбно. Женщины же меньше склонны к конкуренции, поэтому любят стоять лицом к лицу. Общаясь таким образом друг с другом, они добиваются сразу нескольких результатов: получают больше информации о собеседнике, так как хорошо его видят и могут в ходе беседы что-то менять, приспосабливаясь к новым обстоятельствам или настроению партнера;

поддерживают постоянный визуальный контакт, а благодаря этому больше сосредоточиваются друг на друге;

показывают собеседнику то, что они внимательно его слушают;

лучше удерживают собеседника (поза бок о бок позволяет отвлекаться на посторонние раздражители и других людей). Мужчины же чаще вносят неформальность в общение с помощью юмора, и, как правило, мужской юмор кажется окружающим смешным чаще.

Не боятся поддерживать тактильный контакт

Прикосновения, объятия, случайные касания — это наиболее провокационный, но и наиболее сильный способ воздействовать на собеседника. Даже если у вас не останется сознательного воспоминания о, например, руке на плече, вы с большей вероятностью согласитесь на повторную встречу или сотрудничество с этим человеком, так как будете чувствовать с ним связь. Многие знаменитости используют прикосновения и объятия, чтобы стать ближе к собеседнику. Но тут следует учесть несколько нюансов. Один и тот же жест может быть истолкован двояко. Например, прикосновение к плечу женщины может быть воспринято ею как поддержка, агрессия или повышенный интерес. Важно следить за реакцией собеседника, чтобы не обидеть.

Важно учитывать культурные различия и социальное положение собеседника. Учтите, что если вы поднялись вверх по карьерной лестнице, а ваши коллеги остались на старых должностях, то ваши касания могут быть восприняты иначе, например как снисходительность.

Прикосновения могут влиять на других людей. Спортивная команда, в которых игроки часто шлепают друг друга по плечу, по исследованиям, выигрывает чаще. Но если вы чувствуете, что тактильный контакт может быть неприятен собеседнику, то лучше ограничиться теплой улыбкой и доброжелательным тоном.