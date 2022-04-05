10 психологических приемов, которые вы можете использовать, чтобы выигрывать каждый день

Общаться и достигать взаимопонимания с людьми бывает нелегко, будь то в семье, на работе или в вашем кругу общения. Применяя некоторые психологические приемы, вы сможете проще создавать продуктивные отношения с окружающими.

AdMe.ru перечисляет действия, которые помогут вам наладить общение с другими людьми.

1. Садитесь рядом с людьми, а не напротив них

То, какое место за столом вы занимаете, может много о вас рассказать. Если вы готовитесь с кем-то спорить, сядьте рядом с этим человеком, чтобы не противопоставлять себя ему слишком явно. Если вы сядете напротив собеседника, особенно в комнате для переговоров, он может почувствовать угрозу. Можно применять это знание не только на работе, но и дома, например, рассаживая гостей за столом.

2. Приняв сильную позу, вы почувствуете себя увереннее

Сильная поза — это язык тела, который управляет тем, как мы думаем и как себя чувствуем. Принимая положение тела, которое транслирует силу, мы начинаем чувствовать себя сильнее и увереннее. Исследования показывают, что те люди, которые следили за своей позой, чувствовали себя более уверенно и лучше справлялись с интервью, чем те, кто этого не делал. Многие спортсмены и ораторы используют этот психологический прием в своих интересах.

3. Выбирайте правильный цвет одежды

Цвет вашей одежды отражает ваш тип личности и многое говорит о вашей работе. Темно-синий транслирует теплоту и доверие и является хорошим цветом для учителей. Серый создает атмосферу надежности, а черный ассоциируется с элитарностью, что делает его хорошим цветом для людей, чья работа связана с модой.

4. Во время зрительного контакта пробуйте понять, какого цвета глаза у вашего собеседника

Когда человек смотрит в глаза своему собеседнику, это говорит о том, что он внимательно его слушает. Тем не менее поддерживать зрительный контакт преднамеренно может быть сложно и неудобно. В одном исследовании рекомендуется во время зрительного контакта обращать внимание на цвет глаз собеседника — так вам будет не столь неловко постоянно смотреть на визави.

5. Запоминайте имена

Есть люди, которые плохо запоминают имена, но есть также и те, кто их запоминает и использует в общении. И последние люди всем нравятся больше. Когда человек запоминает ваше имя, это говорит о том, что на вас обратили внимание, вас помнят, к вашим словам прислушиваются. Такой памятливый человек быстро становится популярным в любом коллективе.

6. Наблюдайте, кто с кем смеется

Находясь в группе людей, понаблюдайте, как они смеются, и вы поймете, кто с кем близок. Суть в том, чтобы заметить, на кого они смотрят в первую очередь, когда начинают смеяться. Скорее всего, они тянутся к этому человеку и чувствуют себя с ним наиболее комфортно.

7. Ограничьте выбор, если не можете выбрать

Часто нам кажется, что чем шире выбор, тем лучше. Но на самом деле это может затруднить принятие решений. Если вы долго не можете определиться, попробуйте сократить количество вариантов. Это позволит вам тщательно рассмотреть каждый из них и быть уверенным в своем решении.

8. Просите о небольшой услуге

Помогать людям и оказывать другим небольшие услуги — это хорошо, но если вы хотите быстро понравиться человеку, попробуйте попросить его о небольшой помощи. Так вы продемонстрируете, что достаточно ему доверяете. Помогая вам, этот человек будет испытывать положительные эмоции.

9. Следите за положением рук и ног

Вы можете использовать положение своих рук и ног для разных целей. Если вы хотите сохранить дистанцию с собеседником, держите руки и ноги скрещенными — между вами образуется невидимый барьер. Если же вы, напротив, хотите казаться доступным и открытым для идей, держите руки и ноги прямо — так вы будете выглядеть более дружелюбным.

10. Согревайте руки перед рукопожатием

Никому не хочется начинать разговор с холодного рукопожатия, так что вам стоит заранее согреть руки, если вы собираетесь с кем-то встретиться. Одним из признаков хорошего рукопожатия являются теплые руки, они демонстрируют дружеские намерения, в то время как холодное рукопожатие может сигнализировать о недоверии.