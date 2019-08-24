10 психологических приемов, которые помогут вам дать отпор манипулятору

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«Да, кажется, я вновь погорячилась и вышла из себя. Извини, что вспылила из-за несчастного опоздания на 40 минут. Я сама виновата: не напомнила. А сумки были не такими и тяжелыми». Знакомая история? Надеемся, нет. За подобными диалогами стоит тонкая и умелая, как паутина коварного паука, манипуляция, сотканная из лести, шантажа, угроз и чувства вины.

AdMe.ru знает, что делать, если вы продолжаете попадаться на удочку обидчика, заставляющего вас сомневаться в своих решениях и неожиданно для себя принимать его сторону.

1. Избавляемся от причины инцидента

В качестве неоспоримого козыря манипулятор чаще всего использует конкретную ситуацию. Заваливать подарками и упорно намекать на замужество, помочь с трудоустройством и диктовать свои условия, которые не совпадают с вашими планами. Лишите манипулятора мотива — того фактора, на котором он пытается сыграть. Верните подарок. Решите свои трудности с работой самостоятельно. Наслаждайтесь, вы никому ничего не должны.

2. Переносим фокус внимания на манипулятора

Меньше всего манипулятор, концентрирующий внимание на жертве, ожидает от собеседника молниеносного реванша, причем по его же методам. Задавайте ответные вопросы, простота которых выбьет агрессора из колеи. Вы можете, к примеру, спросить: «Тебе на самом деле важно мое мнение? Мне кажется, ты ставишь меня перед фактом».

«Ты готов поддержать мое решение, даже если оно не совпадает с твоим?»

«Ты действительно ожидаешь, что я это сделаю? Тебе известно, что это не в моих интересах». Коллега любит делегировать свои обязанности другим, заводя душевные разговоры и втираясь в доверие? Уточните, готов ли он выполнить в следующий раз вашу часть задания. Подобные вопросы позволяют вскрыть абсурдность требований (или капризов?) манипулятора. В них он увидит сущность своих претензий и, вероятно, отступит.

3. Абстрагируемся с помощью простых детских методов

В психологии нередко самые простые приемы дают потрясающий результат. Помните, как в детстве мы за спиной крутили фиги задирам из соседнего двора? Время идет, а традиции остаются. Изобразите вышеназванную фигуру одной рукой, прикрыв ее ладонью другой руки. Мысленно направьте ее на манипулятора. Вы удивитесь, но это на самом деле работает. Не смейтесь и попробуйте.

4. Обращаемся по имени

Это не только приятно для собеседника, но и полезно для вас самих. Идея не нова: о том, как важно называть человека по имени, еще в 1936 году писал Дейл Карнеги в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Подобное обращение налаживает взаимопонимание. Важный момент: к собеседнику лучше обращаться в той производной форме имени, которая ему наиболее приятна. Попросите его представиться. Как он себя назовет: Сергей, Сережа или Серега? Именно эту форму и стоит использовать. Люди, к которым мы обращаемся по имени, настроены к нам более дружелюбно. Используйте этот метод по отношению к манипулятору, и вполне вероятно, что ему не захочется больше вас эксплуатировать.

5. Пристально смотрим в глаза

Как и в предыдущих случаях, цель этого приема — вывести манипулятора из равновесия. Первый шаг — ответить отказом на просьбу, которая вам неинтересна. Однако для опытного манипулятора это не станет преградой. Смотрите пристально в глаза собеседнику, отказывая ему в просьбе. Партнер почувствует себя загнанным в угол. Зрительный контакт потребует ответной реакции, например объяснений. Или же подобное действие будет выглядеть немым упреком, что тоже может сработать.

6. Не позволяем обобщать

Стандартная тактика манипулятора — вырвать из контекста некую конкретную ситуацию и преподнести ее в качестве типичного поведения собеседника, вызывая у него чувство вины и стыда. К примеру, жена разозлилась из-за того, что муж забыл вынести мусор. Она упрекает супруга в регулярном уклонении от домашних дел, хотя очевидно, что это единичный случай. Не позволяйте манипулятору подобных обобщений. Спокойно попросите привести в пример ситуации, позволившие ему сделать такой вывод. «Возможно, ты права. Давай вспомним, поступал ли я подобным образом ранее».

7. Повторяем до тех пор, пока наша мысль не дойдет до манипулятора

Заевшая пластинка раздражает. И не только меломана. Манипуляторы тоже не любят слушать «на репите» одну и ту же фразу, особенно если она им неприятна. Чувствуете, что собеседник не прекращает давление, принуждая принять удобное ему решение? Придумываем универсальный ответ и повторяем с ровной интонацией человека, напрочь лишенного каких-либо эмоций, столько раз, сколько ему понадобится для понимания. Универсальные ответы: «Я не буду этого делать», «Мне неприятен диалог», «Давай закроем тему», главное — не меняйте интонацию и не подключайте эмоции. Это не должно звучать подчеркнуто равнодушно или ядовито. Пример диалога: — Мне казалось, ты меня понимаешь.

— Я готова еще раз выслушать тебя.

— Какой смысл с тобой говорить, если ты неспособна слышать?

— Я готова еще раз выслушать тебя.

— Ты не понимаешь элементарных вещей. Может, просто не хочешь меня понять?

— Я готова еще раз выслушать тебя.

8. Отвлекаемся и расслабляемся

Еще один игровой прием, помогающий отнестись к ситуации с легкостью и юмором. Представьте, что между вами и манипулятором стоит огромный аквариум с толстыми стеклянными стенками. Сквозь них не проходит звук. Вы видите лишь шевеление губ собеседника и даже не представляете, о чем он в данный момент говорит.

9. Соблюдаем дистанцию

Манипуляторы любят вторгаться в личное пространство, подключая телесный контакт: поближе придвинуться, коснуться руки, похлопать по плечу. Чтобы остановить процесс манипуляции, сделайте несколько шагов назад. Это позволит дистанцироваться и прервать контакт. Многим из нас непросто сохранять самообладание или ответить отказом в личном общении. В таком случае можно попросить собеседника обсудить вопрос в переписке. Подобное решение идеально подходит для рабочих отношений.

10. Применяем аутоанализ

Манипуляторы хотят внушить жертве чувство вины. К примеру, приболевшие родители жалуются на здоровье, чтобы дети бежали к ним по первому зову, бросая семью, работу и важные дела. Мучаетесь чувством вины? Согласны с навязанным мнением о собственной никчемности, эгоизме, неблагодарности? Задайте себе вопросы: «Действительно ли я эгоистичен? Ведь я много сделал для нее в прошлом. На прошлой неделе мы виделись 3 раза, я убрал квартиру, сходил за лекарствами и оставил деньги».

«Правда ли я так плох? Есть вещи, которые говорят об обратном».

Попадались ли вы на уловки манипуляторов? Какие методы помогали вам выбраться из неприятных ситуаций? Делитесь своим опытом: он может быть полезен другим.