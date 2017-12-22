10 психологических экспериментов, которые показывают, как жестоко можно ошибаться в людях

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Развитие психологии и в частности экспериментальной психологии в XIX–XX веках позволило изучить сложные биологические процессы человеческого мозга, исследовать эмоции, поведение, реакцию. Эти данные во многом помогли понять основы наших поступков и очень сильно упростили жизнь тем, кто хочет руководить или успешно продавать. Не верите? Тогда познакомьтесь с 10 психологическими экспериментами, которые мы в AdMe.ru собрали для вас. Они помогут понять не только природу общества, но и заставят заглянуть в себя, а еще наверняка шокируют вас.

Эксперимент Carlsberg: «Даже у маленького ребенка может быть нож за спиной»

Суть эксперимента: представьте кинозал со 148 татуированными байкерами и только 2 свободных места в центре, на которые вы купили билеты. Вы сели бы на свои места или ушли? Именно такой эксперимент провела компания Carlsberg. Результат: тех, кто все-таки решился занять свободные места, развеселые и добрые парни приветствовали аплодисментами и, конечно же, пивом. Эксперимент показал, что не стоит судить о человеке по его внешности.

Эффект конформности Соломона Аша: «Соглашусь со всеми, не хочу быть белой вороной»

Серия экспериментов: Соломон Аш хотел показать власть конформности в группах, то есть изменение поведения человека под давлением чужого, пусть даже ошибочного мнения. Участникам эксперимента предлагалось оценить длину линий на карточках и найти одинаковые, назвать цвет пирамидки или даже собственное имя. Во всех экспериментах все участники кроме одного были подсадными утками, и этот единственный всегда отвечал последним. Результат: в 75 % случаев испытуемый следовал за большинством, даже если четко видел, что отвечает неверно. Те же, кто высказывал собственное мнение, испытывали жуткий дискомфорт. Кстати, в случаях, когда кто-то из подсадных уток высказывал мнение, противоречащее большинству, испытуемые охотнее отвечали правильно.

Эффект ложного консенсуса: «Если ты думаешь по-другому, значит, ты не прав»

Суть эксперимента: профессор Стэнфордского университета Ли Росс предложил испытуемым некую проблемную ситуацию с двумя вариантами реакции на нее. Он попросил выбрать вариант и предположить, как ответят другие испытуемые, а также описать тех, кто выбрал первый и второй вариант. Результат: эксперимент показал, что подавляющее большинство людей думали, что остальные участники ответили абсолютно так же, как и они сами, а остальных описывали в негативной форме.

Эффект свидетеля и диффузия ответственности: «Моя хата с краю или кто кроме меня?»

Суть эксперимента: после громкого убийства Китти Дженовезе, когда никто из свидетелей так и не пришел на помощь, ученые Джон Дарли и Биб Латане провели серию экспериментов на реакцию. Результат: было доказано, что люди гораздо быстрее реагируют в чрезвычайной ситуации и вообще пытаются помочь другому человеку, если действуют одни. Если же вокруг множество людей, большинство будет медлить и думать, что поможет кто-то другой. В дальнейшем это явление также активно исследовалось, вот показательный эксперимент «Комната в дыму». Люди, которые оставались в комнате одни и замечали дым, гораздо быстрее сообщали о проблеме, чем те, кто находился в присутствии пассивных посторонних.

8 часов без гаджетов: «Мой ребенок не может быть плохим и думать о самом худшем»

Суть эксперимента: семейный психолог Катерина Мурашова выдвинула гипотезу, что современные дети слишком много себя развлекают и боятся остаться наедине с самим собой. Она предложила детям на 8 часов отказаться от использования телефона, компьютера и телевизора, но рисование, чтение, лепка, прогулки и прочие простые занятия были разрешены. Результат: из 68 подростков в возрасте 12–18 лет только трое довели эксперимент до конца, а семеро выдержали более 5 часов. Остальные прекратили эксперимент, сославшись на приступы тошноты, тремора рук, болей в груди и животе, жара и озноба, а трое даже думали о суициде! Задумайтесь, родители! В дальнейшем Катерина провела еще один эксперимент, с результатами которого можно познакомиться здесь.

Спонтанные выражения лиц и подчиненность: «Я не виноват, меня заставили!»

Суть эксперимента: изначальной целью эксперимента Карини Лэндиса было выявление общих закономерностей работы лицевых мышц, характерных для выражения сильных эмоций. На лицах испытуемых были нарисованы линии, чтобы легче было отследить движение мышц. Затем им давали нюхать аммиак, показывали компрометирующие картинки, давали трогать лягушек, а в конце предлагали обезглавить живую крысу. Результат: общих закономерностей работы мышц выявлено не было, зато подавляющее большинство людей проявили удивительную готовность к повиновению и под давлением делали то, что в реальной жизни не сделали бы по собственному желанию.

Эффект Рингельмана: «Я просто рядом постою, а вы понапрягайтесь там»

Суть эксперимента: Максимилианом Рингельманом была выдвинута гипотеза, что каждый человек вкладывает гораздо меньше усилий в общее дело, если работает вместе с другими. Были проведены эксперименты в группах различной численности с перетягиванием каната, поднятием тяжестей, где фиксировались личные результаты каждого. В результате выяснилось, что личные достижения человека превосходят усилия, которые он вкладывает в коллективное дело. Ученый объяснил это потерей индивидуальной мотивации в группе.

Эффект социальной фасилитации и ингибиции: «Посмотрите, как я хорош!»

Суть эксперимента: однажды психолог Норман Триплетт заметил, что человек работает гораздо лучше, если за ним кто-то с интересом наблюдает. В ходе тестов с велосипедистами, а также наматыванием лески на катушки спиннингов выяснилось, что присутствие незаинтересованных свидетелей, наоборот, снижает эффективность действий. Дальнейшие исследования продолжил Роберт Зайонц и высказал теорию активации. Согласно ей человек показывает лучший результат работы, если ему требуется выполнить перед наблюдателем привычные механические действия. А обратный эффект ухудшения работы наблюдается, если от человека требуется поиск и решение новых интеллектуальных задач.

Хоторнский эффект: «Начальник любит и ценит меня!»

Суть эксперимента: в компании «Вестерн Электрик» упала производительность труда сборщиц реле. Был приглашен психолог Элтон Мэйо для выяснения влияния освещенности помещения на производительность труда. Однако в ходе эксперимента выяснилось, что и улучшение условий труда, и их отсутствие все равно благотворно влияли на работниц. Вывод оказался прост: работницы почувствовали себя вовлеченными во что-то важное, поняли, что начальство о них печется, и стали работать лучше. Стоило хотя бы иногда пользоваться этими выводами нашим начальникам, правда?

«Нога в двери»: «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде»

Суть эксперимента: психологи Джонатан Фридман и Скотт Фрейзер провели ряд экспериментов, пытаясь выяснить, как человек будет реагировать на серьезные просьбы, если усилить его ощущение вовлеченности в процесс. Впоследствии Патриция Плинер дополнила их исследования. Результат: выполнение одной маленькой уступки значительно повышает шанс и на последующую уступчивость человека. Например, после просьбы пожертвовать деньги обществу по борьбе с онкологическими заболеваниями соглашались это сделать только 46 % людей. А из тех, кого сначала просили просто поносить значок организации, процент согласных был почти в 2 раза выше! Внимание! Этим приемом пользуются не только успешные продавцы, управленцы, но и мошенники.

Какой эксперимент показался вам наиболее ценным? Нашли ли вы что-то сходное с собственными мыслями? Может быть, какие-то эксперименты проводили вы сами или хотели бы провести? Давайте обсудим эти проблемы в комментариях.