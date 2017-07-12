10 психологических эффектов, которые влияют на наше поведение

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Порой мы совершаем действие, а уже потом думаем: а какая логика была в моем поступке? А была ли она там вообще? На самом деле логика есть всегда, правда, зачастую она кроется в определенных особенностях нашей психики. AdMe.ru решил описать 10 таких эффектов, на крючок которых мы попадаемся практически ежедневно. Теперь вы поймете, почему поступаете тем или иным образом.

Эффект якоря

Людям гораздо легче что-то оценить, если у них есть первоначальная цифра (пусть даже неверная), то есть своеобразный якорь. Таким якорем часто пользуются магазины. К примеру, в здравом уме вы бы не купили кофточку за $ 300. Но когда вы видите, что изначально она стоила $ 1 000, вам кажется, что грех не провернуть такую выгодную сделку. Хотя вполне возможно, что начальная цена придумана.

Отклонение в сторону результата

Чаще мы судим о правильности решения уже по окончательному результату, а не по поступкам ради его достижения. Этот эффект часто используется рекламой, которая концентрирует нас лишь на конечном результате (например, на покупке). Так что если сейчас вы пользуетесь новеньким айфоном, то нельзя утверждать, что решение вложить в него все деньги было правильным.

Парадокс выбора

Парадокс выбора гласит: чем больше выбор, тем меньше вероятность, что мы будем им довольны. Вспомните сами: бывает, купишь что-нибудь, а потом начинаешь жалеть. Ведь можно было купить дешевле, или другую модель, или со скидкой, эх. Даже если окончательное решение на самом деле наилучшее, мы можем остаться недовольными, так как был слишком большой выбор.

Иллюзия кластеризации

Эта иллюзия характеризуется склонностью видеть определенную систему в случайных совпадениях. Особенно это касается любителей знаков судьбы и азартных игр. И те и другие могут ложно интерпретировать то, что им выпало. Не накручивайте, господа!

Эффект оплошности

Представьте двоих влюбленных, которые идут по дороге, и вдруг один эпично ударяется о столб. Вряд ли его половинка подумает: «Вот придурок!» — наоборот, ударившийся покажется ему еще более милым. Потому что идеальное совершенство отталкивает, а человечные ошибки привлекают. Поэтому, споткнувшись на глазах у симпатичного вам человека, сильно не расстраивайтесь.

Эффект Кулешова

Эффект, когда зритель, увидев два не связанных кадра, неосознанно придумывает им некую логическую связь, называется эффектом Кулешова (подробнее об этой истории вы можете прочитать тут). Эффектом успешно пользуются не только кинематографисты, но и маркетологи, внушая вам определенные ассоциации с неким продуктом или персонажем.

«Бодинегатив»

«Бодинегатив» — это состояние, когда человеку кажется, что он урод и оттого у него не клеится личная жизнь. Да и вообще жизнь в целом. Чаще всего такие люди являются внешне довольно привлекательными, а проблема кроется скорее в самооценке, нежели в дефектах внешности.

Ошибка выжившего

Чаще всего мы судим о ситуации лишь по успешным людям («выжившим»), отчего знаем ситуацию лишь с одной стороны. Например, мы завидуем бизнесмену, который разбогател, продавая бенгальские огни, хотя просто не знаем, сколько таких же бизнесменов прогорело на них. Смотрите на вещи с разных сторон.

Эффект труднодостижимости

«Эффект труднодостижимости» — это, грубо говоря, феномен, заключающийся в том, что труднодоступное всегда более желанно. Даже если рассматривать на уровне людей: закрытые, статусные люди с «никто не знает, что у них на уме» всегда кажутся более интересным объектом для знакомств.

Страх красоты

Вы замечали, что к красивым людям (например, в транспорте) подсаживаются реже? Если уже больше не к кому подсесть. Дело в том, что некоторые люди чувствуют излишнее напряжение рядом с красивыми людьми: волнение, двойной контроль собственных действий, чтобы не ударить в грязь лицом, боязнь сравнения, страх быть пойманным на частых взглядах. А рядом со среднестатистическим человеком такого напряжения же не возникает.