10 психологических эффектов, которые управляют нашей жизнью

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Когда мы говорим, что наши действия — это результат только наших решений, мы немного лукавим. Ведь мозг постоянно ухитряется обманывать нас, искажая восприятие реальности. AdMe.ru собрал 10 психологических эффектов, которые управляют нашим поведением, даже если мы об этом не догадываемся.

Этот синдром основывается на реальном эксперименте: если поместить лягушку в воду комфортной для нее температуры и включить постепенный нагрев, то лягушка потратит все силы на стабилизацию температуры тела и, когда вода закипит, не сможет выпрыгнуть и умрет. Если же поместить лягушку в емкость с кипящей водой, то она выпрыгнет сразу. Так и люди, попадая в неприятную, но неопасную для жизни ситуацию, предпочитают терпеть постоянные мелкие неудобства, пока они не истощат их эмоционально. Болезненные отношения с близкими, ненавистная работа — все это ловушки, в которые мы сами себя загоняем из-за нежелания что-либо менять.

Зачастую наш мозг цепляется за старые представления, уже прочно укрепившиеся в массах, и отрицает новые, достоверные данные. Классический пример: долгое время люди не принимали тот факт, что Земля круглая (кстати, такие люди до сих пор существуют). Информация о том, что Земля плоская, была более «комфортной» для мозга, ведь все новое, как известно, пугает. В повседневной жизни многие из нас бывают крайне консервативны: нам сложно расстаться с устаревшей информацией и даже чувствами, утратившими свою актуальность.

Когда дела идут совсем плохо, порой мы не хотим узнавать лишние подробности наших неприятностей — подобно страусу, зарывающему голову в песок. Мы игнорируем негативную информацию, предпочитая вовсе не думать о проблеме. Например, мы радуемся, что преподаватель еще не проверил наше экзаменационное задание, потому что не хотим знать результат. А вдруг он плохой?

Как ни парадоксально это звучит, но тот факт, что мы не можем распознать когнитивные искажения у самих себя, — это тоже искажение. Эффект слепого пятна — именно тот случай. Люди склонны замечать ошибки в поведении других, но игнорировать собственные (даже самые очевидные). Согласно исследованиям, каждый человек хоть раз испытывал на себе действие этого эффекта.

Часто мы переоцениваем значимость доступной нам информации, особенно когда принимаем решение. Например, человек, отстаивающий свою дурную привычку, будет говорить, что знает кого-то (совсем не обязательно лично), кто выкуривал по 3 пачки сигарет в день и дожил до 100 лет. Мозг исключает вероятность того, что этот пример если и не выдуман, то уж точно уникален. Человек автоматически распространяет удачный пример на свою ситуацию и считает, что ему волноваться не о чем.

Когда у нас что-то получается в новой для нас сфере деятельности, наше представление о собственных способностях, как правило, искажается, а самооценка становится завышенной. Именно поэтому новички дают «ценные» указания более опытным сотрудникам, но при этом не замечают собственных ошибок. По мере получения опыта человек начинает понимать, как много он еще не знает в своей области, и его когнитивное искажение меняет знак на «минус»: самооценка сильно занижается.

Исследование показало, что если поставить людей перед выбором снизить до нуля небольшой риск или значительно уменьшить огромный, то большинство выберет первый вариант (даже если он будет контрпродуктивным). Свести и так низкую вероятность авиакатастроф к нулю или резко уменьшить колоссальное число автомобильных аварий? Нулевой риск зачастую выглядит привлекательнее для нашего мозга.

Представьте, что вы решили накопить на машину. В какой-то момент, скажем, за пару недель до покупки, вы осознаете, что у вас скоро наберется нужная сумма денег, и переживаете сильнейшие эмоции: мысленно вы уже совершили покупку. Именно поэтому эмоции будут не такими сильными, когда вы действительно станете обладателем заветной машины. Возможно, вы даже почувствуете разочарование.

Согласно наблюдениям, пойманный краб может вылезти из ведра только в одиночку. Когда в ведре находятся несколько крабов, они начинают цепляться друг за друга, и в итоге никому не удается выбраться наружу. Так же происходит и в обществе. Подсознательно люди не желают, чтобы кто-то из их окружения менял жизнь к лучшему, ведь на фоне их успеха они будут хуже выглядеть. Например, когда девушка в коллективе рассказывает о том, что решила записаться в спортзал, все остальные отговаривают ее («ты и так худая», «зачем тебе это нужно» и прочее), потому что не хотят, чтобы она преуспела в своей затее.

Это очень сильный эффект: он делает сомнительную информацию привлекательной для публики. Все дело в харизме — абсолютное большинство людей склонны верить словам ярких, артистичных ораторов. За их харизмой люди не замечают нелогичности речи и даже фальсифицированных фактов. А слова менее ярких, но более компетентных личностей кажутся не столь важными и интересными. Именно поэтому секты и лженауки часто становятся популярными.