10 стратегий флирта, которые проверены психологами
Каждый, кто окунался однажды в мир знакомств, замечал, что там много подводных камней. И привлечь того, кто вам нравится, бывает непросто. Но если вы посмотрите на флирт как на природную стратегию для продолжения рода, все пойдет иначе.
AdMe.ru и команда психологов Psych2Go предлагают вам использовать 10 лучших флирт-стратегий, которые действительно работают.
1. Визуальный контакт «глаза в глаза»
О взаимном притяжении многое расскажет более долгий зрительный контакт, чем обычно. Речь может идти о 4–5 секундах, но они передадут гораздо больше, нежели мимолетный взгляд.
Вступив в контакт с предполагаемым партнером, вы можете найти физиологическое доказательство его интереса к вам — расширение зрачков. По этой же причине, если вы желаете дать кому-то понять, что заинтересованы, просто посмотрите ему в глаза.
2. Акцент на красный
Красный цвет несет яркую информацию, будь то созревшая клубника, дорожный знак или бусы. Психолог Адам Пазда говорит, что тут еще замешаны природные инстинкты наподобие сигнала к размножению у самок обезьян. Вместе с коллегами из Рочестерского университета он провел эксперимент, показывая мужчинам девушек в красном и белом.
И многим из участников показались более настроенными на романтические отношения дамы в красном. У женщин результаты были схожи: мужчины в красных рубашках и свитерах казались девушкам более уверенными и привлекательными.
3. Не забывайте о юморе
Профессор Нью-Мексиканского университета Джеффри Миллер уверен, что юмор — один из ключевых способов, помогающих сразу понять, насколько привлекателен для вас человек. Умение шутить предполагает способность быстро мыслить и быть творческим.
А такие навыки крайне необходимы для выживания и на работе, и в быту. Не удивляйтесь, если остроумный анекдот поможет приблизить дату свидания быстрее, чем прочие традиционные попытки покорить чье-то сердце.
4. Недоступность
Это, как говорится, классика жанра. Исследования показали, что, когда мы не уверены в том, насколько человек любит нас, мы действительно любим его больше, чем когда он постоянно говорит, что мы ему нравимся. Конечно, все индивидуально. И если вы убедились во взаимности ваших чувств, «игры в недоступность» отходят на второй план.
Но есть немало мужчин и женщин, которых эта стратегия заводит. В этом случае важно помнить, чего вы хотите: быть вместе или расстаться.
5. Женская улыбка
Улыбка демонстрирует миру не только приветливость и чувство юмора, но и говорит о задатках женщины, способной воспитать достойных детей, а также является свидетельством хорошего здоровья. Исследования из Университета Британской Колумбии показали, что мужчины находят улыбающихся девушек гораздо более привлекательными, чем гордых.
По мнению психологов, секрет отчасти кроется в подчинении женскому материнскому импульсу.
6. «Хмурый парень»
Стереотип работает. В следующем исследовании, проведенном в Университете Британской Колумбии, было обнаружено, что женщины оценивают улыбающихся мужчин как менее привлекательных по сравнению с гордыми, хмурыми или имеющими виноватый вид мужчинами.
Поэтому, действуя иногда как «плохой мальчик», вы можете быстрее заинтересовать партнершу, независимо от того, являетесь ли вы таким или нет.
7. Зеркальная стратегия
55 % общения происходит через язык тела.
Мы подошли к одному из наиболее тонких и эффективных способов флирта — зеркалу действий. Люди бессознательно копируют в разговоре тех, кто их привлекает. То есть речь идет не просто о хороших коммуникативных навыках, но и о том, что вы вкладываете в это мысли и чувства.
Зеркализация — верный способ узнать, заинтересован ли кто-то в вас. И если вы замечаете, что собеседник как бы копирует ваши движения, это часто говорит о том, что вам отвечают взаимностью.
8. Тембр голоса, слова
Подача и тон голоса имеют гораздо больше общего с флиртом, чем можно подумать. Эксперимент в Массачусетском технологическом институте показал, что мужчин больше привлекают женщины, которые меняют тон голоса. Те дамы, чей голос звучал то выше, то более глубоко, вызывали больший романтический интерес у мужчин, в отличие от тех, кто говорил однообразно.
А женщинам больше понравились мужчины, произносящие в разговоре слова «да», «хорошо» и «я вижу». Им импонировала ясность их намерений и доминантность, заложенная самой природой.
9. Базовый флирт
Уверенность — это ключ к успеху. В ходе исследования доктора Моники Мур из Университета Вебстера в Сент-Луисе проводилось наблюдение за реальными людьми в барах и торговых центрах. Оказалось, что успехом у противоположного пола пользовались не обязательно идеальные в физическом плане люди.
Больше всего внимания привлекли те, кто сигнализировал о себе с помощью основных флирт-стратегий: уверенности, улыбки и раскрепощенного очарования.
10. Прикосновение
А вот и последний секрет. Просто дотроньтесь! Тактильный контакт важен. Исследования психологов в ночном клубе показали, что молодые женщины чаще соглашались на танец, если мужчина касался их предплечья в течение 1–2 секунд. Согласно результатам опроса, такие мужчины выглядели в глазах дам более уверенно, а по манере прикосновения легче было понять, насколько их привлекает незнакомец.
Эксперт по привлекательности Джереми Николсон напоминает: «Когда вы прикасаетесь к кому-то, это обычно располагает человека к вам. А если вы еще не так близки, чтобы обняться при встрече, обменяйтесь для начала рукопожатиями».
Фото на превью Psych2GoTv