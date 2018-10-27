10 детских вопросов о нашем мире, на которые сможет ответить не каждый взрослый

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Все мы учились в школе, многие даже окончили ее с медалью. Но даже они вряд ли ответят на некоторые банальные, порой даже детские вопросы. Например, почему мы чихаем на солнце, почему человек дрожит, когда ему страшно, или почему вредно смотреть на сварку.

AdMe.ru собрал 10 простых и в то же время интересных вопросов, на которые не каждый взрослый сможет дать вразумительный ответ.

Почему люди чихают, когда смотрят на яркий свет?

Знаете ли вы, что если в ясный солнечный день выйти на улицу, то 18–35 % человек обязательно чихнут, так как обладают одной плохо изученной генетической чертой. Феномен внезапного чихания (световой чихательный рефлекс) возникает, когда яркий свет, раздражая зрительные нервы глаз, воздействует на рецепторы, которые отвечают за чихание. Дело в том, что зрительные рецепторы находятся рядом с рецепторами обоняния, все они входят в мозг примерно в одной и той же точке. Таким образом мозг реагирует на зрительную реакцию так же, как и на обонятельную, ему кажется, что в организм попало чужеродное вещество. Мозг тут же дает команду избавиться от этого вещества и стимулирует процесс чихания.

Почему вредно смотреть на сварку?

Все с детства знают, что смотреть на сварку нельзя, потому что это вредно для глаз. А почему именно, мало кто знает. Дело в том, что свет, возникающий при электросварочных работах, содержит огромное количество ультрафиолетовых лучей, которые негативно воздействуют на слизистую, роговицу, сетчатку и хрусталик. Другими словами, УФ-лучи вызывают ожог роговицы, который проявляется спустя несколько часов после наблюдения за сваркой в виде рези, ощущения песка в глазах, покраснения и слезоточивости. Полное выздоровление может наступить спустя многие недели, поэтому убедительно просим вас не смотреть на сварку, если вы не в специальной маске.

Кто умнее: собаки или кошки?

Ученые из Университета Вандербильта в США установили, что у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 млн нейронов, а у кошек — около 250 млн. Именно кора головного мозга отвечает за мышление, планирование и сложное поведение, отметили исследователи. А число нейронов в коре мозга влияет на способность животного делать выводы, руководствуясь собственным опытом. Таким образом можно смело утверждать, что собаки в 2 раза умнее кошек. Кстати, для сравнения: в коре человеческого мозга примерно 16 млрд нейронов.

Где холоднее: на Южном или Северном полюсе?

Многолетние метеорологические данные говорят, что на Южном полюсе значительно холоднее, чем на Северном. Среднегодовая температура на Северном полюсе составляет −34 °С, на Южном она равна −48,9 °С. Дело в том, что Северный полюс находится в середине океана в нескольких метрах от уровня моря, который, в свою очередь, действует как тепловой резервуар. А Южный полюс удален от морского побережья и находится в центре Антарктиды на высоте 2 800 м от уровня моря. Вдобавок большая часть солнечного света, который достигает поверхности, отражается белым снегом. Поэтому Южный полюс и имеет один из самых холодных климатов на Земле.

Бывают ли одинаковые снежинки?

Ответ на этот вопрос зависит от того, как подойти к поиску одинаковых снежинок. Как утверждает профессор физики Калифорнийского университета Кэннет Либбрехт, если рассматривать форму снежинок через обычный микроскоп, то теоретически можно обнаружить две одинаковые снежинки. Но если их сравнивать на молекулярном уровне, то двух одинаковых мы никогда не найдем. Дело в том, что обычный снежный кристалл небольшого размера может содержать 10 в 18-й степени молекул воды (1 с 18 нулями). Эти молекулы воды рассеиваются по кристаллу случайным образом, формируя в то же время шестиугольную решетку. Поэтому вероятность того, что два кристалла снега будут иметь точно такую ​​же компоновку этих молекул, практически равна нулю.

Почему у березы на белой коре черные пятна?

Почему березы белые, объяснил еще в XVIII веке русский химик Товий Ловиц. Он смог выделить из коры дерева кристаллическое органическое вещество, которое было названо бетулином. Бетулин — твердое смолистое вещество, благодаря которому кора имеет очень плотную структуру, не пропускающую воду и воздух и защищающую от сильных морозов. Но так как воздух необходим клеткам ствола, на помощь приходят черные полоски — чечевички. У них более рыхлая структура, расстояние между клетками намного больше и дерево может дышать. Кстати, хочется отметить, что существует более сотни видов берез — и не у всех деревьев стволы белые с черными полосками. Есть березы с темными и даже вишнево-красными стволами.

Почему кошки боятся огурцов?

Несколько лет назад в интернете были популярны ролики, где хозяева пугали своих мурлыкающих питомцев огурцами. Напомним, ролики содержали сцены, в которых котики трапезничают, затем отворачиваются, замечают заботливо подсунутый хозяином огурец и в панике вскакивают. Но оказывается, что дело тут не в огурце. Просто кошки во время трапезы максимально расслабляются, так как по привычке расценивают место приема пищи как безопасное. При внезапном обнаружении нового подозрительного предмета у кошки включается природный инстинкт самосохранения, она моментально отпрыгивает. Таким образом кошки могут точно так же отреагировать на банан, баклажан или даже ананас.

Почему птицы летают клином?

Все просто: такой способ полета крайне эффективен, так как построение клином обеспечивает оптимизацию воздушных потоков и птицы затрачивают меньше сил и энергии на полет. К тому же так отлично видно вожака, за которым птицы следуют. Интересно, что птицы синхронизируют даже движение крыльев. При этом хотим отметить, что клином летают только крупные птицы (журавли, лебеди, гуси), в то время как мелкие пернатые из-за своего небольшого веса в процессе перелета сталкиваются с другими аэродинамическими явлениями. Полет клином для них практически бесполезен, и эти птицы летают разрозненно. Кстати, военные летчики, которые пилотируют истребители группой, также держатся клином.

Как и почему светятся светлячки?

Как объясняет Марк Бранхам, доцент кафедры энтомологии и нематологии в Университете Флориды, светлячки производят химическую реакцию внутри своих тел, что позволяет им светиться. Этот тип производства света называется биолюминесценцией. Метод, с помощью которого светлячки производят свет, является самым известным примером биолюминесценции. Когда кислород объединяется с кальцием, аденозинтрифосфатом (АТФ) и химическим люциферином в присутствии люциферазы, образуется свет биолюминесцентного фермента. Кстати, светлячок умеет контролировать начало и конец химической реакции и, таким образом, время свечения. А светятся эти насекомые, как считают ученые, чтобы привлечь особей противоположного пола.

Почему человек дрожит, когда ему страшно?

Как заявляет Ким Хеллеманс, профессор-нейробиолог из отдела нейронауки в Карлтонском университете в Оттаве, при испуге мозг посылает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь адреналин и кортизон — гормоны стресса. Задача этих гормонов — быстро подготовить организм к возможной физической нагрузке (нападению, защите или бегству). Благодаря этим гормонам, учащается сердцебиение, зрачки расширяются, возникает туннельное зрение, мышцы напрягаются до такой степени, что при отсутствии физической активности (бегства, нападения) они начинают быстро сокращаться. Внешне это и проявляется дрожью.