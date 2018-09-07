Дети тоже могут накапливать стресс. И мы знаем 10 способов помочь им справиться с переживаниями

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Сейчас, в начале учебного года, у наших детей резко меняется режим дня, возрастает нагрузка и заметно уменьшается количество свободного времени. И вот уже общительный и озорной ребенок превращается в выжатый «лимончик», у которого ни на что не хватает сил. В этот нелегкий период нам, взрослым, обязательно нужно помнить о разных способах борьбы с детским стрессом.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом непростом вопросе и собрали для вас интересные способы борьбы с детским стрессом, которые далеко не сразу приходят в голову.

Дайте ребенку пространство для самовыражения

Представьте, что в вашем доме есть место, попадая в которое вы освобождаетесь от всех обязанностей и оказываетесь вольны делать только то, что хочется. Представьте, с какой радостью вы бы бежали туда после тяжелого рабочего дня. А ребенок нуждается в таком месте даже больше, чем взрослый. И если вы уже купили малышу парту, за которой он будет делать уроки, не забудьте позаботиться и о месте, свободном от учебников и тетрадей, в котором ваше чадо сможет отдаться любимому делу: лепить, рисовать, играть, читать, танцевать, да хоть просто кривляться перед зеркалом — это его личное дело.

Научите ребенка стратегиям борьбы со стрессом

Многие родители видят, что у детей неприятности, но не все объясняют им, как справиться с этим. Так, например, мы часто наблюдаем, как нашим детям не дается какой-то предмет в школе и те переживают или их постоянно обижает кто-то в классе. Далеко не все дети легко отпускают такие ситуации. Поэтому объясните ребенку, что не нужно стесняться просить о помощи, а нужно учиться выражать свое недовольство и давать отпор обидчикам. Вы можете привести вдохновляющий пример из своего детства или пойти вместе с ребенком и показать, что можно сделать в той или иной ситуации. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку и знал, что с проблемой можно справиться.

Подготовьте ребенка к стрессовой ситуации

Это особенно актуально для первоклашки. Начните обсуждать с ним приближение учебного года заранее. Объясните, почему это событие так важно. Делайте покупки к 1 сентября вместе, чтобы ребенок сам себе что-нибудь выбрал. Это поможет малышу держать ситуацию под контролем. Но не перестарайтесь. Потому что излишнее нагнетание может вызвать у ребенка еще больший стресс. Как же соблюсти нужный баланс? Лучший способ — это терпеливо отвечать на вопросы будущего школьника о грядущем событии и поощрять его интерес. Пусть он знает о переменах ровно столько, сколько хочет знать.

Обучите ребенка простым техникам расслабления

Это, конечно же, не панацея от стресса, но определенные приемы действительно могут сгладить всплески эмоций и помочь взглянуть трезво на ситуацию. Например, вы можете показать ребенку технику трех глубоких вдохов, обучить считать в обратном порядке от 10 до 0, расслаблять и напрягать мышцы. А еще может помочь расслабиться танец. Или способ представить себя в любимом месте, вспомнить любимого человека. Это особенно важно в школе, где постоянно возникают конфликты, в которых дети порой, кажется, готовы поубивать друг друга.

Научите ребенка распознавать и выражать свои чувства

Ребенок должен знать, что он чувствует. Нам кажется, что это элементарно, однако 7-летнему школяру бывает непросто разложить на ингредиенты закипающий в нем эмоциональный коктейль. Именно родители должны научить ребенка распознавать и выражать свои чувства. Как это лучше всего сделать? При любом удобном моменте просто разговаривайте о своих эмоциях с ребенком. Спросите его, что он чувствует в такой-то ситуации. Расскажите ему о том, что вы чувствуете. Даже сам разговор на эту тему способен помочь выпустить пар не только вашему ребенку, но и вам.

Проверьте, что ваш ребенок читает и смотрит

Нет, мы не просим вас проявлять излишнее геройство, ежедневно ограждая чадо от использования гаджетов. И, представьте, даже не говорим о том, что ребенку положено смотреть только старые добрые мультики без роботов, мутантов и зомби. Но тем не менее просим не забывать, что в сети достаточно контента, который может пошатнуть стрессоустойчивость школьника. Проследите за тем, чтобы ваш малыш не смог зайти на сайт для взрослых. Не допустите распространения его личной информации, которое сделает ребенка уязвимым для злоумышленников и просто троллей. И обратите внимание на то, что смотрите сами. Во всяком случае в то время, пока ребенок не спит.

Запишите ребенка на уроки музыки

Музыка сильно влияет на наши эмоции. Ученые доказали, что музыка способна быстро лечить от стрессов. Она помогает уменьшить кровяное давление, что, в свою очередь, помогает сократить стрессы, депрессии и тревогу. Кстати, это касается и взрослых. А еще уроки музыки помогают в учебе. Во-первых, музыка улучшает память. При помощи любимых мелодий и ритмов ребенок может запоминать стихи или какие-либо правила грамматики. А еще в интернете есть много обучающих песен на разные темы. Во-вторых, музыка может помочь в изучении математики: ритмика, например, поможет изучить дроби.

Не смотреть телевизор перед сном

В наши дни недосып — это не только взрослая, но и детская проблема. К сожалению, в этом есть вина экранов, которые окружают нас и наших детей (телевизоры, планшеты, смартфоны). Поскольку у многих детей есть в спальне какой-нибудь гаджет, то их уже сложно убедить лечь спать в какое-то конкретное время. Они теперь сами себе хозяева. Такой режим ведет к недосыпу, стрессам и раздражительности. А ведь для ребенка так важен правильный режим дня. Ведь у многих детей учебный день длится долго (как рабочий день у взрослых), поэтому им просто необходимо высыпаться. Вот почему ограничение доступа к гаджетам перед сном — это не банальная строгость, а реальная необходимость.

Использование антистрессовых приспособлений

Американский психолог Джанин Халлоран разработала несколько приспособлений, которые помогают детям бороться со стрессом. Первое приспособление — это антистрессовый чемоданчик, в котором хранятся просто приятные вещички: художественные принадлежности, конфеты, милые фотографии, мыльные пузыри. Все зависит от пристрастий вашего ребенка. А еще можно положить туда ободряющие карточки. Это вторая разработка Джанин Халлоран. Эти карточки содержат список методов расслабления: сделать глубокий вдох, прогуляться, подумать о чем-то хорошем, и способов отвлечения: написать рассказ, разгадать кроссворд, приготовить блюдо. Естественно, у каждого ребенка должен быть индивидуальный список. Для удобства его можно разбить на отдельные карточки.

Покажите, как вы умеете справляться со стрессами

Если сами родители могут успешно справляться со своими стрессами, то их дети будут стремиться к тому же. Поэтому главное — это самим сохранять спокойствие и выдержку. Ведь родители — это первые учителя ребенка.