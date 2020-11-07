10 признаков того, что в жизни ребенка происходит что-то плохое. А родители этого не замечают

Если ваш ребенок начнет получать плохие оценки или прогуливать школу, вы, разумеется, сразу же поймете, что у него проблемы: возможно, его терроризируют старшеклассники или он недополучает внимания дома. Но существуют такие маркеры поведения, которые не кричат всему миру о том, что у подростка есть трудности. Эти поведенческие особенности легко пропустить.

Редакция AdMe.ru знает, как заняты современные родители и что они могут не заметить каких-то деталей в поведении ребенка, которые зоркому человеку способны рассказать чуть больше, чем видно на первый взгляд. Разумеется, эти нюансы могут и не свидетельствовать о том, что происходит нечто неприемлемое, однако обратить внимание на них стоит. Хотя бы на всякий случай.

1. Выглядит неопрятным и одевается не по погоде

Ребенок, который сталкивается с каким-либо видом тирании — физической или эмоциональной, — перестает следить за собой. Он реже моется, носит грязные вещи и одевается не по погоде. Причем это не обязательно выражается в том, что зимой девочка-подросток надевает юбку с тонкими колготками. Может быть и такое, что в теплое время года школьник предпочитает носить вещи с длинными рукавами.

2. Постоянно хочет есть

Один из интуитивных способов борьбы со стрессом — это его заедание. Ребенок, у которого есть проблемы, постоянно голоден, выглядит усталым и довольно вялым. Конечно, существует вероятность, что он просто утомляется на занятиях (например, если это предэкзаменационный год), но лучше все-таки обратить на этот знак более пристальное внимание. Особенно в том случае, если школьник после уроков возвращается домой безумно голодным. Это может означать, что он по каким-то причинам не посещает школьную столовую или же у него отнимают еду или деньги на обед.

3. Пропускает школу или, наоборот, посещает ее слишком усердно

Пропуск занятий может быть настолько избирательным и тщательно продуманным, что родители ничего не замечают. Например, если школьник отлично показывает себя на уроках, то на одно-два отсутствия в неделю учитель вообще не обращает внимания. Бывает и совершенно обратная ситуация: ребенок посещает уроки даже в том случае, если он болен. К сожалению, это может говорить о том, что проблемы кроются дома: у подростка нет чувства безопасности, отсутствует доверие, кто-то из родственников обижает его.

4. Пытается примерить на себя роль взрослого

Ребенок преждевременно проявляет качества, присущие взрослому, и стремится взять на себя ответственность в откровенно недетских делах. Он может активно заботиться о членах семьи — как младших, так и старших. Это попытка взять ситуацию под контроль.

5. Обижает других детей

Подросток, которого обижают, может отыгрываться на других, обычно в играх или разговорах (толкает, обзывается, передразнивает, отбирает или ломает игрушки и так далее). Так он пытается создать видимость того, что контролирует ситуацию. Подобное поведение со стороны кажется просто шалостью или объясняется взрывным характером. Но такая поведенческая черта определенно стоит того, чтобы обратить на нее внимание.

6. Выглядит и ведет себя чересчур примерно

Если ребенок всегда одет с иголочки, ходит в выглаженной рубашке, аккуратно заполняет тетрадки и демонстрирует прочие атрибуты примерного школьника, он может делать это не по велению души и сердца, а от страха. Возможно, такая манера поведения появилась из-за того, что родители завышают требования и ругаются, когда что-то идет не так.

7. Постоянно требует внимания

Реакции на буллинг и абьюз у всех разные. Кто-то замыкается в себе и становится мрачным, а другие, наоборот, льнут к родителям и требуют внимания. Одно дело, если это в принципе свойственно ребенку. И совсем другое, когда эта поведенческая черта появляется внезапно, на пустом месте.

8. Перестраивает маршрут, по которому ходит в школу

Если ребенок без видимой причины решил вместо езды на троллейбусе ходить пешком или наоборот, это может говорить о травле. Возможно, по дороге он встречает других детей из школы, которые обижают его. Хотя, конечно же, может иметь место и обычный исследовательский интерес.

9. Меняет внешний облик

Конечно, пирсинг в носу и любовь к готической, или хипстерской, или любой другой нестандартной одежде могут говорить о банальном подростковом бунте. Но это может быть и признаком того, что в школе ребенка кто-то терроризирует и он таким образом пытается защитить себя. Особенно если это происходит внезапно: например, вчера ваш сын или дочь обожали яркие, цветные вещи, а сегодня вдруг их возненавидели и сменили на неприметные черные.

10. Часто жалуется на боль в животе или голове

Дети, подвергающиеся травле в школе, переживают стресс по-разному. Одна из часто встречающихся реакций — это боли в животе и голове. Некоторые просто притворяются больными, чтобы не ходить на занятия, где они могут встретить своих обидчиков.