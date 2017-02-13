10 признаков того, что у вас идеальный муж

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Совершенных людей, конечно же, не бывает. Но когда мы влюбляемся, человек кажется нам самым замечательным на свете. Однако со временем могут возникнуть сомнения — того ли мы выбрали в спутники жизни?



AdMe.ru предлагает вам разобраться в том, какие же черты присущи безупречному супругу.

1. Не боится трудностей и решает проблемы

Настоящий мужчина — это не только избитые красивые слова, но и решительные поступки. В трудные моменты он всегда готов подставить свое крепкое мужское плечо.

2. Способен самостоятельно приготовить ужин

(И не задействовав при этом всю имеющуюся в доме посуду). Мужчина, который выглядит мужественно и в то же время умеет готовить, — идеальный — так считают современные женщины. Даже если он просто решит почистить дыню, например, и подать ее красиво на блюде.

3. Всегда поддержит, даже если вы совершили серьезную ошибку

Все мы совершаем ошибки, и когда это происходит, ваша вторая половинка должна всегда быть на вашей стороне. Даже если вы не правы. Вместо того чтобы вас упрекать, он предоставит свою поддержку.

4. Уделяет внимание мелочам

Это не означает, что мужчина должен знать каждую деталь вашей жизни или помнить, какое платье и туфли были на вас в момент первой встречи. Но он точно знает, сколько сахара класть вам в чай и какую песню оставить на радио, потому что она вам нравится.

5. Он мудрый, а не просто умный

Бесспорно, полезно иметь рядом с собой человека, который знает принципы ядерной физики, но еще важнее знать, что рядом с вами тот, кто умеет находить выход из обычных житейских ситуаций. Если ваш мужчина способен дать вам дельный совет, когда вы, к примеру, ссоритесь с мамой, то вам очень повезло.

6. Знает, как поднять вам настроение

Когда вам плохо, ваш мужчина всегда знает, как вернуть вас в привычную колею: он пошутит, поддержит или сделает именно то, что заставит вас чувствовать себя лучше.

7. Умеет договариваться и находить компромисс

С полицейскими, сантехниками и плачущими женщинами, и никаких угроз и подкупов. И даже с буйным соседом с 8-го этажа.

8. Он не забывает о ваших проблемах, как только выходит из дома

Мужчинам обычно сложно сконцентрироваться на нескольких делах одновременно, но любящий человек не будет откладывать ваши проблемы в ящик с подписью «Подумаю об этом завтра».

9. Ваше мнение важно для него

Супруги должны быть друг для друга не только сожителями, но и верными советниками. Нет, речь не идет о том, чтобы держать возлюбленного «под каблуком». Важно уметь принимать решения вместе.

10. Он помогает вам с домашними делами

Если ваш супруг вас ценит и уважает, то он не станет делать из вас домработницу. Он осознает, что вы тоже устаете на работе, и поэтому всегда поможет с уборкой, если вы его об этом попросите. Тем более что общими силами домашняя работа выполнится быстрее, и, возможно, даже останется время на то, чтобы поваляться и посмотреть вдвоем любимое кино.

Конечно, у каждого человека свой идеал второй половинки. И у каждого есть свои собственные признаки, по которым он выбирает спутника жизни. Главное — найти того, кто будет всегда ставить вас на первое место и кто всегда будет в приоритете для вас — это и есть ключ к идеальном браку.