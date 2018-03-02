10 признаков, помогающих распознать токсичные отношения в самом начале

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Если вы мгновенно влюбляетесь, толком не узнав человека, если вас преследуют постоянные мысли о нем или о ней, если ваше настроение целиком зависит от того, звонил ли вам сегодня предмет вашей любви, значит, вы склонны к нездоровой эмоциональной зависимости. В такую зависимость часто впадают люди, которым не хватает любви к себе, и они ищут ее извне. Получается замкнутый круг из токсичных отношений, к счастью, из которого есть выход.

Эмоционально зависимые люди делают партнера своим «божеством» — вокруг него крутится вся их жизнь, от него зависит состояние счастья или несчастья. Они либо стремятся полностью поглотить партнера, контролируя каждый его шаг, либо играют в отношениях роль жертвы, в глубине души упиваясь своими страданиями. Семейный психотерапевт Дарлен Лансер пишет о том, что настоящая любовь и эмоциональная зависимость — разные вещи и нужно научиться их различать. Мы в AdMe.ru собрали тревожные признаки, которые говорят о начале нездоровой привязанности. Не дайте себе попасться в ловушку токсичных отношений.

1. Вам сразу кажется, что вы нашли любовь всей жизни

Есть люди, которые очень влюбчивы, и после первого же свидания они летят домой со счастливой мыслью: «Это именно он — тот, кто мне нужен!» (или она). К сожалению, чаще всего оказывается, что это не так. После встреч с человеком, который вскружил вам голову, старайтесь эту голову охлаждать. Между встречами делайте перерыв в пару дней, старайтесь немного побыть в одиночестве, переключиться на занятие, которое полностью отвлечет вас от мыслей об этом человеке.

2. Вы слишком идеализируете партнера

В начале знакомства больше слушайте, чем говорите, и слушайте внимательно. Если человек бросает фразу «Тебе со мной придется нелегко» — так и будет. Если упоминает, даже вскользь или в форме шутки, что любит выпить или имеет еще какие-то вредные привычки и проблемы, не пропускайте это мимо ушей. Не нужно самоотверженно заверять человека, что «все это ерунда, справимся». Он предупреждает вас не для того, чтобы вы крепились и были готовы. Такие слова означают или «Ты мне не понравился/ не понравилась, держись подальше», или «Я согласен, но только на таких условиях». Вам оно надо? Это совсем не то, что говорят человеку, который действительно нравится. Поэтому умерьте свой пыл и подумайте, стоит ли встречаться еще.

3. Вы не можете сказать «нет»

Проверяйте себя на способность сказать партнеру «нет». Не стесняйтесь отказываться от приглашений на неинтересные вам мероприятия, от неудобного для вас времени встречи, от неуместных просьб, от преждевременных прикосновений и интима, к которому вы еще не готовы. Позиция «я лучше соглашусь, чем буду долго объяснять, почему я не хочу, и он/ она обидится» — проигрышная. Не теряйте себя в угоду другому, никто этого не оценит.

4. Вы пренебрегаете друзьями в угоду партнеру

Сохраняйте отношения с друзьями, которые у вас были и будут независимо от наличия или отсутствия партнера. Во время сильной влюбленности мы не хотим думать ни о ком, кроме предмета любви, а если и встречаемся с друзьями, то говорим только о нем/ ней. Не забывайте, что у ваших друзей тоже есть чувства. И не такой замутненный, как у вас сейчас, разум. А потому стоит пораньше познакомить вторую половинку со своими друзьями. Возможно, они заметят то, что не замечаете вы, и удержат вас от погружения в токсичные отношения. Ну а если ваш партнер не хочет знакомиться с вашими друзьями и родней, это еще один повод призадуматься, нужны ли вы ему на самом деле.

5. Вы забросили свои хобби

Не бросайте свои любимые занятия. С появлением нового человека ваша жизнь должна стать богаче, а не беднее, когда инструменты для хобби и спортивный инвентарь пылятся в углу, а вместо грамот и медалей на стене теперь висят только фото вашей пары. Увлеченный человек со множеством интересов очень привлекателен как партнер. Не делайте любимого человека центром Вселенной, не ставьте свое счастье, благополучие и настроение в зависимость от него/ нее. Такого тяжкого бремени никто не выдержит.

6. Вы закрываете глаза на тревожные сигналы

Прислушивайтесь к своим ощущениям, сомнениям и подозрениям. Если что-то в поведении партнера вас тревожит, не стесняйтесь сказать об этом сразу и все выяснить. Не стоит надеяться, что он или она когда-нибудь изменятся сами собой. Человеку, который вами дорожит, достаточно один раз сказать, что именно вам не нравится, чтобы он приложил усилия для изменения ситуации. Не надо оправдывать его поступки против вас детскими травмами, занятостью на работе, проблемами с мамой, а из себя изображать спасателя. Если он постоянно на коне, а вы — в роли жертвы, не надо закрывать на это глаза, здесь явно что-то не так.

7. Вы безоговорочно доверяете мнению партнера

Если вы внезапно понимаете, что делаете то, чего раньше никогда бы не сделали, только потому, что это нравится вашему партнеру, это повод задуматься. Замена своих убеждений убеждениями партнера означает, что вы уже потеряли значительную часть себя и скоро от вас вовсе ничего не останется. Вы рискуете стать просто тенью своего парня или девушки. Это чревато серьезными проблемами, в том числе со здоровьем, не говоря уже о том, что вашему партнеру будет на вас наплевать.

8. Вы дико ревнуете из-за каждой мелочи

Страх одиночества или прошлые предательства не должны отравлять отношения в настоящем. Поводы для ревности существуют на самом деле или только в вашем воображении? Вы рискуете потерять партнера не из-за кого-то третьего, а из-за вас самих же: никто не выдержит постоянного недоверия, необходимости постоянно успокаивать вас и заверять в любви. Бывает и по-другому: поводы для ревности вполне реальны, но вместо желанного «Извини, я не думал, что тебе это неприятно, больше не буду» вы в который раз слышите фразу «Все это ерунда». Вы пытаетесь закрыть на все глаза и убедить всех (а прежде всего себя), что у вас прекрасная, крепкая пара, но страхи и сомнения буквально съедают вас изнутри. Такие отношения счастливыми не назовешь.

9. Вы чувствуете себя невыносимо, когда партнера нет рядом

Когда мы влюблены, нам хочется быть рядом с предметом нашего обожания каждую минуту. Но не стоит душить человека своим безразмерным вниманием. Не живите одними только любовными грезами, вспомните каждодневные дела и обязанности, которые вы забросили. Оставляйте личное пространство вашему партнеру, не пытайтесь узнать о нем абсолютно все. Постарайтесь не концентрироваться на дурных мыслях типа «А вдруг она сейчас с другим!» Потому что она действительно может быть с другим. Своей тревогой вы никак это не измените, лучше обращайте внимание на ее поведение в целом. Не заполняйте партнером все свое свободное время и весь свой разум. Так вы будете в его или ее глазах только интереснее.

10. Вы оправдываете некрасивое поведение вашей половинки

В состоянии влюбленности мы склонны видеть партнера сквозь розовые очки. Стоит обращать внимание не только на то, как он или она ведет себя с вами (все мы сначала стараемся показать себя перед потенциальным партнером с лучшей стороны), но и как общается с окружающими. Если на первом свидании с вами мужчина галантен и мило улыбается, но вдруг начинает кричать на официантку, которая перепутала блюда, — это дурной знак. Через какое-то время, когда первая страсть поутихнет, на месте этой официантки можете оказаться вы, когда будете собираться в кино 20 минут вместо 10.

Бонус: что делать в момент особенно острых переживаний?

Психолог Ольга Чиж дает простые советы о том, как помочь себе, когда эмоции и чувства буквально захлестывают вас. 1. Снимите с партнера ответственность за свое эмоциональное состояние. За него отвественны вы, и только вы. 2. Не думайте постоянно о том, что сейчас делает предмет вашей любви, что значили его слова, как понять его поступки и т. д. Не позволяйте негативным фантазиям и домыслам мучить вас. Почаще возвращайтесь к состоянию «здесь и сейчас», заземляйтесь. В этом может помочь концентрация на дыхании. 3. Найдите в своем теле комфортное место и мысленно поместите туда «внутреннего наблюдателя» — ту вашу часть, которая в любой ситуации сохраняет объективность, не поддается эмоциям. Посмотрите вокруг глазами «внутреннего наблюдателя». Вы переполнены чувствами по отношению к своему возлюбленному, но это еще не весь/ не вся вы. 4. Поищите ресурсы: что может взбодрить вас и отвлечь от навязчивых мыслей о партнере? Чашка кофе, хороший фильм или книга, физическая активность, ароматная ванна, разговор с подругой? Все средства хороши. Если ничего не помогает и вы чувствуете, что не можете выпутаться из сложных, болезненных отношений, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту.

Был ли в вашей жизни опыт нездоровой эмоциональной зависимости? Как вам удалось с ней справиться?