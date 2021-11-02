10 признаков, которые подсказывают, что вы не экстраверт или интроверт, а амбиверт

Нам хорошо известны экстраверты и интроверты, и мы привыкли относить себя к какому-то из этих типов. Но, оказывается, 68 % людей на самом деле амбиверты. Это те, кто могут быть веселыми зажигалками, а на следующий день закрыться от всего мира и смотреть сериалы в полном одиночестве.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какими же еще чертами обладают амбиверты. Может, и правда у большинства из нас именно такой тип личности.

1. Одинаково комфортно чувствуют себя и в компании, и наедине с собой

Амбиверт — человек, который может быть в центре внимания и показывать чудеса коммуникации. А следующий день без зазрения совести проведет в одиночестве ну или в обнимку с котом, не испытывая никакого дискомфорта из-за отсутствия компании.

2. Долго находясь в компании, утомляются

Из любви к активной коммуникации вытекает быстрая утомляемость от социальных контактов, но в то же время непереносимость длительного одиночества. Чтобы избежать резких перепадов настроения, им следует восполнять энергию, занимаясь какими-то своими делами в одиночестве.

3. Не бросаются в крайности и не рискуют всем

Глядя на поведение амбиверта, может показаться, что их бросает из крайности в крайность. Но на самом деле у них получается удерживать баланс, особенно когда дело касается риска. Так, к примеру, если экстраверты могут легко ставить на кон все, а интроверты, наоборот, слишком осторожны, то амбиверты действуют, взвесив все за и против. Они могут рисковать, но подходят к риску с рассудительностью.

4. Проявляют эмоции в некоторых случаях сдержанно, а в других — ярко

Амбиверты четко знают, когда стоит проявить общительность и эмоциональность, а когда следует сосредоточиться и быть серьезным. Например, во время важной встречи они будут внимательными и собранными, а дома с семьей или с друзьями могут дурачиться, как маленькие дети. Порой может показаться, что это вообще два разных человека.

5. Знают, с кем и как построить разговор

Амбиверт виртуозно может завести беседу и найти точки пересечения с любым собеседником. Такая подсознательная гибкость помогает настроиться на волну собеседника. С такими людьми можно вести и разговоры на серьезные темы, и простые беседы о погоде.

6. Одинаково эффективны в команде и без

Амбиверты обладают способностью продуктивно работать как самостоятельно, так и в команде. Они не станут рвать на себе волосы, чтобы выбиться в лидеры в большом коллективе, и, возможно, будут больше слушать, чем говорить. Но при необходимости возьмут бразды правления на какое-то время в свои руки.

7. Амбиверты гибкие

Они достаточно гибкие люди. И это очень полезно не только для карьеры, но и в личной жизни. Амбиверт — надежный партнер, который не будет перетягивать одеяло на себя, а в сложную минуту подставит плечо. Они умеют оценивать ситуацию и принимать соответствующие меры, чтобы события складывались благоприятно.

8. Иногда людям сложно понять смену их настроений

Темперамент амбиверта сложно четко обозначить. Все потому, что иногда они проявляют неудержимый энтузиазм, а на следующий день могут казаться совершенно апатичными, словно опустившими руки. И окружающим порой сложно понять, что вообще произошло, почему вчерашний веселый собеседник, готовый свернуть горы, поник.

9. Разные люди видят их по-разному

Из-за того, что в амбивертах тесно переплетены черты экстраверта и интроверта, они легко подстраиваются под ситуацию и контекст. Например, одна и та же женщина в глазах свекрови может быть примерной мамой ее внуков и женой ее сына, для друзей — оторвой, звездой вечеринки, а на работе являться лидером.

10. Могут найти себя во многих профессиях

Амбиверты знают, что у них есть определенные сильные и слабые стороны. Поэтому они работают над своими недостатками, вместо того чтобы давать волю слабостям, тем самым делая свой путь к успеху долгим. И тут дело не в том, что они родились с гениальными способностями и широким диапазоном навыков. Они просто не позволят страху неудачи мешать им попробовать себя в чем-то новом.