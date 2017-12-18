10 привычек, которые стоит выбросить из жизни, потому что они делают нас несчастными

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Если присмотреться, можно заметить, что счастливые люди похожи между собой, равно как и несчастные. И во многом это происходит благодаря схожим мысленным установкам и привычкам.

Психологи советуют наблюдать за человеком, чья личность и жизнь вам симпатичны, и «присваивать себе» некоторые особенности его поведения. В этом нет ничего плохого, и такая психологическая игра не имеет ничего общего с подражанием или потерей себя. Все мы немного «зеркала», и лучше отражать хорошее, которое затем становится гармоничной частью нашей личности.

Мы в AdMe.ru собрали привычки, которые способны сделать нас несчастными, чтобы изучить их, а потом навсегда выбросить из жизни.