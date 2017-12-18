10 привычек, которые стоит выбросить из жизни, потому что они делают нас несчастными
Если присмотреться, можно заметить, что счастливые люди похожи между собой, равно как и несчастные. И во многом это происходит благодаря схожим мысленным установкам и привычкам.
Психологи советуют наблюдать за человеком, чья личность и жизнь вам симпатичны, и «присваивать себе» некоторые особенности его поведения. В этом нет ничего плохого, и такая психологическая игра не имеет ничего общего с подражанием или потерей себя. Все мы немного «зеркала», и лучше отражать хорошее, которое затем становится гармоничной частью нашей личности.
Мы в AdMe.ru собрали привычки, которые способны сделать нас несчастными, чтобы изучить их, а потом навсегда выбросить из жизни.
- Жизнь с оглядкой на других. Ориентирование на то, что подумают окружающие, и желание всем нравиться — прямой путь к неврозу. Зависимость может быть не только от мнения посторонних людей, но и от оценки и взглядов родственников, друзей, близких. Умейте сказать «нет» неприятным обстоятельствам и неудобным просьбам. Это ваша жизнь.
- Стремление соответствовать стандартам. Вы уникальны, он уникален, все уникальны! Для психического здоровья и движения вперед стоит сравнивать себя только с самим собой в прошлом. Вы стали лучше, успешнее и мудрее? Значит, все идет по плану.
- Страх перед будущим. Нежелание двигаться вперед может быть вызвано навязчивыми мыслями о том, что все закончится плохо, «годы уже не те», «где родился там и пригодился» и тому подобными установками. Представьте самое плохое, что может случиться, если вы решитесь на тот или иной поступок. Что вы будете делать в этом случае? Просчитайте шаги, которые вы предпримите при самом плохом сценарии, и страх отступит.
- Критика окружающих и стремление их переделать. Критика и принижение достоинств других людей часто вытекают из зависти. Психотерапевты говорят, что неуверенным в себе людям сложно делать комплименты другим — им кажется, что это принижает их самих. Что же касается «переделывания» окружающих, то счастливый человек лишь решает для себя, принимает ли он чужие нюансы поведения или дистанцируется.
- Недоверие к людям. «Не верь, не бойся, не проси!» — этот и другие подобные статусы можно часто наблюдать в соцсетях на страничках сильных и независимых женщин. Постоянное ожидание от людей подвоха и убеждение, что свои просьбы стыдно озвучивать, еще никого не сделало счастливей.
- Уверенность в несправедливости жизни. «Хорошо живут даже те, кто этого не заслуживает. Все, кроме меня» — мысль, способная по-настоящему отравить жизнь. Нет денег, потому что нет связей и удачи, или потому что все идет из детства, а бабушка когда-то внушила, что деньги — зло. Потрясающего эффекта в избавлении от подобной установки можно достичь, прекратив сравнивать себя с другими (хотя бы на какое-то время) и сосредоточившись на собственных задачах, восприятии себя «здесь и сейчас».
- Привычка жаловаться и сплетничать. Потребность ныть и жаловаться превращает жизнь в замкнутый круг. Психологи рекомендуют простое упражнение — специально фиксировать все хорошее, что происходит вокруг вас. Такое сосредоточение на позитивных аспектах жизни переворачивает мышление — попробуйте!
- Потребность все контролировать. Привычка постоянно держать руку на пульсе здорово отравляет жизнь. Такое желание часто говорит о низкой способности принимать поведение других людей. Может, любителям тотального контроля будет грустно это читать, но без вашего участия жизнь вокруг совершенно точно не развалится. Сделайте паузу, и вы увидите это своими глазами.
- Прокрастинация и стремление откладывать на потом. Ценность времени — одно из «тайных» знаний успешных и счастливых людей. Бесконечное зависание в соцсетях, откладывание дел, затягивающие сериалы — все это говорит о том, что текущие дела не приносят никакой радости, а значит, в жизни надо что-то менять.
- Слишком серьезное отношение к себе. «Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Эти слова, принадлежащие перу Григория Горина, как нельзя лучше иллюстрируют подход к жизни счастливого человека.
Ну как, нашли у себя какую-нибудь из этих привычек?