10 привычек, которыми люди сами себе портят жизнь, но даже об этом не догадываются

Есть люди, с которыми легко и просто поддерживать отношения. Но случается, что в кругу наших знакомых, друзей или даже родственников появляется человек, с которым становится крайне сложно наладить полноценный диалог. Причиной этому могут быть его непрекращающиеся жалобы на жизнь, вечные насмешки или непреодолимая любовь к сплетням.

В AdMe.ru рискнули выделить несколько привычек, с обладателями которых многим из нас не хотелось бы поддерживать никаких отношений.

10. Высмеивать все непонятное

Наверняка вы не раз сталкивались с людьми, которые за насмешками пытаются скрыть свою растерянность и неуверенность. Иногда они настолько неуютно чувствуют себя, что могут наброситься на вас с агрессивными комментариями в стиле «ты чего, самый умный?» Проблема в том, что подобное поведение отпугивает людей, которые действительно могли бы помочь освоиться в незнакомой обстановке и даже рассказать что-то полезное и интересное.

9. Винить окружающих в своих проблемах

Каждый из нас может сказать: «Да, мне пришлось непросто в такие-то годы». Но некоторые способны легко и просто переложить ответственность за свою «горькую долю» на другого человека — бывшего супруга, злобного начальника или завистливых коллег. Вот только чужие жалобы быстро надоедают и люди, которые раньше внимательно их выслушивали, постепенно начнут отдаляться и найдут более приятного собеседника.

8. Не воспринимать всерьез более молодых людей

Сейчас даже молодежь не всегда успевает следить за новинками, что уж говорить о людях старой школы. Но это не значит, что они должны регулярно сообщать окружающим, что яйца курицу не учат. В наши дни более юные коллеги нередко берут на себя роль наставников для старшего поколения и помогают освоить новые технологии и современные приемы работы.

7. Пускать окружающим пыль в глаза

Случается, что некоторые люди совершенно теряют грань между настоящей жизнью и глянцевой картинкой в социальных сетях. Они радостно создают образ счастливой жены и матери или рокового красавца, но при этом совсем забывают прокачивать себя в реальности, испытывают сложности во время живого общения и определяют свой (и заодно чужой) успех количеством лайков и подписчиков.

6. Держать все под неусыпным контролем

Человеку, у которого все окружающие буквально ходят по струночке, действительно нелегко отпустить бразды правления. Ему все время кажется, что без постоянного контроля его безалаберные родственники, друзья или коллеги все перевернут, разобьют, недосолят и вообще спустят свою жизнь в унитаз. Но, может быть, иногда все же стоит выдохнуть и расслабиться?

5. Собирать сплетни и перемывать всем косточки

Во время общения с некоторыми людьми чувствуешь себя как разведчик на вражеской территории и пытаешься не сболтнуть ничего лишнего. Просто потому, что любое неосторожное слово тут же будет использовано против вас, а обсуждение ваших «пороков» начнется еще до того, как за вами захлопнется дверь. Возможно, именно поэтому многие из нас стараются избегать слишком активных сплетников.

4. Упорно твердить, что раньше было лучше

Конечно, можно вздыхать о времени, когда трава была зеленее, а подростки слушались старших и помогали переводить бабушек через дорогу. Но ведь нынешние дети ничуть не хуже тех, кто родился 20–30 лет назад. Просто они немного другие. Но им по-прежнему нужны внимание и забота, а не ворчание и придирки.

3. Годами цепляться за один и тот же стиль

Да, у каждого времени своя мода, но иногда складывается ощущение, что кое-кто упорно застрял то ли в 80-х, то ли в 90-х. И вот гадай — то ли это ностальгия по ушедшей юности, то ли боязнь нового и махровый консерватизм. Наверняка вы знаете пару людей, которым так и хочется предложить решиться на небольшие эксперименты с внешностью.

2. Идти на поводу у стереотипов

С помощью социальных сетей стало гораздо проще навешивать на людей всевозможные ярлыки. Наверное, самым обидным из них в наши дни стало прозвище «Яжемать». В итоге женщины с детьми нередко становятся объектом для косых взглядов и насмешек. Пусть даже мама при этом суперадекватная и малыш ведет себя идеально.

1. Изображать из себя сотрудника «Бюро непрошеных советов»

Согласитесь, никто из нас не любит, когда окружающие начинают активно что-то делать «для нашего же блага». Наверняка у многих есть пара-тройка людей, к чьим советам они прислушаются и даже воспримут как руководство к действию. Но вот когда в нашу жизнь лезут посторонние — это выглядит как минимум странно.