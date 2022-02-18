10 привычек, которые для красоты полезнее вагона дорогих кремов

Большинство привычек, благодаря которым удается в зрелом возрасте выглядеть подтянуто и молодо, до смешного очевидны. Вряд ли для кого-то станет открытием совет соблюдать питьевой режим или не пренебрегать физической активностью. И все же есть некоторые вещи, которые мы упускаем и тем самым незаметно превращаемся из цветущих женщин в тех, на ком прожитые годы оставляют хорошо заметный отпечаток.

Мы в AdMe.ru хотим и в 100 лет выглядеть максимум на 70, поэтому решили найти как можно больше простых привычек, которые позволят нам осуществить эту заветную мечту.

Спать как принцесса

Мы знаем, что для хорошего самочувствия очень важен сон. Ложиться вовремя и спать не менее 7–8 часов в день важно, но еще необходимо баловать себя хорошим постельным бельем или как минимум купить шелковые наволочки. Сон на грубой или дешевой ткани может приводить к образованию складок на коже во время сна и даже способствовать образованию морщин. Свойство кожи самовосстанавливаться также теряется из-за нарушения кровообращения, если вы спите носом в подушку. Поэтому лучшая поза — на спине.

Не марать руки и делать маникюр

Руки — второе, на что смотрят люди, стараясь определить ваш возраст. Чаще всего секрет красивых ручек состоит не в том, что их хозяйка не занимается никакой домашней работой, а в том, что она избегает попадания на кожу грязи, химических веществ, длительного воздействия горячей воды. Проще говоря, не забывает надевать защитные перчатки, а еще пользуется различными средствами по уходу, после того как покончит с рутиной. Также исследования показали, что накрашенные ногти и наличие колец тоже влияют на то, сколько лет дают нашим рукам. Поэтому красивый маникюр и оригинальное колечко не только поднимут настроение, но и помогут выглядеть моложе.

Умеренно пользоваться косметикой

Мы часто пользуемся косметикой, чтобы выглядеть моложе. Но фокус в том, что большое количество макияжа забивает поры и удаляет натуральные масла, которые защищают кожу, что приводит к преждевременным морщинам.

«Носить корону» и чаще выпячивать челюсть

В современном мире множество людей проводят большую часть рабочего времени за компьютером или ноутбуком, а затем отдыхают — склонившись над смартфоном или планшетом. От этого не только появляется сутулость, но и раньше времени проступают «кольца Венеры» — поперечные морщины на шее, кожа становится дряблой, при нормальном весе откуда ни возьмись образуется второй подбородок. Добавьте к этому «вдовий горб», образованию которого также способствуют часы, проведенные перед экраном или с гаджетом в руках. Чтобы как минимум минимизировать все эти ужасные последствия, следует не только стараться держать голову прямо, будто вы носите корону, но и включить в режим дня специальную гимнастику, а еще делать упражнения для лицевых мышц. Например, время от времени двигать нижней челюстью вперед и назад.

Избегать дурных новостей

В наше время новости атакуют нас повсюду — и чаще всего они либо негативные, либо касаются острых и спорных тем. Потоки такой информации вводят нас в состояние стресса, способствуют развитию депрессии, а вызванная ими тревога, сказывается на качестве сна. Новости токсичны! К сожалению, от них не убежать: нам важно знать, что происходит вокруг нас. Но, безусловно, можно предпринять некоторые шаги, чтобы минимизировать вред. Например, отписаться от всех новостных и политических групп в соцсетях, свести к минимуму контакты с людьми, которые готовы говорить лишь об ужасах, происходящих в мире, и завести привычку не реагировать на провокационные заголовки, а получать информацию только из проверенных источников и только ту, которая вам действительно нужна.

Чаще готовить дома

Блюда, которые мы готовим дома, намного полезнее, чем еда из кафе и ресторанов или же готовая пища из магазина. Мы сами выбираем рецепты, продукты, размер порции — так проще питаться правильно. Но привычка чаще готовить способна также повлиять и на наше психическое здоровье. Кулинарная терапия — один из признанных инструментов, которым пользуются специалисты, помогающие нам сохранить психическое здоровье.

Правильно принимать душ

Порядок принятия душа важнее, чем мы думаем. Правильно сначала мыть голову, наносить на волосы кондиционер или бальзам, а затем уже мыть тело. Если поступать наоборот, остатки средств для волос могут до конца не смыться с кожи и тем самым вызвать сухость и раздражение.

С юности отшелушивать кожу

Отшелушивание предназначено не только для удаления отмерших клеток и борьбы с прыщами — оно также посылает сигнал среднему слою кожи о необходимости выработки нового коллагена. «Если вы с юности не забываете об этой процедуре, вы готовите свои фибробласты — клетки кожи, которые вырабатывают коллаген, — к его производству. Поэтому к тому времени, когда вам действительно понадобится коллаген (20–30 лет), ваша кожа уже будет способна производить его», — говорит один из известных американских дерматологов доктор Нил Шульц.

Чаще улыбаться

Улыбка делает людей привлекательнее — так они выглядят моложе. Но это не все ее преимущества. Улыбаясь, мы тренируем мышцы лица и держим их в тонусе. А еще, даже если мы начинаем поднимать кончики губ через силу, мозг все равно получает сигнал о том, что мы счастливы и начинает вырабатывать эндорфины.

Уходить от конфликтов и прощать другим их ошибки

Гнев, обида, негативные эмоции, которые мы испытываем, злясь на других, влияют на уровень гормона стресса — кортизола. Если он то и дело зашкаливает, это способствует увеличению веса, возрастает риск диабета, повышается кровяное давление. Отсюда головные боли, болезни сердца, проблемы со сном и пищеварением. Таким образом, ругаясь с кем-то на работе или эмоционально доказывая свою точку зрения в интернете, мы разрушаем собственное здоровье.