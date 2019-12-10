10 привычек, которые кого угодно превратят в безнадежного неудачника

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Некоторым людям, кажется, всегда сопутствует удача, а другим все время не везет. Считаете, причуда судьбы? Но ученые с этим не согласны: психологи и математики способны выявить четкую закономерность между поведением человека и успехом, которого он может добиться.

Мы в AdMe.ru пытаемся попасть в любимчики фортуны. Для этого мы изучили, что делает не так классический неудачник.

Редко допускает промахи

Звучит парадоксально, но тот, кто делает мало ошибок, рано или поздно перестанет достигать успеха. Ученые из Университета Аризоны даже определили идеальную долю неудач — 15 %. В этом им помог эксперимент с математическими моделями. Искусственный интеллект пытались обучить сортировке материалов. Если задача была выполнена правильно на 85 % — дело шло быстрее. Когда машина давала верные ответы чаще — задача расценивалась как слишком легкая и искать новую информацию и альтернативные пути решения казалось бессмысленным. Так и с людьми: слишком частые успехи заставляют расслабляться. Так что смело позволяйте себе 15 % ошибок в своей деятельности.

Стремится быть хорошим человеком

Излишняя деликатность — не тот путь, который приведет к успеху. Пока одни пытаются тактично донести до собеседника свое мнение и из вежливости идут на уступки, другие решительно защищают выбранную позицию. И именно последние чаще добиваются результата. Так что не бойтесь жесткой критики и не опускайте руки, услышав негативные замечания. Бунт и упрямство — залог удачи. Такова позиция ученых из Люксембурга, которые сделали выводы после 40 лет наблюдений. Причем на вершине оказались те, кто начал проявлять эти качества еще в детстве. Непослушные дети вырастают во взрослых, которые готовы прямо говорить о своих интересах. Они не стесняются позвонить первыми тому, кто им нравится, или заговорить о повышении зарплаты с начальством.

Верит во вселенскую несправедливость. Но только по отношению к себе

Неудачник готов рассказывать о своих бедах бесконечно. Если в разговоре кто-то другой пожалуется на жизнь — тут же узнает, что его проблемы ничего не значат. Такой обратный эгоцентризм, желание перетянуть на себя внимание, обесценивание чужих трудностей отталкивают людей. Да и сам неудачник только усугубляет свое невезение, тратя время на обиды на жизнь.

Пропускает завтрак и пьет не те напитки

Специалисты выяснили, что продуктивнее всего проходит день у тех, кто успевает переделать важные дела утром и умеет долго сохранять концентрацию. Добиться этого не так сложно: например, не стоит отказываться от завтрака. Первый прием пищи обеспечит энергией и улучшит кратковременную память. Еще один совет от ученых: вместо утреннего кофе за полчаса до завтрака выпейте воды с лимонным соком. Достаточно выжать в стакан кусочек фрукта. Цитрусовые дают заряд витаминов, которые помогут сосредоточиться на результате в течение дня.

Недооценивает значение эмоций

Низкий эмоциональный интеллект может стать причиной неудач — и в работе, и в личной жизни. Те, кто не умеет считывать чувства других, лишают себя возможности добиваться компромисса и быстро реагировать на изменения. Есть мнение, что эмоциональный интеллект можно развить: читайте книги, изучайте живопись, смотрите хорошие фильмы. Особое внимание уделите любви к себе. Недавнее исследование ученых показало, что «здоровая» доля нарциссизма помогает прийти к успеху. Люди такого склада искренне хотят быть лучшими и считают, что заслуживают признания. И окружающие начинают разделять это мнение.

Хочет развиваться только в одном направлении

У всех нас есть навыки или черты характера, которыми мы гордимся. Но делать ставку только на что-то одно неправильно. Американские ученые на примере 10 тыс. курсантов военной академии изучали связь между качествами человека и его достижениями. Их вывод: для успеха необходимы твердость характера, желание получать знания и физическое развитие. Британские психологи подготовили свой список качеств, которые могут стать залогом жизненных достижений. В нем 6 пунктов: ответственность, гибкость, готовность к неожиданным поворотам, любознательность, смелость и стремление к конкуренции.

Представляется всем полным именем

Статистика показывает: между длиной имени и зарплатой существует прямая связь. Поэтому, если есть возможность представиться покороче — воспользуйтесь ею. Не слишком официальная форма имени делает вас в глазах людей более открытым и вызывает доверие. Исследователи посчитали, что всего 1 лишняя буква может снизить зарплату на $ 3 600 в год. Например, один из самых богатых людей планеты известен как Билл Гейтс. Кто знает, заработал бы он свои миллиарды, если бы представлялся полным именем — Уильямом Генри Гейтсом III.

Не подчеркивает достоинства фигуры

Неочевидная на первый взгляд взаимосвязь между успехом и объемом талии существует. Профессор Джейн Огден из Университета Суррея утверждает, что женщина с тонкой талией буквально транслирует окружающим мысль: «Я знаю, что такое самоконтроль». А люди, глядя на нее, невольно думают, что, если уж она способна отказаться от сладкого — сила воли у нее точно есть.

Соглашается на то, что не в его интересах

Отказать или возразить кому-то — значит взять на себя ответственность за последствия своих решений. Гораздо проще улыбаться и кивать в ответ на предложения других. Так можно получить репутацию милого, бесконфликтного человека — но и только. Дружелюбие это ложное: человеком движет не забота о других, а нежелание принимать обязательства, страх критики. Совсем не то качество, которое нужно для успеха.

Редко целуется

Целоваться очень полезно. Поцелуи не только повышают иммунитет и снижают уровень стресса, но и укрепляют долгосрочные отношения. Причем выражать таким образом внимание к партнеру не так важно в начале романа, как спустя год-другой. Нашли ученые и связь между поцелуями и уровнем дохода. Видимо, человек, который чувствует себя любимым, и работает с энтузиазмом.

Наверное, самое время поцеловать любимого человека, если он рядом. А у вас есть секреты успеха? Какие привычки вы могли бы назвать «счастливыми»?