10 принципов миллиардеров, которые стоит перенять, чтобы добиться успеха

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«Мне удалось достичь таких финансовых успехов потому, что моей целью никогда, ни на одну минуту не были деньги», — сказала однажды Опра Уинфри, и ей вторит большинство миллиардеров. Сегодня успешные люди не стремятся просто заработать деньги: Марк Цукерберг хочет изменить мир, Илон Маск — построить мегаполис на Марсе.

Игроки на современной бизнес-арене — это не удачливые аферисты или баловни судьбы. Сегодня добившиеся успеха люди вызывают восхищение. Они образованны, скромны, а свой статус доказывают не демонстрацией люксовых вещей, а размерами благотворительных взносов. AdMe.ru уверен: у тех, кто своими усилиями поднялся на финансовый олимп есть чему поучиться. Предлагаем и вам взять на вооружение некоторые принципы богатых людей, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

1. Найдите и правильно сформулируйте цель

Порядок отличается от хаоса тем, что у движущихся элементов есть цель, к которой они стремятся. Именно цель, мысли и мечты о ней помогают сохранять нам бодрость духа и принимать правильные решения, когда вокруг все складывается как-то не так. Стив Джобс не хотел выпустить какой-нибудь телефон. Его целью был телефон с функциями компьютера, но при этом простой в использовании. Цель должна быть конкретной. Например, вам нравится печь торты и вы хотели бы заниматься этим чаще, и неплохо бы за деньги. Неправильная цель — «хочу печь торты за деньги». Правильная цель — «открыть кондитерскую, в которой будут продаваться мои торты». Или вы мечтаете о кругосветном путешествии. Неправильно — «хочу в кругосветку». Правильно — «заработать $ 20 000 на путешествия».

2. Составьте план и следуйте ему

Каким будет ваше кругосветное путешествие? Транспорт? Компания? Маршрут? Время года? Илон Маск хочет колонизировать Марс. Составив план, он пришел к выводу о том, что основное препятствие — высокая стоимость полета на Красную планету. Сейчас Илон занят разработкой более экономного космического транспорта. Привычка планировать краткосрочные и долгосрочные цели помогает выявлять слабые места и основные задачи, над которыми надо сконцентрироваться. Возможно, после составления плана вы поймете, что ваша цель — не заработать $ 20 000 на путешествие на лайнере, а найти единомышленников для автостопа вокруг света.

3. Не сдерживайте себя

Наверняка вы слышали про такое понятие, как эмоциональный интеллект. Умение не подавлять, а управлять своими эмоциями, то есть проявлять их там, где это уместно, помогает добиваться успеха. Кроме того, подавленные эмоции ухудшают физическое самочувствие. Поэтому не стесняйтесь проявлять свои истинные чувства и эмоции хотя бы ради того, чтобы меньше обращаться к врачам.

4. Любите то, что делаете

Если вы не одержимы своим делом или целью, к которой стремитесь, — путь к успеху будет длинным, скорее всего, бесконечным. Любимая история Марка Цукерберга: «В 1962 году Джон Кеннеди посетил космический центр NASA. В одном кабинете он заметил уборщика, который так увлеченно подметал пол, что даже не отреагировал на него. «Привет, я Джон Кеннеди. Что вы здесь делаете?» — обратился к нему Кеннеди. На что уборщик ответил: «Я работаю, чтобы человек смог полететь на Луну, мистер президент». Страсть не воспитаешь, и, если у вас уже есть не очень любимая работа, изменить отношение к ней сложно. Но в ваших силах если не бросить ее, то для начала найти хотя бы дело, в которое вы будете верить так же, как уборщик из космического центра, и оно приведет вас к успеху. А нынешнюю работу пока можно рассматривать как инструмент для достижения вашей цели.

5. Тратьте деньги осознанно

Если вам нужно купить десятое по счету платье, чтобы обрести мир в сердце, — вперед. Но перед этим подумайте, насколько платье приблизит вас к цели? «Потратить доллар с пользой сложнее, чем заработать доллар».

Стив Джобс Вы же собирались в кругосветное путешествие? Может, лучше кроссовки купить, в которых вы будете «автостопить»? Или прослушать курсы иностранного языка, без которого сложно организовать любую бюджетную поездку. Если вы по-настоящему одержимы своей целью, отказ от платья или другой импульсивной покупки дастся вам без малейших сожалений.

6. Берегите свое время

Время — ценный ресурс, и к его трате надо подходить также осознанно, как и к трате денег. Речь не о том, чтобы быть занятым каждую минуту. Напротив, грамотно распоряжаться временем — это всегда находить возможность для отдыха. Речь о том, чтобы не распыляться на шум. «Я хочу очистить свою жизнь от не имеющих смысла решений. Мне кажется, что я не смогу делать свою работу, если буду тратить часть своей энергии на глупые и легкомысленные вещи (вроде выбора одежды) в своей жизни».

Марк Цукерберг У многих из нас есть более значимые хронофаги («пожиратели времени»), чем выбор одежды. Например неумение сказать «нет». Нет сплетням, пресловутым социальным сетям, желанию взяться за несколько дел сразу и потом все бросить на полпути. Все это отбирает время, которое лучше всего, как и остальные ресурсы, инвестировать в себя. Заняться спортом например.

7. Расставляйте приоритеты

Невозможно быть успешным во всем и сразу. Если вы планируете продавать в кондитерской кроме тортов имбирные пряники, но не умеете их печь, не обязательно осваивать новый навык. Возможно, эффективнее будет найти аса в пряниках и пригласить его к сотрудничеству. Илон Маск верит в солнечные системы, но понимает, что его сил на все не хватит. Поэтому он посвятил себя Tesla и SpaceX, а к проекту SolarCity подключил других специалистов. По понедельникам и четвергам Маск находится на базе SpaceX, по вторникам и средам — в офисе Tesla. Привычка расставлять приоритеты полезна не только в работе, но и в остальных аспектах жизни. Если накопилось много дел — не пытайтесь сделать все сразу, сосредоточьтесь на чем-то одном. Если решили провести вечер в кругу семьи — не отвлекайтесь на работу и друзей. Стремление во всем преуспеть не только приведет к провалу, но и лишит вас сил.

8. Не усложняйте себе жизнь

Прогресс упростил многие вещи. Покупки и бронирование в интернете, автоматизированная бытовая техника, современные средства связи — все это значительно экономит наше время и усилия. Но часто сложности в жизни провоцируют не внешние обстоятельства, а мы сами. «Стремление усложнять вещи — это ваш враг. Создать что-то сложное может каждый. Трудно сделать что-то простое».

Ричард Брэнсон Одним жизнь усложняет чувство вины, другим — неприятные люди, с которыми они вынуждены общаться, третьим — стремление всем угодить. В истоке многих «усложнителей» лежит убеждение «должен». Проблемы возникают не только тогда, когда мы уверены, что сами что-то должны, но и тогда, когда думаем, что окружающие, в целом — мир что-то должен нам. Человек должен дышать, пить воду и есть, чтобы не умереть, если он хочет жить. Все. В других ситуациях слово «должен» неоправданно.

9. Скажите «нет» стереотипам и чужим приоритетам

Место женщины у плиты, настоящий мужчина не плачет, дети нужны, чтобы принести в старости стакан воды, — эти и другие стереотипы искажают наше представление о действительности, мешают жить, достигать целей и быть счастливым. «Ваше время ограничено. Поэтому не теряйте его, живя чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос».

Стив Джобс Именно стремление быть непохожим на других помогло многим миллиардерам стать тем, кем они стали. Ориентируясь на чужое мнение и стереотипы, сложно шагнуть за рамки, за которыми находится успех.

10. Живите не только для себя

Для современных миллиардеров филантропия — духовный приоритет. Многие из них тратят средства на поддержку нуждающихся, на развитие искусства, образования, медицины. Билл Гейтс и Уоррен Баффетт начали кампанию «Клятва дарения», идея которой состоит в передачи 50 % своего дохода на благотворительность. Среди участников кампании, которых более 150 человек, Марк Цукерберг, Джорж Лукас, Виктор Пинчук, Владимир Потанин. «Миллениалы — одно из поколений, которое направило на благотворительность больше всего денег за всю историю. Но дело не только в деньгах. Вы можете жертвовать время».

Марк Цукерберг Дарить кому-то свое время, внимание и энергию — это инвестировать в себя. Помогая другим, человек чувствует себя нужным и обретает тот самый мир в сердце, который не даст ни одно платье. Тут важно правильно расставлять приоритеты. Детям в интернате или животным в приюте ваше время нужно сильнее, чем соседке, которая жалуется на мужа-лентяя.

Безусловно, принципы, описанные выше, не сделают вас в одночасье богатым. Но успех — это не только про деньги. Ведь счастье — это в первую очередь возможность делать то, что любишь, и поступать так, как считаешь правильным. Согласны?