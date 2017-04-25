10 примеров того, как мозг способен выдать все ваши секреты

Человеческий мозг способен решать сложнейшие задачи, именно поэтому его сравнивают с суперкомпьютером. Но что было бы, если бы компьютер стал делиться с окружающими вашей конфиденциальной информацией?

AdMe.ru собрал 10 примеров, как мозг влияет на наше поведение и раскрывает тайны — даже те, о которых мы и сами не догадываемся.

Факт: books.google

Факт: smithsonianmag

Факт: fictionbook

Факт: psych2go

Факт: megaplan

Факт: npr

Факт: scientificamerican

Факт: AsapSCIENCE

Факт: smithsonianmag

3 На склад!
6 Комментарии
  • 25 апреля 2017
  • 6
  • 15245

Вот с каких постов надо начинать новый день

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