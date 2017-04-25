10 примеров того, как мозг способен выдать все ваши секреты

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Человеческий мозг способен решать сложнейшие задачи, именно поэтому его сравнивают с суперкомпьютером. Но что было бы, если бы компьютер стал делиться с окружающими вашей конфиденциальной информацией?

AdMe.ru собрал 10 примеров, как мозг влияет на наше поведение и раскрывает тайны — даже те, о которых мы и сами не догадываемся.