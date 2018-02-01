10 приемов бывшего агента ФБР, чтобы стать привлекательным на 200 %

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Настоящая красота не зависит от внешних качеств, она исходит из нашего поведения. Агент ФБР Джек Шафер в книге «Включаем обаяние по методике спецслужб» пишет о выведенной им формуле дружбы и законах привлекательности, которые каждому человеку гарантированно помогут наладить отношения и войти в доверие к собеседнику. Его методы уже 20 лет с успехом используются американскими спецслужбами, а с недавних пор стали достоянием общественности.

AdMe.ru выбрал самые простые, но действенные техники из опубликованной книги, которые наверняка не раз выручат вас на работе и в личной жизни. В конце статьи приведена формула дружбы, разработанная спецагентом, которая наглядно объясняет, на чем строятся отношения между людьми.

10. Начните с наклонов головы в сторону

Вы замечали, что женщины наклоняют голову в сторону чаще мужчин? Похожий прием мужчины используют в бизнесе: держатся прямо, подчеркивая доминирование. При неформальном общении наклон головы в сторону — это знак доверия: в животном мире яремную вену показывают лишь тем, кого считают неопасным и симпатичным. Отталкивающие сигналы: закатывание глаз с наклоном головы назад. Даже если человек делает это в шутку, но часто, такой сигнал воспринимается враждебно.

9. Развивайте мимику, играйте бровями

Люди вскидывают брови при встрече, показывая, что не намерены проявлять агрессию. Наш мозг распознает этот сигнал с расстояния до 2 метров и воспринимает такого человека как приятного в общении. Если вам нравится незнакомый человек, подайте быстрый сигнал бровями на расстоянии. Отталкивающие сигналы: долгий зрительный контакт при игре бровями, нахмуренные брови, хмурый или оценивающий взгляд.

8. Научитесь улыбаться глазами, только без оскала

Когда мозг распознает искреннюю улыбку, то заставляет улыбнуться в ответ и запускает выработку эндорфинов, чтобы почувствовать чуть больше радости. Приятный опыт подталкивает человека к продолжению общения: мы стремимся чаще быть там, где чувствуем себя хорошо. При настоящей улыбке вокруг глаз появляются маленькие морщинки, скулы и уголки рта двигаются вверх. Подделать такую улыбку непросто: придется думать о чем-то смешном и приятном. Отталкивающие сигналы: холодный пристальный взгляд и натянутая улыбка, улыбка с оскалом.

7. Забудьте слово «пожалуйста»

Никогда не отвечайте словом «пожалуйста» на благодарность за услугу, оказанную другому человеку. Скажите: «Думаю, на моем месте вы сделали бы для меня то же самое». Такое высказывание пробуждает чувство взаимности: человек чувствует желание что-то сделать для вас в ответ, чтобы отблагодарить. Не стесняйтесь просить человека о небольшом одолжении: дать совет, помочь выбрать что-то, на время поделиться книгой. Мы любим чувствовать себя значимыми в глазах других, это повышает самооценку. Признайтесь, приятно быть в обществе человека, который вами восхищается.

6. Переходите на шепот, сочувствуйте без повода

Чтобы предупредить неловкие паузы посреди разговора, используйте легкое сочувственное высказывание, связанное с последней фразой собеседника. Это достаточно простой способ для продолжения разговора и создания непринужденной атмосферы. Шепот воспринимается как интимная форма общения. Попробуйте изредка говорить шепотом собеседнику отдельные фразы, чуть наклоняясь в его сторону, — так, словно делитесь тайной. Человек инстинктивно наклонится к вам, чтобы лучше слышать. Незначительное нарушение личного пространства и ощущение того, что с вами поделились сокровенным, сближают. Отталкивающие сигналы: громкая речь, отдаление назад или отклонение к спинке стула.

5. Пусть люди сами себе делают комплименты

Лучший способ сделать комплимент — побудить человека самого похвалить себя. Во время разговора подтолкните собеседника рассказать о своих достижениях или достоинствах, затем продемонстрируйте удивление: «Вы действительно сделали это сами? Как вам удается справляться с этим?» Подобные вопросы побудят человека самому себе сделать комплимент. Попробуйте сделать комплимент от третьего лица: скажите, что ваш общий знакомый отметил отличное чувство юмора вашего собеседника или хвалил его трудолюбие. Отталкивающие сигналы: комплимент часто расценивают как лесть, особенно если он касается не достижений или достоинств человека, а внешности или врожденных способностей. Люди любят, когда в них замечают то, что далось нелегким путем.

4. Ошибайтесь прямо на глазах собеседника

Сделайте намеренно ошибку во время разговора, чтобы собеседник заметил ее. Смутитесь и дайте поправить вас. Собеседник почувствует себя увереннее, осознав, что вы тоже человек и с пониманием отнесетесь к его возможной неуклюжести. Срабатывает закон подобия: чем больше у вас общего, тем чаще вы общаетесь и ближе становитесь.

3. Присматривайте за посудой, когда проводите время вместе

70 % важной информации люди сообщают друг другу во время еды. Их жесты в этот момент отражают эмоции, чувства и симпатии. Если собеседник ставит чашку так, словно воздвигает стену, это говорит о желании увеличить дистанцию. Роль чашки может исполнять ваза с цветами или подставка для рекламы. Вспомните: с друзьями вы садитесь за стол и сразу же убираете все лишнее в сторону, чтобы создать открытое пространство для общения. Общая тарелка — это своеобразный тест дружбы: спросите, можно ли попробовать что-то из еды на тарелке вашего спутника. Не каждый согласится делить еду, но эта незначительная наглость помогает стать ближе. Разделяя с человеком еду, мы рассматриваем его как друга.

2. Следите за губами собеседника, научитесь менять цвет глаз

Человек, касающийся губ пальцами или предметами, стесняется. Это произойдет, если задать неудобный вопрос или коснуться темы, от которой собеседник захочет уйти. Следите за этими жестами, чтобы вовремя среагировать и скорректировать собственное поведение. Научитесь подавать правильные сигналы зрачками. Нашему мозгу нравятся увеличенные зрачки собеседника: это признак симпатии и интереса. Хотите понравиться человеку? Пригласите на ужин в место с приглушенным светом или посмотрите на него расфокусированным взглядом: зрачки расширятся, глаза будут казаться темнее, почти черными, сделав взгляд особенно привлекательным. Противоположная реакция: прищуренный взгляд, сжатые губы, показной зевок, сморщенный нос.

1. Если не все идет гладко, вспомните о кино

Это явление называют законом каменистой дороги. Случается, что люди понравились друг другу лишь после череды преград и противоречий, но эти отношения часто прочнее тех, которые складываются с самого начала мирно и без конфликтов. Этот феномен стал популярным киноклише: сначала герои враждуют, но постепенно узнают друг друга лучше и становятся лучшими друзьями или возлюбленными.

Иные сигналы и тактики, которые позволят завоевать симпатию и доверие

Легкое случайное прикосновение : заденьте собеседника нечаянно локтем, дотроньтесь до спины, сделайте вид, что смахиваете что-то с плеча.

: заденьте собеседника нечаянно локтем, дотроньтесь до спины, сделайте вид, что смахиваете что-то с плеча. Используйте эмоциональные жесты : чуть кивайте головой, слушая длинный монолог собеседника, словно соглашаетесь с каждым словом.

: чуть кивайте головой, слушая длинный монолог собеседника, словно соглашаетесь с каждым словом. Будьте откровенны как никогда : расскажите о собственных слабостях, заветных мечтах, тайных мыслях или просто случаях из жизни. Это повысит вашу привлекательность в глазах собеседника.

: расскажите о собственных слабостях, заветных мечтах, тайных мыслях или просто случаях из жизни. Это повысит вашу привлекательность в глазах собеседника. Демонстрируйте холодность или недоступность . Но лишь иногда. Это возбудит любопытство и подогреет интерес человека к вашей персоне.

. Но лишь иногда. Это возбудит любопытство и подогреет интерес человека к вашей персоне. Покажите, что сделаны из одного теста: вы знаете, что идеальная команда — это люди, у которых максимум общих интересов и похожие судьбы?

Формула дружбы, разработанная агентом ФБР

В этой формуле отражаются главные характеристики, необходимые для крепких доверительных и дружеских отношений между двумя людьми. Это сработает, если вам нужно подружиться с бизнес-партнером, новым начальником или стать ближе с человеком, в которого вы влюблены. Близость — это психологическая дистанция между людьми. Главное условие для возникновения близости — ощущение комфорта и безопасности при общении. Позвольте себе иногда нарушать личное пространство человека, давая возможность ему решать, как и когда вам стоит быть ближе.

Главное условие для возникновения близости — ощущение комфорта и безопасности при общении. Позвольте себе иногда нарушать личное пространство человека, давая возможность ему решать, как и когда вам стоит быть ближе. Частота — это количество контактов и взаимодействий , которые вы совершаете с другим человеком за единицу времени . Чем больше времени вы проводите вместе, тем больше у вас общего и тем большее влияние вы оказываете на мысли и поступки друг друга.

, которые вы совершаете с другим человеком за единицу времени Чем больше времени вы проводите вместе, тем больше у вас общего и тем большее влияние вы оказываете на мысли и поступки друг друга. Длительность обратно пропорциональна частоте . Если вы часто вместе, то встречи постепенно становятся короче или реже. Напротив, если вы встречаетесь редко, то продолжительность и значимость каждой встречи значительно возрастает: вы буквально ловите каждое слово собеседника и не тратите время на глупости. Чередуйте длительность, но соблюдайте частоту.

. Если вы часто вместе, то встречи постепенно становятся короче или реже. Напротив, если вы встречаетесь редко, то продолжительность и значимость каждой встречи значительно возрастает: вы буквально ловите каждое слово собеседника и не тратите время на глупости. Чередуйте длительность, но соблюдайте частоту. Интенсивность — это способность удовлетворить потребности другого человека через вербальное или невербальное поведение. Обратите внимание, насколько этот показатель важен. Он отражает то, получаете ли вы удовольствие от совместного времяпрепровождения. И здесь важную роль играет общность интересов и желаний.