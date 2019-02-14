10 причин, почему взрослым людям лучше жить отдельно от родителей

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Спойлер: в статье не будет призывов обречь родителей на одиночество или покинуть дом в подростковом возрасте. Стремление жить раздельно не означает, что кто-то в семье плохой. Просто наступает момент, когда птенцам пора расправить крылья. Давайте выясним, есть ли жизнь после вылета из гнезда и как переезд влияет на количество туалетной бумаги в квартире. Ответы поищем в публикациях профессора Тима Кэри (Tim Carey) и клинического психолога Леона Ф. Зельцера (Leon F. Seltzer).

AdMe.ru не боится острых и неоднозначных тем. Именно такую мы сейчас затронем, перечислив 10 аргументов в пользу освоения новых территорий.

1. Своя территория — свои правила

Эмоциональная связь с родителями и взаимная поддержка важны. Другое дело — жизнь с оглядкой на чужие правила и потребности. А оглядываться нужно, ведь никто не отменял семейную иерархию. Проживая на территории, которую родители освоили, возможно, еще до вашего рождения, логично идти на уступки. По крайней мере, в большинстве бытовых ситуаций. Например, вы считаете поломанную мясорубку хламом, а родители — полезной штуковиной, которая обязательно пригодится. Когда-нибудь. Нельзя просто так отправить ее в мусорный контейнер. Придется искать аргументы и вести переговоры. Чтобы захотеть жить по своим правилам, нужно еще и выяснить, что такое «свои правила». Осознать неприязнь к поломанным мясорубкам проще, чем дать оценку семейным традициям. Некоторые из них соблюдаются лишь потому, что так заведено. Ученые советуют найти разницу между «мы хотим» и «мне нужно». Даже если в семье теплые отношения, родители и повзрослевшие дети могут относиться к разным типам личности. Отдельная территория позволит выявить собственные привычки и потребности.

2. Неискаженный взгляд на бытовые реалии

Выяснится, что макароны, туалетная бумага и соль не появляются сами по себе. По-другому работает «бортовой компьютер», когда нужно действовать не в рамках чужих поручений, а самим организовать быт до мелочей. Уроки финансовой грамотности тоже никто не отменял. Когда нет страховки в виде маминого борща, легче определить разницу между «хорошо» и «плохо» в расходах. Увидели табличку «Распродажа», отключили рассудок и потом 2 недели жевали капустный лист? Такой опыт не захочется повторять. В другой раз мозг подаст сигнал: «Эй, положи эту штуку. Она не стоит голодных обмороков».

3. Личная жизнь без ненужных ограничений

Интимная жизнь не относится к категориям «постыдно» и «нельзя». Взрослому человеку, мягко говоря, не комильфо на цыпочках красться в ванную, опасаясь встречи с родителями партнера. Заслуживают уважения и чувства домочадцев. Родители понимают, что странные звуки в соседней комнате издают вовсе не подкроватные монстры. Они знают, что их малыш вырос и уже сам опробует технологию детопроизводства. Вот только вряд ли родителям нужны доказательства этих фактов.

4. Родители тоже имеют право на личное пространство и спокойствие

У родителей есть свои интересы и потребности. Должны быть. Иначе здоровой такую семью назвать нельзя. Родители имеют право пожить для себя. Выиграют обе стороны: радость общения не разбавят бытовые споры, в диалогах будет меньше рутины. А еще вы сможете оградить родителей от лишних волнений. Допустим, начальник лишил премии, вы перешли в режим «Страдающий Халк». Нужно ли родным людям созерцать эту картину? Позже вы, конечно, пожалуетесь, но весь накал страстей останется за кулисами. Если же домочадцы слишком сосредоточены на вашей жизни, тем более нужно спасаться бегством. С каждым годом ситуация будет усугубляться. Социальные связи родителей-пенсионеров ослабнут, они все свое внимание сконцентрируют на вас. Нет стимула искать новые цели и хобби, если единственный источник впечатлений под боком. Вот вы и превратитесь в морального заложника: желание уйти от чрезмерного контроля будет вызывать стыд («это же родители, они добра желают»), а отчитываться за каждый свой шаг надоест. Ну а потом вы уже не сможете оставить пожилых близких одних.

5. Отдельное жилье — убежище от токсичных отношений

Когда родители воспринимают ребенка как вечного должника и подсобного рабочего, речь идет о токсичных отношениях. В таких ситуациях ребенка всеми силами хотят удержать в семейном гнезде, но распоряжаться своей жизнью не разрешают. Что делать? Ввести в поисковую строку «токсичные родители», почитать выводы ученых и осознать, что дальше будет только хуже.

6. Аргументы типа «лучше экономить и копить на свое жилье» не всегда подкреплены действиями

Такие аргументы проверяются временем. Допустим, человек более-менее продуктивно работает с 25 лет. В 30 с хвостиком можно задать себе вопрос: «На какую часть квартиры удалось накопить за это время?» Если целевого фонда нет (как и чрезвычайно сложных жизненных обстоятельств), обещания копить на жилье превратились в отговорки.

7. Кстати, об экономии...

Есть весомый аргумент в пользу совместного проживания: возможность снизить постоянные затраты на некоторые ресурсы. Например, какая разница, для скольких человек в комнате работает кондиционер или горит лампочка? Духовке тоже все равно, сколько куриных ножек запекать: пару или дюжину. Затраты одни и те же. К сожалению, эта схема не всегда работает. В большой семье многие продукты приходится покупать про запас и на всякий случай. Допустим, в холодильнике остались крохотные порции разных блюд. Можно, конечно, бросить жребий распределить припасы между членами семьи. Но такой план сложнее реализовать, когда блюда отличаются по вкусу, а колобок из них получится малосъедобным. Вот и приходится готовить что-то новое. Кто захочет доедать вчерашний суп, когда аромат свежего рагу оккупировал кухню? Если нужно сэкономить на какое-то «хочу», одному человеку легче сократить свои расходы на развлечения и (будем честны) вкусную еду. Ну а за компанию и по принципу «надо порадовать семью вкусненьким» совершается больше импульсных покупок.

8. ...и тунеядстве

К сожалению, некоторые люди думают, что родительская территория не предполагает каких-либо расходов. В лучшем случае они приносят печенье к чаю и берут на себя часть коммунальных платежей. Таким личностям полезно узнать: кроме родительского гнезда, есть и другие ареалы обитания. Да, многие повзрослевшие дети помогут сделать ремонт и адекватно оценят расходы на бытовые нужды. Но и в данном случае мы возвращаемся к пункту об экономии: стратегически выгоднее инвестировать в свое пространство, чем топтаться на месте. И здесь у вас, наверное, возникнет вопрос:

9. Как можно инвестировать в себя, если деньги за жилье получает чужой дядя?

Ответ: переезд дает не только возможность пользоваться квадратными метрами. Что же еще оплачивает арендатор? Волшебный пинок. Чем больше у человека запросов, тем активнее он идет / ползет / лежит по направлению к мечте. И в перечне запросов аренда квартиры — важный пункт. Ее стоимость определяет минимальный размер дохода, на который можно согласиться. Человек, живущий отдельно, не слишком активно будет «поддерживать компанию в непростые времена». Он стоит перед выбором: возвращаться к родителям либо искать другую работу, чтобы вести привычный образ жизни. Второй вариант предполагает постоянное развитие, а не протирание кресла за копейки.

Чем больше у человека запросов, тем активнее он идет / ползет / лежит по направлению к мечте. И в перечне запросов аренда квартиры — важный пункт. Ее стоимость определяет минимальный размер дохода, на который можно согласиться. Человек, живущий отдельно, не слишком активно будет «поддерживать компанию в непростые времена». Он стоит перед выбором: возвращаться к родителям либо искать другую работу, чтобы вести привычный образ жизни. Второй вариант предполагает постоянное развитие, а не протирание кресла за копейки. Опыт (см. пункт № 2 о самопоявляющихся макаронах).

(см. пункт № 2 о самопоявляющихся макаронах). Независимость. Вы распоряжаетесь своим временем. Нет чувства вины за посиделки с друзьями допоздна, невымытую вовремя посуду или упаковку от презерватива, случайно оставленную на видном месте. Дабы не осквернять свое чувство прекрасного, можно прикрыть очаги хаоса газеткой. Ненадолго.

Вы распоряжаетесь своим временем. Нет чувства вины за посиделки с друзьями допоздна, невымытую вовремя посуду или упаковку от презерватива, случайно оставленную на видном месте. Дабы не осквернять свое чувство прекрасного, можно прикрыть очаги хаоса газеткой. Ненадолго. Плюс 100 к личному авторитету. Мама с папой, может, и погрустят, увидев, как вы толкаете чемодан к выходу. Но уже скоро они осознают, что воспитали самостоятельного человека. Родители получат повод для гордости, а ваше мнение — больший вес.

10. Еще один плюс раздельного проживания: вы быстрее начнете понимать родителей

Чем дольше вы проживете отдельно, тем лояльнее начнете относиться к родительским причудам. Например, к 35 годам окончательно пробуждаются инстинкты охотника за акционными товарами. Идея хранить поломанные мясорубки может показаться не такой уж абсурдной: люди даже кошачьи усы умудряются продать, так что кухонному девайсу (пусть и немного контуженному) точно найдется применение. В крайнем случае станет основой для хендмейд-шедевра.

Подобные статьи, конечно, не стоит воспринимать как свод универсальных правил. Жизнь ведь как маятник: чем сильнее затягивает в одну крайность, тем ярче проявится другая. Найти золотую середину помогает здравомыслие. Обсуждая эту тему, можно услышать 2 противоположных мнения. «30-летним увальням пора отлучаться от кастрюли с маминым борщом!» — воскликлицают одни участники диалога. «Эй, не навязывайте нам свои правила!» — отмахиваются ложкой оппоненты. А какую сторону поддерживаете вы?