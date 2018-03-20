Есть 10 причин, которые мешают умному человеку радоваться жизни

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Уровень интеллекта (IQ) Альберта Эйнштейна — 170, Стивена Хокинга — 160, Эштона Кутчера — 160, Натали Портман — 140. Кажется, у самых умных людей не бывает особых проблем и они по-настоящему счастливы. Но, как выяснилось, счастье — редкий спутник жизни незаурядно умных людей, и вот почему.

AdMe.ru любит разбираться в вопросах, которые не дают многим покоя. Специально для вас мы нашли причины, которые мешают умному человеку не чувствовать себя одиноким, несчастным и потерянным.

10. Они постоянно все анализируют

Люди с высоким IQ склонны непрерывно анализировать события своей жизни. Постепенно это выматывает их, ведь выводы нередко полны опасений и разочарований, а в голове возникают настоящие дилеммы. Писатель и коуч Роберт Таибби рекомендует научиться принимать свое право на ошибки, признавать его и позволять ошибаться другим. Людям свойственны недостатки, не стоит делать из этого трагедию (критиковать, осуждать, сплетничать), а лучше сделать выводы и идти дальше.

9. Они слишком требовательны к себе и окружающим

Умные люди четко знают, чего хотят. Часто они смотрят на мир идеалистически, и им сложно бывает отступиться от своих ожиданий. Это мешает им получать удовлетворение от жизни и чувствовать себя счастливыми, а реальность окружающего мира зачастую вызывает лишь разочарование. В своей книге «Подлинное счастье» Мартин Селигман, психолог из Университета Пенсильвании, призывает делать ежедневное «упражнение благодарности». Просто вспомните те вещи и события, которые вызывают у вас благодарность. Это отвлечет вас от негативных мыслей и поможет иначе взглянуть на многие события. Либо попробуйте вести дневник благодарностей, ежедневно осмысливайте в нем то, что у вас есть (семья, здоровье, друзья, образование, свобода).

8. Им не хватает теплых дружеских отношений

Каждому человеку хочется понимания в близких отношениях. Но умным людям очень сложно говорить с собеседником открыто: их часто не понимают. Им хочется беседовать о важных и значимых событиях, и редко, когда они встречают единомыслие. По данным ученых, часто социализация людьми с высоким IQ переживается еще болезненнее, чем одиночество. Попробуйте пересмотреть свое окружение: избавьтесь от общества людей, которые тянут вас ко «дну» или внутренне опустошают. Находите способы заводить новые знакомства с людьми, к обществу которых вы стремитесь. Цените близких, которые искренне вас любят, — это лучший способ избавиться от ощущения несчастья, говорит психолог Дэвид Г. Майерс.

7. Многие умные люди страдают от психологических проблем

Многие научные работы подтверждают, что интеллектуалы нередко страдают от психических расстройств. Прямой зависимости ученые не выявили, но факт остается фактом. Привычка к постоянному анализу приводит к частым размышлениям о жизни, смерти и смысле существования. Все это в большинстве случаев заканчивается депрессией. Чаще помогайте другим, даже незнакомым людям. Исследования показали: люди, поддерживающие окружающих, испытывают чувство внутренней гармонии гораздо чаще тех, кто игнорирует чужие проблемы. К тому же это отличный повод отвлечься от постоянных раздумий и мрачных мыслей.

6. Они стремятся оправдать ожидания окружающих

Успехи в учебе таких людей в дальнейшем тянут за собой все большие ожидания окружающих. Такой груз нередко оказывается непосильной ношей особенно для одаренных детей, которые рано лишаются детства. Чрезмерная сосредоточенность на себе, беспокойство о том, как мы выглядим в глазах окружающих мешают нам жить и получать удовольствие. Попробуйте относиться к учебе и работе как игре: полностью вовлекитесь в процесс и постарайтесь не зацикливаться на результате, советует известный психолог Михай Чиксентмихайи.

5. Они редко принимают рациональные решения

Как показало исследование, интеллектуалы в жизни так же часто совершают ошибки, как и все остальные. «Люди с показателями IQ выше среднего совершают иррациональные поступки, чаще подвержены заблуждениям и полагаются на интуицию», — говорят авторы работы. Ученый Игорь Гросман из Университета Ватерлоо предлагает рассказывать о своих проблемах в третьем лице (менять «он» или «она» на «я»), чтобы эмоционально дистанцироваться, уменьшить предвзятость и найти более мудрые решения.

4. Они не всегда бывают успешны

Исследование показало: на 85 % финансовое благополучие зависит от таких вещей, как индивидуальность, умение общаться и вести переговоры. А лауреат Нобелевской премии психолог Даниэль Канеман обнаружил, что люди охотнее ведут бизнес с человеком, которому они нравятся и доверяют, даже если он предлагает более дорогой продукт. По словам ученых, гораздо большую роль в достижении финансового успеха играют эмоциональный, моральный и физический интеллекты. Учитесь развивать их в себе. Эмоциональный интеллект выражается в том, насколько хорошо вы понимаете свои чувства и чувства окружающих. Моральный интеллект — то, как вы относитесь к своим обязательствам, ваша честность. Показателями физического интеллекта являются то, как вы заботитесь о собственном теле (питание, спорт, отдых, здоровье).

3. Они переживают больше стрессов

Канадские ученые пришли к выводу, что люди с высоким IQ гораздо острее воспринимают простые житейские проблемы. Они имеют привычку по много раз обдумывать происходящее, в том числе и негативное, а это прямой путь к хроническому стрессу. По совету психолога Михая Чиксентмихайи, стоит научиться временно отключать негативные чувства, когда на нас сваливаются проблемы. Это поможет спокойно проанализировать ситуацию и найти новые способы выйти из трудного положения.

2. У них чаще бывают проблемы со здоровьем

Чем умнее люди, тем позже они ложатся спать — к таким выводам пришли ученые. Такой режим, как известно, часто приводит к сердечным заболеваниям. К тому же выяснилось, что люди с развитым интеллектом из-за повышенной тревожности расположены к алкоголизму и курению. Мотивационный спикер, писатель и бизнесмен Адам Дж. Джексон советует научиться отдыхать. Старайтесь организовывать отпуск с интересной программой, не забывайте про ежедневный отдых (полноценный сон, любимые увлечения) и даже выделяйте время на ничегонеделание. Регулярно делайте физические упражнения, которые вам больше по душе. Во время таких нагрузок в организме образуются «гормоны радости» эндорфины, которые повышают настроение.

1. Они комфортнее чувствуют себя в одиночестве

Высокоинтеллектуальные люди испытывают дискомфорт при частом общении с друзьями. Они слишком сосредоточены на достижении своей цели и поэтому достаточно легко отказываются от возможности побыть в компании. Если вам комфортно наедине с собой, это замечательно, но не стоит изолироваться от окружающих. Психологи доказали, что люди, которые специально находят время для своих близких, в конце жизни чувствуют себя гораздо счастливее. Важно делиться не только своими переживаниями и радостью — важен ведь и сам процесс общения. Подумайте, как сделать так, чтобы это стало интересно и вам.

А как вы считаете, большой ум приносит больше проблем или, наоборот, помогает?