10 причин, почему даже самая любящая девушка может уйти
Многие мужчины считают, что загадочное поведение женщины прекрасно и заманчиво, но только не в тот момент, когда она собрала свои вещи и ушла. Громко хлопнув дверью или незаметно, пока вы были на работе.
AdMe.ru приготовил подборку ситуаций в отношениях, когда ее уход не кажется таким уж неожиданным и нелогичным.
10. Она не чувствует в вас опоры
Даже самая эмансипированная женщина хочет ощущать крепкое мужское плечо, на которое, если что, сможет опереться. А в какие-то периоды (беременность, декрет) — полностью положиться. Позволить себе быть слабой можно только рядом с надежным человеком.
9. Она устала соответствовать вашим требованиям
Всегда быть в отличной форме и прекрасном настроении, готовить антрекот, читать Кафку в оригинале, находить общий язык со всеми вашими друзьями — у каждого свой список «Моя девушка должна». Но постоянно оправдывать чьи-то ожидания как минимум утомительно.
8. Она не ощущает себя единственной
Речь не только и не столько об изменах. Женщине важно ловить ваш полный любви и нежности взгляд. На себе, а не в декольте проходящих девушек.
7. Ей надоели ваше недоверие и тотальный контроль
Неделю отпрашиваться на встречу с подругами, чтобы потом весь вечер отвечать на ваши звонки и сообщения. То и дело выслушивать претензии и подозрения, оправдываться за каждый лайк на фейсбуке. Вряд ли есть девушки, которые получают удовольствие от такой «любви».
А если у вас есть основания не доверять, может, стоит уйти первым?
6. Вы источник постоянного негатива
Это когда вы вечно всем недовольны, в штыки воспринимаете все новое, ставите под сомнение начинания своей девушки или даже высмеиваете их на этапе идей. А ей хочется двигаться, развиваться и делать свою и вашу жизнь интереснее и разнообразнее.
5. Вы из разных миров
В самом начале отношений, когда флер влюбленности мешает трезво мыслить, мы не принимаем во внимание многие моменты: из каких мы семей, кто наши друзья и окружение. И только со временем, когда эйфория проходит, осознаем, что его друзья — люди, с которыми вы никогда не стали бы общаться, или ее семья для вас совершенно невыносима.
4. Вы слишком инфантильны
Она хочет детей, а вы уволиться и на все деньги махнуть с друзьями на Пхукет. Или новую игровую консоль и самый большой кусок торта. Исключения есть, но в основном женщины не готовы заводить детей с тем, кто сам еще не повзрослел.
3. Она устала играть в одни ворота
Отдавать, не получая взамен, — так не работают ни одни отношения. Два свободных взрослых человека могут по-настоящему быть вместе, только когда оба в этом заинтересованы. И выражают взаимные чувства словами и поступками.
2. Она не уверена, что вы вообще знаете, чего хотите
Как говорила Бриджит Джонс: «Я не хочу зависеть от человека, который сам ни в чем не уверен». С человеком, который не знает, чего хочет, и может в любой момент менять планы и убеждения, каши не сваришь.
1. Ваши планы на обозримое будущее не совпадают
Вы знаете, чего хотите, она знает, чего хочет. Проблема в том, что ваши сценарии очень разные или не совместимы в принципе. Например, она закончила курсы дизайна, выучила язык и рассматривает вакансии европейских компаний. А вы не намерены менять ни город, ни страну и вообще планируете построить небольшой дом с беседкой и яблоневым садом недалеко от родителей.
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru