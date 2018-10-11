10 причин, по которым мудрые люди не боятся совершать ошибки

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Говорят, ошибки полезны. Однако, совершив что-то неправильное, мы в первую очередь бросаемся искать виноватых, жалеть себя или исправлять последствия. И времени на то, чтобы сесть и подумать, что же полезного и нужного было в допущенном промахе, нет. В результате мы начинаем осторожничать и выбирать, возможно, не такие интересные, но гарантированно безошибочные решения. Вместе с тем существует немало веских причин, по которым нам не стоит так бояться совершать ошибки, ведь польза от них действительно есть.

Мы в AdMe.ru разобрались в том, что же получает человек в обмен на неверно принятое решение.

1. Накапливает полезный опыт

Полезность допущенных ошибок и их влияние на личностный рост напрямую зависят от отношения человека к собственным промахам. Согласно научному исследованию, восприятие ошибок как способа получить новый опыт приводит к прокачке интеллекта. Так, простой парень Сэм Руэн (Sam Rouen) из Австралии смог таким образом прокачать не только мозг, но и тело. Несколько лет назад он был классическим неудачником, к тому же страдал от ожирения, но однажды парень решил принять участие в передаче, герои которой сбрасывают вес. На пути к своей мечте Сэм совершал ошибки, например частенько ел любимый фастфуд, и это отдаляло его от заветной цели. Но нарушение правил не помешало парню стать победителем шоу, и теперь о нем говорят как о красивом, спортивном и интересном молодом человеке.

2. Улучшает мозговую деятельность

Когда мы принимаем свои неудачи, наш мозг начинает работать активнее, и мы лучше усваиваем информацию. Это доказал американский психолог Ханс Шредер (Hans Schroder) в ходе своего эксперимента. Для этого он собрал 123 ребенка-первоклассника и предложил детям сыграть в компьютерную игру. Во время игры ребят трижды поджидала намеренная провокация, которая могла привести к одной и той же ошибке. Аппаратура отметила, что при повторной встрече с неожиданным поворотом событий мозг некоторых участников эксперимента брал гораздо больший перерыв перед принятием решения, а это значит, что он анализировал и учился. Именно поэтому педагоги все чаще заявляют, что ошибка — это обязательная часть образовательного процесса в школах и университетах. Такой подход куда более продуктивен для развития.

3. Находит новые источники вдохновения

Умный человек не только совершает ошибки, но и позволяет себе это делать, не стесняясь своих естественных эмоций. В таком осознании собственного несовершенства скрыт огромный потенциал: по мнению ученых, сочувственное отношение к своим неудачам сподвигает человека на новые свершения куда лучше, чем постоянная самокритика. Поэтому, вместо того чтобы жестко мотивировать себя после провала, дайте волю здоровой жалости. Главное, знайте меру.

4. Увеличивает багаж знаний

Банальное, но справедливое суждение о том, что мы учимся не столько на своих успехах, сколько на своих ошибках, подтверждается научными исследованиями. Доказано, что мы, порой даже сами того не замечая, анализируем причины ошибок и увеличиваем таким образом свой багаж знаний. Вспомните детство: перед вами огромная лужа. Наступив в нее и промокнув, вы совершите ошибку, ведь своим поступком вы расстроите маму. В следующий раз, завидев лужу, вы наверняка будете обходить ее стороной. Методом проб и ошибок мы находим алгоритм решения задачи и приобретаем новые навыки.

5. Тренирует критическое мышление

«Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают», — именно так отзывался о своем пути изобретатель лампочки Томас Эдисон (Thomas Edison). Когда вы, подобно Эдисону, сталкиваетесь с неудачей, попробуйте задать себе вопросы: Что именно у меня не получилось?

Почему у меня не получилось?

Что этому поспособствовало?

В чем моя вина? Правильные ответы на правильные вопросы помогут вам развить в себе критическое мышление и приблизиться к желаемым результатам.

6. Получает шанс взглянуть на вещи по-новому

Каждый неверный шаг — это возможность отойти от привычного хода событий и посмотреть на мир по-новому. Ученые считают, что чем больше ошибка, тем большее озарение с помощью нее можно получить. Например, когда помощник американского бизнесмена Джона Пембертона (John Pemberton) искал лекарство от мигрени, он случайно смешал листья коки и орехи колы с газировкой. Так появилась кока-кола.

7. Тренирует память

Ученые доказали, что даже неверные ответы могут быть полезны. В ходе одного эксперимента участникам нужно было отгадать слово «роза» по его первым буквам и ассоциациям, связанными с ним. Выяснилось, что даже неправильные, но близкие к истине ответы благотворно влияли на память. Причина тому — мыслительные связи, возникающие между верными и почти верными вариантами ответов.

8. Становится добрее

Каждая ошибка учит прощать — незнакомца ли, близкого ли человека или же себя самого. «Пока вы не простите себя, не простите ситуацию и не осознаете, что все уже позади, вы не сможете двигаться дальше», — утверждает оратор Стив Мараболи (Steve Maraboli). Одно неверное действие, если оно не привело к фатальным последствиям, не должно стать клеймом на всю жизнь. Человеческая натура такова, что все мы делаем что-то не так, поэтому будьте снисходительны к другим. Все совершают ошибки, и вы тоже.

9. Прокачивает стратегическое мышление

Страх перед неудачей заставляет нас преувеличивать важность принимаемых решений. Сьюзи Мур (Susie Moore), лайф-коуч из США, рекомендует подумать о худших последствиях, когда вам сложно на что-то решиться. Проиграв все возможные сценарии, к которым может привести ошибка, вы получаете план Б для любой ситуации, а также спокойствие. В реальности же совершённая ошибка не оправдывает таких волнительных ожиданий.

10. Ошибается — значит живет

Чем с большей вовлеченностью и страстью мы играем, тем больше получаем в ответ. Марк Сиссон (Mark Sisson) предлагает относиться к жизни как к большому эксперименту, а к ошибкам — как к индикатору вашей страсти. Больше ошибок — лучше, ведь это значит, что вы не стоите на месте. Помните: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.