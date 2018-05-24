10 предупреждающих знаков, что вы проживаете чужую жизнь, и как это исправить

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Мы все хотим жить жизнью нашей мечты, полной свободы и удовольствия. Однако в какой-то момент человек соглашается на логичное и реалистичное существование, о котором говорят родители, окружающие и медиа. Он начинает следовать чужим установкам, выполняя среднестатистический жизненный сценарий, а не строя свой собственный, уникальный и интересный. Изменить ход событий никогда не поздно, главное — захотеть перемен.

Мы в AdMe.ru собрали предупреждающие знаки, говорящие о том, что вы проживаете не свою жизнь, и рекомендации, как это изменить прямо сейчас.

1. Вам хочется критиковать других людей

Вас раздражает ваша бывшая однокурсница, которая решила поменять профессию и уже достигла больших успехов без профильного образования? Или друг, который неожиданно стал блогером и теперь постоянно путешествует, а его узнают на улицах? Такое раздражение часто скрывает зависть, а зависть рождается от чувства собственной нереализованности и запутанности. Это не обязательно означает, что вам самому хочется стать блогером или фрилансером. Есть общее раздражение от того, что другие люди нашли свой жизненный путь, добились успехов и получают от жизни удовольствие. А вы почему-то нет.

2. Вам скучно

Вы скучаете на работе, вам скучно в окружении друзей, скука одолевает вас даже в отпуске? Чувство скуки — верный признак того, что вы не можете полностью реализовать свой потенциал. Вы просто не определили свои интересы и не выбрали свой истинный жизненный путь. А интересы окружающих людей вам не подходят, из-за этого вам с ними скучно.

3. Энтузиазм окружающих вас раздражает или вызывает тоску

На нелюбимой работе вас рано или поздно начнут бесить коллеги и начальник, расхочется работать в команде или выполнять задания, а неинтересные друзья начнут вызывать агрессию. Ведь апатия и отсутствие интереса к окружающим скрывают за собой гнев, страдание, волнение и тоску по причине невозможности осуществления задуманного или желаемого в жизни.

4. У вас ощущение, что все идет не так

Бывают периоды, когда все, за что вы беретесь, проваливается, ожидания не оправдываются и желания не сбываются. Однако если этот период затянулся, нужно задуматься. Кто-то назовет это черной полосой, а в реальности это знак, что пора менять свою жизнь. Когда человек начинает делать то, что искренне любит, создает ту жизнь, которая приносит ему удовольствие, все идет легче. Появляются нужные люди, планы реализуются.

5. Вы предпочитаете идти запутанным путем для достижения успеха

Если при желании сменить профессию или переехать в другую страну вы уже в мыслях начинаете конструировать многоэтапный и сложный путь, ведущий к достижению цели, — это верный признак того, что вы живете не своей жизнью. У вас психологическое табу на реализацию поставленных задач. Поэтому путь к успеху становится максимально долгим и трудновыполнимым, чтобы запутаться по дороге и решить, что задача нереальна.

6. Вы много работаете, но не достигаете высот

Мы считаем, что если много работать, то можно быстро добиться успеха. Но если вы не занимаетесь именно тем, что любите на самом деле, достигнуть целей будет сложно. Если вы упорно трудитесь, чтобы угодить другим, а не себе, вы живете не своей жизнью. Если в вашей работе нет творчества и она не вызывает энтузиазм, результаты всегда будут вас разочаровывать. Сосредоточьтесь на той работе, которая приносит вам удовольствие, тогда у вас есть все шансы быть счастливым и успешным.

7. Вам кажется, что жизнь проходит мимо

Если вы выходите с работы с чувством облегчения и наступившей свободы, ждете скорейшего возвращения из гостей домой и полюбили пребывать в одиночестве, это сигнал, что пора что-то менять. Если есть ощущение, что настоящая жизнь происходит там, где вас нет, и хочется избегать знакомых и друзей, значит, вы не находите смысла в том, чем заняты. Необходимо прислушаться к чувству дискомфорта и сделать правильные выводы.

8. Вам не хочется лишний раз рисковать

Когда вы живете жизнью по правилам других людей, вы стараетесь придерживаться безопасных вариантов. Возможно, люди говорили, что ваши мечты труднодостижимы или вовсе невозможны. Но ведь у них тоже свои интересы и жизненные установки, и только вы знаете, что действительно может сделать вас счастливым. Если вы всегда предпочитаете безопасный вариант при выборе образования, профессии, путешествия, окружающих, это может помочь избежать боли, разочарования и смущения, но вы никогда не достигнете настоящего ощущения счастья и успеха. В реальности вы не сможете реализоваться как личность и добиться истинных успехов без доли риска.

9. Статус и деньги — ваши главные критерии успеха

Деньги необходимы для жизни, а похвала со стороны коллег и близких важна для самооценки. Однако для людей, выбравших чужой сценарий жизни, формальные достижения становятся главным критерием успеха и приносят наибольшую радость. Предметы роскоши, дорогие путешествия, высокая зарплата нужны им для зависти в глазах окружающих. Нашедшие свой путь люди также нуждаются в деньгах и похвале, но этого им недостаточно для самоудовлетворения: на первый план выходит желание реализовать свои способности и поставленные цели.

10. У вас есть зависимость

Вы ловите себя на мысли, что успокаиваетесь и чувствуете себя лучше после коробки с пончиками или пары бокалов вина? Зависимость от еды, алкоголя, телевидения или шопинга — верный признак, что вы проживаете не свою жизнь. Человек уходит в зависимость, убегая от реальности. Получается, что реальность, окружающая вас в данный момент, вас не устраивает.

Несколько полезных советов для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему

Выяснить, что вы живете не своей жизнью, может быть некомфортно и страшно. Но никогда не поздно найти себя и вернуться в нужное русло. Не стоит тратить свое драгоценное время на скучную и неинтересную жизнь.

Будьте честны с самим собой. Задайте себе вопрос: что действительно может зажечь вас и сделает вас счастливыми? Чем бы вы занялись в данную минуту, если вы не беспокоились о деньгах? Возможно, откровенный ответ удивит вас и повернет жизнь в нужную сторону.

Задайте себе вопрос: что действительно может зажечь вас и сделает вас счастливыми? Чем бы вы занялись в данную минуту, если вы не беспокоились о деньгах? Возможно, откровенный ответ удивит вас и повернет жизнь в нужную сторону. Часто наша жизнь забита ненужными и отнимающими силы делами и общением. Поэтому имеет смысл попробовать постепенно исключить из своей жизни самые неприятные и отнимающие силы факторы . Перестать общаться с неприятным знакомым или найти силы и не брать больше лишнюю работу на дом.

. Перестать общаться с неприятным знакомым или найти силы и не брать больше лишнюю работу на дом. Попробуйте спрашивать себя о том, чего вы хотите в данный момент. К примеру, что же на самом деле вам хочется съесть на ужин или чем заняться в выходной день. Действительно ли вы хотите идти на день рождения, на который приглашены, или делаете это из вежливости?

К примеру, что же на самом деле вам хочется съесть на ужин или чем заняться в выходной день. Действительно ли вы хотите идти на день рождения, на который приглашены, или делаете это из вежливости? Разберитесь с семейными установками. Спросите себя: я делаю карьеру в данной области, потому что я этого хочу или этого хотела моя мама? Не стоит отдавать решения по поводу своей жизни в руки семьи или близких.