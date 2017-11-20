10 правил женщины, влюбленной в свою жизнь

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Искренняя улыбка и сияющие счастьем глаза, а вовсе не блестящие украшения и туфли от известного французского дизайнера-модельера делают женщину по-настоящему красивой. AdMe.ru решил выяснить, по каким правилам живут те самые счастливые девушки всех возрастов, довольные своей жизнью. А еще признаться им в любви!

1. Жить в собственном ритме

В погоне за мнимым счастьем несложно проворонить счастье настоящее. То, что здесь и сейчас, в это самое мгновенье. Каждый этап жизни уникален и неповторим. Глупо в декретном отпуске переживать о том, что без вас реализуют успешный проект или что из памяти стираются профессиональные термины, если можно наслаждаться этим волшебным временем, когда дети совсем крохи. Ведь оно так быстро пролетит.

2. Любить свое тело

Если подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на свое отражение, осознав и прочувствовав каждый сантиметр, можно увидеть отпечатки прожитых дней, удивительную историю собственной жизни. Вот шрам на коленке, который остался от падения с велосипеда во втором классе в тот самый день, когда сосед Мишка признался в любви. А вот морщинки у глаз от множества улыбок, искренних и настоящих. Это прекрасное тело защищает ваши сердце и душу. Оно достойно, чтобы его любили.

3. Не драматизировать

Перманентное ощущение счастья и эйфории — скорее, ненормально, чем наоборот. Но существует множество других состояний: спокойствие и приятное воодушевление, удовлетворение от прожитого дня и предвкушение дня нового... Оставаться легкой и сохранять баланс куда сложнее, чем поддаваться общим настроениям из серии «все мужики — козлы» или жаловаться на погоду и общественный транспорт. Однако стоит только начать, и поводы для недовольства исчезают как по волшебству!

4. Не стремиться оправдать чьи-то ожидания

Быть хорошей девочкой для всех и самозабвенно пополнять отличными оценками «зачетку» общественного мнения — крайне утомительно. Можно даже потерять индивидуальность и сойти со своего пути. Миссия «всем угодить» абсурдна и невыполнима. Куда приятнее позволить окружающим оценивать себя и сколько угодно вешать ярлыки, не придавая этому никакого значения. А тем временем делать то, что хочется.

5. Находиться в гармонии со своими желаниями

Понимать свои желания под силу не каждому, воплощать их в жизнь дано далеко не всем. Однако самое восхитительное — обрести гармонию между зовом сердца и голосом разума. Позволять себе слабости, но без фанатизма. Стремиться к своим ориентирам, но не забывать наслаждаться жизнью. Съесть этот эклер с ванильным кремом и стать счастливее.

6. Любить свой возраст

Вам не кажется, что давно пора оставить в прошлом все эти «еще рано» и «уже поздно»? И жить в своем реальном возрасте, ведь, несмотря на то что у каждой поры свои плюсы и минусы, определяющий фактор неизменен — наша индивидуальность. Получить научную степень в 24, родить первенца в 43, встать на серфинг в 52 — все зависит от женщины и только ее ощущения себя в тот или иной период жизни.

7. Ставить себя на первое место

Помните избитое: «В случае разгерметизации салона кислородную маску сначала надеть на себя, потом — на ребенка». Эта инструкция уже стала притчей, но факт остается фактом — невозможно помочь другому, когда сам лежишь без сознания. Чтобы чем-то делиться, нужно обладать этим чем-то. Вот почему так важно заботиться о себе и своем здоровье, наполнять прежде всего себя и свою жизнь.

8. Не только помогать, но и принимать помощь

О, как непросто не ускорить шаг, когда незнакомец в супермаркете предлагает донести тяжелые сумки до машины. Или попросить коллегу разобраться, почему завис сканер, вместо того чтобы открыть инструкцию и все починить самой. Однако поговаривают, что с улыбкой принимать чью-то помощь — не только полезно, но и очень приятно.

9. Не бояться оставаться наедине с собой

Удовольствие от минут не одиночества, но безраздельного внимания к себе невозможно переоценить. Каждая минута наедине с собой и только своими мыслями — источник восстановления сил и наполнения смыслами. Пригласив себя каким-нибудь воскресным утром в уютное кафе на чашку латте, за столиком у окна можно обнаружить новую грандиозную цель в жизни.

10. Ощущать себя женщиной

Мы все очень разные, и в словосочетание «быть женщиной» каждая вкладывает что-то свое. Однако принимать свою женственность как привилегию и благословение судьбы — особое, ни с чем не сравнимое чувство, которое важно ценить и культивировать во всех его смыслах и проявлениях.