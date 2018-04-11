10 правил стиля из прошлого, которые убивают даже самый роскошный образ

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Мода меняется с космической скоростью. Сегодня, чтобы показаться старомодной, необязательно носить «бабушкины» вещи — достаточно всего лишь продолжать следовать переставшим быть актуальными трендам. Не допустить ошибок в стиле, выглядеть современно и красиво поможет наша статья.

AdMe.ru создал подборку для тех, кто боится жить «вчерашним днем».

1. Цветные колготки

Популярность цветных колготок вспыхнула несколько лет назад. Яркие женские ножки привлекали мужчин повсюду. Конечно, кричащая палитра добавляла радостного настроения и раскрашивала серые будни, но пора оставить этот тренд в прошлом. В штаб-квартире Calzedonia на показе FW 2017 цветные колготки остались в меньшинстве. Дизайнеры представили тонкие капроновые чулки в сетку, в горошек, с рисунком, усыпанные стразами и жемчужинами.

2. Прямая челка

Каждая девочка, выросшая на куклах Барби, мечтала иметь длинные шелковистые волосы и аккуратную челку. Сейчас куклы стали современнее и правдивее, а в моду вошли легкая небрежность и естественная красота. Если в зеркале вы все еще видите ровный «козырек» из волос, нависающий над глазами, срочно избавляйтесь от него.

3. Татуаж бровей

Главный европейский визажист Smashbox Уилл Малерб призывает забыть о татуаже. Он признается, что за свою карьеру встречал тысячи женщин с татуированными бровями, и лишь на пяти из них это смотрелось неплохо. Тоненькие полосочки, которые намертво впечатываются в кожу вместо бровей, придают лицу неестественный вид. Но чего только не сделаешь, чтобы быть в тренде. Времена изменились, и, к счастью, мода на искусственные брови прошла.

4. Узкие брови

Вдогонку к предыдущему пункту стоит также упомянуть о форме и ширине бровей. Больше никаких тонких изысканных линий: в моде широкие густые брови. Мировое beauty-сообщество бьется, придумывая пудру для бровей, тушь для бровей, карандаши и кисти. Только будьте осторожны при создании макияжа: любовь к естественной красоте никто не отменял.

5. Контуринг лица

Помните то время, когда невозможно было сосчитать, сколько слоев косметики накладывали на лицо beauty-блогеры? В своем интервью для New York Post оснавательница бренда Bobbi Brown Cosmetics Бобби Браун заявила, что эра контуринга прошла. Она рекомендует пользоваться увлажняющим кремом вокруг скул, хайлайтером и небольшим количеством кремовых румян.

6. Автозагар

Несомненно, загар придает коже свежий и здоровый вид. Но оранжевый цвет к лицу лишь жирафам, поэтому использование кремов для автозагара должно остаться в прошлом! Вы будете выглядеть гораздо привлекательнее, если добавите в свою жизнь несколько минут солярия, а не новые тюбики с кремом. При этом помните: загар под лампами подходит далеко не всем. Внимательно ознакомьтесь с противопоказаниями и не превышайте рекомендованное время пребывания в солярии.

7. Пышные платья

Ни один выпускной или свадьба не обходились без пышного платья... в прошлом десятилетии. Конечно, бальные платья создавали ощущение сказочности, но быть принцессой можно и в лаконичном вечернем наряде. Ежегодный бал Института костюма Met Gala, который называют главной вечеринкой мира моды, задает тренды в области вечерних платьев. Сегодня звезды говорят «нет» пышным юбкам на обручах и отдают предпочтение длинным струящимся платьям в пол.

8. Натуральный мех

Натуральный мех перестал быть уделом избранных. А тем временем гражданское сознание пришло к тому, что пушистых братьев нужно защищать и оберегать. От натурального меха в своих коллекциях отказался целый ряд модных домов: Stella McCartney, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. А Марко Биццари, CEO самого продаваемого бренда, объявил, что модный дом Gucci больше не использует в своих коллекциях натуральный мех. Этот шаг сделан с целью остановить неоправданную жестокость по отношению к животным. Чтобы вещь не выглядела старомодно и тяжело, отдайте предпочтение цветному искусственному меху. Легкие накидки и шубки из него выглядят изумительно.

9. Лакированные сумки и обувь

Блестящие лакированные туфельки хорошо смотрятся на первоклассницах с большими бантами и белыми гольфами. Для взрослых же девушек надеть обувь с глянцевым блеском означает проявить безвкусицу. Современная герцогиня Кейт Миддлтон всегда выглядит восхитительно. В ее гардеробе нет лакированных туфель, вся обувь — классических моделей и сдержанных оттенков.

10. Парка

Парка — удлиненная теплая куртка, которая имеет ряд преимуществ, например отлично спасает от холода и выглядит в лучших традициях английского хулиганского стиля. Но, увы, лишает вас индивидуальности. К тому же классическая парка имеет довольно ограниченную палитру цветов: 50 оттенков хаки, джинсовый или графит. Но в этом сезоне можно разнообразить серые будни, закутаться в цветастый пуховик-облако и остаться самой модной. Журнал о моде Vogue подтверждает данную теорию: согласно изданию, чем необычнее пуховик, тем он интереснее. Экспериментируйте!