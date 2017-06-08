10 правил счастливой семейной жизни, которые на самом деле не работают

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Вступая в брак, мы слышим много советов и правил, касающихся семейной жизни: что делать, когда и как, а что категорически запрещено. А может, пойти против всех и просто не заморачиваться? AdMe.ru собрал «непреложные законы» семейной жизни, которые можно и нужно нарушать. Попробуйте, вам понравится.

Никогда не лгите своей половинке

Люди, советующие вам никогда не лгать своей половинке, наверняка сами этому совету не следуют. Все люди лгут, и это чистая правда. Умолчать или недоговорить тоже считается. Только подумайте, сколько нервов можно сберечь друг другу, если иногда не упоминать всех нюансов и деталей.

Станьте слабой женой для сильного мужа

Стремление казаться слабой может ненароком перерасти в чрезмерную инфантильность. Помните: вы вышли замуж за мужчину. Не превращайтесь в капризного ребенка, а оставайтесь собой.

Не используйте секс для примирения

Можно долго дуться по пустяку, а можно «помириться» с удовольствием. Ведь причины конфликта иногда буквально высосаны из пальца, например из-за недостатка внимания. И не говорите, что это не помогает.

Проводите свободное время вместе

Если вам хочется отдохнуть друг от друга, сделайте это. Проводить время вместе нужно, но только когда этого действительно хочется. Тут важно качество, а не количество.

А лучше придумайте общее увлечение

Нет ничего хуже, чем заставлять свою половинку разделять свои интересы. Если ему не нравится ходить по театрам и выставкам, а вам абсолютно не интересен футбол — займитесь каждый своими делами. Так каждый из вас будет полон положительных эмоций, и это значительно улучшит погоду в доме.

Не ругайтесь по пустякам

Не нужно умалчивать о своих обидах и претензиях. Однажды эта мина замедленного действия взорвется, и тогда жди беды. Не допускайте недомолвок и лучше сразу говорите друг другу, что вам не нравится. Будьте честны — и вы обнаружите, что многие «запретные» темы вовсе не приводят к скандалам и решаются мирным путем.

Дети на первом месте

Безусловно, родители всегда должны быть рядом с детьми, заботиться и защищать их. Однако не стоит забывать о себе и своей половинке. Уделите один вечер в неделю или хотя бы в месяц только для вас двоих. Проведите его вне дома и просто отдохните.

Превратите совместную жизнь в праздник

Не нужно лезть из кожи вон, чтобы поддерживать друг в друге интерес. Ведь главное — это позитивные эмоции. И если вы объективно получаете удовольствие от того, что можете вместе поваляться на диване в конце рабочей недели, то никто не вправе вас осуждать.

Работайте над отношениями

Фразу «работайте над отношениями» многие воспринимают слишком буквально и серьезно. Одни тут же начинают проводить друг с другом разъяснительные беседы, другие бегут к психологам. Но в сложный период важнее всего отдохнуть, отпустить все проблемы и не добавлять новых. И тогда не придется впускать в отношения третьего человека.