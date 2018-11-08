10 правил, которым следуют богатые люди

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Говорят, «подделывай, пока не сделаешь». Этот девиз можно применять к самым разным сферам нашей жизни, будь то развитие уверенности в себе, позитивного мышления или овладение различными навыками. Он также может быть применен к нашему образу жизни.

В этой статье AdMe.ru хочет, чтобы вы попробовали «подделать» некоторые привычки, реализовать их в своей жизни и посмотреть, что произойдет.

10. Говорите меньше, слушайте больше

Это правило важно, даже если вы не разговариваете с другом. Выслушивать потребности людей также является важным моментом в бизнесе. Стив Джобс однажды сказал: «Не имеет смысла нанимать умных людей, а затем рассказывать им, что делать, мы нанимаем умных людей, чтобы они могли сказать нам, что делать». Люди всегда будут говорить, что им не нравится и что они хотели бы изменить. Мы все знаем, что общение — это ключ, и умение слушать является его частью.

9. Выходите из офиса

Попытайтесь перенести некоторые из своих повседневных задач, например разговор с заказчиками или встречу с клиентами и экспертами, за границы офиса. Это отличный способ сменить обстановку, расширить ваши знания и найти новые связи. Вы не сможете научиться всему, сидя все время за письменным столом, но вы сможете узнать больше, уходя из офиса время от времени.

8. С умом выбирайте друзей

Это может быть сложно, но, если вы хотите добиться успеха, вам нужно переоценить дружеские отношения, которые у вас есть. Мы многое берем от близких нам людей, поэтому спросите себя, помогают ли они вам становиться лучше или тянут вниз. Если ваша цель — стать богатым, начните дружить с людьми, которые помогут вам развиваться.

7. Знайте, когда остановиться

Богатые люди никогда не работают до предела, до поздней ночи или на дому. Они знают, что очень важно отделить бизнес от дома и личной жизни. Если вы не хотите исчерпать себя, работать неэффективно или вовсе сгореть, то старайтесь оставлять работу на работе.

6. Никогда не переставайте учиться

Мир, в котором мы живем, все время меняется. Изобретения, инновации и технологии появляются почти каждый день. И, если вы хотите оставаться на вершине и быть успешными, вам следует постоянно адаптироваться и учиться новому. Книги, лекции, видео и подкасты могут помочь вам оставаться в курсе последних событий.

5. Имейте источник пассивного дохода

Богатые люди не тратят все свои деньги на дизайнерскую одежду, дорогие гаджеты, ювелирные украшения или автомобили, как многие думают. Они не тратят свои сбережения, а вкладывают деньги в новые проекты. Доход, основанный на стороннем бизнесе, инвестициях, дивидендах или на недвижимости, может быть отличным источником дополнительных средств. Даже имея деньги на высокодоходном сберегательном счете, вы можете стать богаче без вашего непосредственного участия.

4. Цените свое время

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени тратите на просмотр социальных сетей или видео с милыми животными? Попытайтесь сократить время, проведенное перед экраном, и использовать его для выполнения того, за что вы будете благодарны в будущем: личное развитие, здоровье, волонтерство или поиск новых связей.

3. Читайте каждый день

Согласно исследованиям Тома Корли, которые он описал в своей книге «Привычки богатых людей», богатые люди предпочитают читать, а не смотреть телевизор. Действительно, 88 % состоятельных людей читают по крайней мере 30 минут в день. Все, от литературы по самосовершенствованию до новостей, что поможет расширить ваши знания, сделает вас более открытыми и поможет на работе.

2. Будьте в приоритете у самого себя

Очень важно заботиться о своем теле и уме и посвящать себе время каждый день. Занимайтесь в спортзале или играйте в теннис, проводите время с любимыми или в одиночестве, принимайте ванну или медитируйте: делайте то, что дает вам возможность чувствовать себя прекрасно, заряжает и расслабляет. Все это вместе с регулярными медицинскими осмотрами и правильным питанием поможет вам избежать эмоционального выгорания.

1. Записывайте свои планы

Неважно, записываете вы в ежедневник или пользуетесь приложением на вашем телефоне. Ведите списки дел, краткосрочные и долгосрочные цели и даже мечты. Записывайте все, что происходит: ежедневные мысли, все взлеты и падения в течение дня. Не держите все в голове, тогда у вас будет больше места для новых идей и вы не забудете ничего важного.