10 правил, которых нужно придерживаться, если на вас злятся

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Злость в обществе табуирована. Мы не умеем грамотно выражать негативные эмоции, потому что у нас не принято обсуждать их или показывать. Именно поэтому многие люди живут в стрессе, постоянно разрушая себя изнутри невыраженной агрессией. Психологи активно занимаются данной проблемой: в Нью-Йорке существует даже Центр исследования злости. А мы можем помогать в работе над злостью нашим близким людям, грамотно реагируя на агрессию извне.

Мы в AdMe.ru постарались собрать самые мудрые модели поведения в ситуации, когда кто-то злится на вас. Обоснованно или беспричинно — это не важно: методы решения проблемы одни и те же.

Будьте добрым и вдумчивым в споре

Когда человек злится, это не он плохой, а ему плохо. Постарайтесь отнестись к нему с добротой и осознанным желанием помочь. Помочь решить проблему и справиться с негативной эмоцией. Главное, не говорите об этом: фраза «Я хочу помочь тебе» похожа скорее на проявление гордыни, а не на искреннее сострадание. Лучше молча откажитесь от чувства собственной важности, а все внимание направьте на понимание вашей общей проблемы.

Контролируйте собственные эмоции

Вы непобедимы, пока вы находитесь вне разрушающей эмоции. И вы становитесь уязвимыми, как только позволяете ответной злости захватить вас. Приложите все усилия, чтобы не зеркалить разозлившегося человека, оставайтесь при холодном рассудке. Только так вы сможете выйти из конфликта без ущерба для себя.

Поймите проблему

Часто на эмоциях человек не может сформулировать причину своего негодования. Говорит много лишнего, путается, сбивается. И хотя в общих чертах проблема, как правило, понятна, все-таки ускользает много деталей. А для того чтобы решить вопрос, важно зафиксировать все как можно более рационально. Лучшая стратегия — задавать конкретные вопросы и ясно пересказывать ответы собеседника, оставляя только самое важное.

Не оправдывайтесь

Причины, по которым на вас злятся, не волнуют того, кто на вас злится. На эмоциях собеседнику абсолютно не важно, что вы там скажете в свое оправдание. Он в любом случае не станет сострадать вам, пока не успокоится. А наша задача в первую очередь успокоить его.

Настройтесь на решение вашей общей проблемы

Когда на вас злятся, это в любом случае проблема двоих — ваша и того человека, который злится. И ваша главная цель — решить эту проблему. Постарайтесь максимально ясно и беспристрастно сформулировать причину конфликта. Так вы сумеете вычленить главное и поможете собеседнику лучше понять самого себя. Разъясните буквально по пунктам: что случилось? Что в этом плохого? Чего ожидал собеседник? Что не сошлось?

Не бойтесь оказаться неправым

Не думайте, что вы однозначно правы, раз не поддались эмоциям. Вполне возможно, что в результате диалога именно вы окажетесь проигравшим, и это нормально. Будьте готовы к тому, что вашу гордость уязвят и именно вам придется просить прощения и исправлять свою ошибку, даже если в начале спора вы были уверены в себе. Будьте готовы к любому исходу — так у вас получится смотреть на проблему спокойно, с открытыми глазами.

Не притворяйтесь бесчувственным

Не пытайтесь делать вид, что вам все равно. Одно дело, если у вас действительно получилось сохранить спокойствие и вы на самом деле управляете ситуацией: тогда это здорово. Но совсем другая история, если вас уже задело и вы уже злитесь. Попытки сохранить холодность в таком случае только еще больше распалят собеседника, потому что выглядеть это будет неестественно.

Спросите напрямую, как вы можете исправить ситуацию

Вопрос «Что я могу сделать?» может очень хорошо успокоить. Это сигнал доверия, искренности, желания решить проблему. И он действительно поможет разобраться в вопросе максимально быстро, продуктивно и рационально.

Не ставьте себя выше собеседника

Злость — одна из самых разрушительных и изматывающих эмоций. Когда ваш собеседник злится, это не значит, что он становится хуже, чем вы. Это значит, что ему становится хуже, чем вам. Так что первое, чего вы должны хотеть, — это помочь собеседнику справиться с чувствами. Старайтесь не ставить себя выше собеседника: такое поведение будет максимально деструктивным.

Отстранитесь, если кто-то из вас не готов говорить