10 правил этикета, незнание которых выдает провинциалку с головой

Раньше люди очень четко делились на группы и не составляло труда отличить особу благородных кровей от девушки простого происхождения. А также существовали правила этикета, которые нужно было соблюдать очень строго. Но в современном обществе все эти грани размыты, да и правила поведения претерпели изменения. Тем не менее есть некоторые детали, знание которых отличает настоящую леди.

Мы в AdMe.ru уверены, что хорошие манеры — удел не только королев и принцесс. А держаться благородно помогут определенные хитрости, которые касаются внешнего вида, поведения и даже СМС-переписки.

1. Не передавать свою сумочку мужчине

Настоящая леди не попросит мужчину понести дамскую сумочку и сделает все, чтобы он даже не прикасался к этому аксессуару. Сумка относится к категории личных вещей, которые, согласно этикету, не нужно никому давать. Доверяя ее спутнику, женщина подчеркивает, что с этим мужчиной ее связывают близкие отношения, которые не следует демонстрировать на публике.

2. Не прикасаться спиной к стулу

Если леди находится за столом, она сидит в центре стула. Очень важно, чтобы между стулом и спиной оставалось пространство. Это соответствует так называемой позе герцогини. Нужно сидеть прямо, но свободно, а промежуток между телом и краем стола должен равняться расстоянию от запястья до кончиков пальцев. Более того: леди видно по осанке, а если всегда опираться на спинку стула, о ровной спине можно забыть.

3. Не бояться работы

Настоящая леди никогда не избегает физического труда. Например, в военное время великие княгини и императрицы работали сестрами милосердия в госпиталях. Так, русская княгиня Елена Павловна каждый день посещала больницы и сама перебинтовывала раны. А в современных реалиях можно заняться работой в саду.

4. Соблюдать правила макияжа

Темные тени и красная помада — сочетание, которое вы никогда не увидите на лице настоящей леди. И то и другое допустимо только по отдельности. Следует выбирать один акцент. Достаточно посмотреть на макияж, который предпочитают наносить современные монаршие особы.

5. Уважать себя и свое время

Если к вам без предупреждения нагрянули гости, вы можете позволить себе встретить их в домашнем халате и бигуди. Также советуем позаимствовать хитрость, которую использовала одна британская леди. При появлении на пороге своего дома незваных посетителей она всегда обувала туфли, надевала шляпку и брала зонтик. Если визитеры были ей приятны, она говорила: «Ах, как удачно, я только что пришла!» А если нет, то восклицала: «Ах, какая жалость, я должна уходить!»

6. Не класть телефон на стол

Находясь в общественном месте, будь то кафе, ресторан или другое заведение, современная леди не станет класть телефон на стол. Она не будет возводить это средство связи в культ. Кроме того, для нее очевидно: содержащиеся в ее гаджете данные — часть приватной жизни, которую лучше скрывать от посторонних.

7. Знать правила переписки

Современные реалии вносят свои коррективы, поэтому особые правила появились и у электронной переписки. Леди не отвечает на текстовое сообщение мгновенно по двум причинам. Во-первых, чтобы дать собеседнику понять: у нее могут быть и личные дела, которые не позволяют отправить ответ сиюминутно. А во-вторых, она знает, что для передачи срочной информации нужно позвонить. С другой стороны, из уважения к визави она не будет затягивать с ответом более 20 минут.

8. Не держать руки на талии

Победоносная поза «руки в боки» явно не выбор леди. Такое положение тела символизирует напористость, которая совершенно не идет женщинам. Конечно, все мы сталкиваемся с распространенной ситуацией, когда просто-напросто некуда девать руки. Но в этом случае допустимо сложить ладонь в ладонь: это соответствует этикету и смотрится сдержанно.

9. Использовать слова благодарности в меру

Может показаться, что воспитанная девушка должна буквально источать благодарность и сыпать соответствующими фразами, но это не так. Не стоит злоупотреблять такими словами, как «спасибо» и «пожалуйста». Иначе они просто обесценятся и будут восприниматься как лесть.

10. Не оборачиваться, если окликают не по имени

Культурная девушка никогда не обернется, услышав на улице «Эй!». Этот вульгарный оклик, хотя и является безличной формой обращения к незнакомому человеку, совершенно противоречит этикету. Подобный диалог стоит начать с таких нейтральных слов, как «простите» и «извините».