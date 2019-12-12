17 правил этикета, которым следуют миллениалы вместо устаревших

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Миллениалы — люди, родившиеся между 1981 и 2000 годом — выросли и повзрослели. Теперь они диктуют этому миру, как жить. И исследования показывают, что их правила жизни и представления о том, что хорошо, а что плохо, отличаются от тех, которым следовали их родители из поколения «бумеров».

Мы в AdMe.ru изучили результаты опросов поколения Y и хотим рассказать вам о том, что, по их мнению, прилично, а что нет.

1. Миллениалы не считают нужным уступать место и придерживать дверь

Большинство представителей поколения Y считает, что хорошие манеры в их обычном понимании, все эти «извините-спасибо-пожалуйста» устарели. По мнению значительной части миллениалов, можно ставить локти на стол и не говорить «Будь здоров» тем, кто чихает. А вот придерживать дверь перед кем-то или уступать место в общественном транспорте не только необязательно, но и может быть признаком эйджизма или сексизма — дискриминации по возрасту и полу, когда своими действиями вы можете оскорбить другого человека.

2. А вот мусорить нельзя

В 2015 году американец Стивен Рейнхольд и его друг путешествовали из Калифорнии в Вайоминг, проезжая на автомобиле через живописные холмы и долины. Как-то раз из открытого окна его машины вылетел магазинный чек, но Стивен не вернулся и не подобрал его. Стыд за этот поступок заставил его пообещать себе, что он соберет 100 таких же бумажек во время своего путешествия, а по возвращении он запустил проект #trashtag. Через 4 года, после поста другого пользователя Facebook Бирона Романа с фотографиями до и после уборки мусора, челлендж приобрел всемирную популярность. Подавляющее большинство миллениалов не только считает, что мусорить нельзя, но и убирает мусор за другими людьми. Кроме того, среди новых «смертных грехов» для миллениалов оказались такие: слушать музыку на большой громкости; слишком громко разговаривать в транспорте;

пользоваться телефоном за столом во время обеда;

читать чужие сообщения;

занимать слишком много места в переполненном общественном транспорте;

разговаривать с кем-то, глядя в телефон, а не на собеседника;

не вынимать из ушей наушники во время разговора;

пользоваться громкой связью в общественных местах и не включать бесшумный режим там, где должно быть тихо, например в кинотеатре;

листать фотографии в чужом телефоне, не спросив разрешения;

практиковать гостинг — резкое прекращение общения без объяснения причин.

3. Цифровой этикет так же важен, как и правила хорошего тона в реальной жизни

К 2025 году миллениалы займут 75 % рабочих мест. Так же как и в частной жизни, на работе они предпочитают переписку личному общению и телефонным звонкам. Некоторые даже считают, что звонить кому-то неприлично, так как этим вы ставите свои потребности выше дел другого человека и заставляете его отвлечься от них ради вас. Не лучше ли написать сообщение? Неудивительно, что при почти полном погружении в виртуальную реальность у миллениалов появился особый цифровой этикет. Вот некоторые его пункты: бестактно сообщать о важных переменах в жизни друзей в соцсетях раньше, чем это сделают они сами;

игнорировать кого-то в соцсетях — грубо;

нельзя спойлерить новые серии телешоу;

понятие TMI — too much information (слишком много информации) — означает, что не нужно публиковать многочисленные фото с детьми и домашними питомцами, ограничьтесь лучшими;

не стоит хвастаться своими достижениями, прикрывая хвастовство ложной скромностью (это называется humblebrag): вместо фразы «совершенно не умею обращаться с деньгами — опять потратила 50 000 рублей на сумочку» лучше написать о хорошей новости прямо;

не обижайтесь, если кто-то из комментаторов в общедоступном посте обращается к вам на «ты». Сеть отрицает иерархию, специалисты считают, что вежливое «вы» отмирает и скоро исчезнет совсем.

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