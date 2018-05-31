10 правил, чтобы воспитать ребенка, который не боится ошибок и доверяет родителям

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Японские ученые считают, что людям с заниженной самооценкой сложно строить здоровые отношения и карьеру, они склонны к неврозам и зависимостям. Между тем восприятие себя формируется в раннем детстве, и оно напрямую зависит от отношения родителей к ребенку. Если вы хотите узнать, как помочь детям не бояться ошибок, замечаний, следовать за своей мечтой и добиться успеха, читайте нашу статью.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы стало как можно больше людей, довольных своей жизнью. Поэтому специально для вас мы собрали советы, которые помогут воспитать ребенка со здоровой самооценкой.

1. Возьмите на себя ответственность за своих детей

Пока мы родители и наши дети зависят от нас, мы и только мы делаем решающий выбор в том или другом важном деле. Какую школу выбрать? Сколько времени проводить за планшетом? До скольких можно гулять по вечерам? Конечно, советоваться с детьми и учитывать их мнение нужно, но отдавать бразды правления в руки ребенка точно не стоит. Родителям важно научиться принимать ответственность за свои решения, даже если ребенок с ними не согласен, даже если вы не раз понимали, что ошибались. Это основа для детской самооценки: так дети понимают, что мир надежен, потому что родители знают, что делать.

2. Научите ребенка ошибаться и ценить ошибки

Ребенок все делает впервые, у него нет опыта. Он получает его через пробы, ошибки и маленькие победы. Слишком критичное, тревожное, опекающее или, наоборот, равнодушное отношение взрослых мешает ребенку поверить в себя и свои силы. Если мы хотим, чтобы он был уверен в себе и не трясся от страха перед неудачами, нужно поддерживать его даже тогда, когда у него ничего не получается. Почаще говорите: «Молодец, что пробуешь. Ты смелый и сильный! Давай еще раз попробуем». Ну а ваша поддержка просто бесценна: для 2-летнего ребенка иногда достаточно просто взять его руки в свои; для 5-летнего — спросить, хочет ли он, чтобы вы помогли; для 7-летнего — помочь понять, что именно не получается; для 12-летнего — быть рядом, чтобы поддержать, когда позовет.

3. Оставайтесь на стороне своих детей до конца

Старайтесь всегда быть на стороне своего ребенка, особенно тогда, когда он плохо себя ведет. Принимайте детей такими, какие они есть, даже зная, что в них, как и в каждом из нас, живут разные чувства, что они также могут злиться, обижаться, могут быть несправедливы. Оставайтесь в позиции взрослого и помните, что родители, а не дети в ответе за отношения. Что бы ни случилось, давайте понять им, что ваши отношения в порядке, а вечером перед сном вы, как и всегда, все равно прочитаете им сказку.

4. Научитесь правильно его хвалить

Похвала — хороший способ повысить самооценку ребенка. Главное — делать это правильно и придерживаться некоторых правил: Старайтесь хвалить ребенка за усилия и за результат, не превозносите его достижения как самые-самые, не говорите, что они лучше, чем у других.

Сравнивайте его только с самим собой.

Пусть ваша похвала будет содержательной. Расскажите подробнее, что именно вам понравилось в работе ребенка или его поступке.

Ищите хорошее. Даже в самой неудачной работе или поступке можно отметить что-то хорошее, пусть даже намерение.

Время от времени устраивайте «ревизию достижений». Поделитесь с ребенком мнением о том, что у него получилось, чему порадовались, выслушайте его мысли.

5. Верьте детям, даже когда они врут

Особенностью крепких и близких отношений между родителями и ребенком является взаимное доверие. Нередко преградой на пути к этому становится детский обман. Родители часто переживают, что дети много врут, некоторые маниакально требуют от детей говорить правду и только правду. Между тем многие психологи и преподаватели считают, что ребенок нередко врет из страха, чтобы избежать наказания или прибавить себе ценности в глазах сверстников или старших. Постарайтесь создать такие условия, чтобы ребенок мог расслабиться, не наказывайте его, а, наоборот, старайтесь почаще доверять ему, покажите, что он для вас ценен сам по себе.

6. Учитесь интересоваться своими детьми, а не только их успехами

Чтобы расти уверенными в себе, детям нужно чувствовать, что родителям они интересны. Не только их оценки и поведение в школе, достижения в спортивной секции, но и их личные переживания, увлечения, отношения с друзьями — все то, что важно и интересно самому ребенку. Вместо этого мы часто подменяем искреннюю заинтересованность только заботой и переживаниями за здоровье, оценки, о чувстве сытости, чистой и теплой одежде. Почему же нам неинтересны его занятия и увлечения? Скорее всего, потому что они не кажутся нам важными. Но, если мы хотим стать настоящим другом своему ребенку, показать ему, что нам интересна его жизнь, мы сможем найти в себе силы и желание для теплого и искреннего общения.

7. Не превращайте критику в главный инструмент воспитания

Совсем без критики в воспитании, конечно, не обойтись, ведь это один из способов сообщить ребенку, что правильно делать, а что нет. Но проблема в том, что для многих родителей она превращается в излюбленное средство воспитания. Постоянная критика, сравнения и повышенные требования быстро убивают в детях всякий интерес и вселяют страх ошибки. Все это лучше заменить на обычную человеческую поддержку, похвалу и поощрение. Ведь, когда ребенка одобряют, он хочет услышать это еще и еще, любое дело у него получается лучше. Так, если малыш случайно споткнулся и упал в грязь, можно просто сказать: «Ой, как неприятно падать в грязь, ну ничего, такое иногда бывает, в следующий раз ты будешь смотреть под ножки и все будет хорошо». После этого первое время при каждом удобном случае вежливо напоминайте малышу смотреть под ноги.

8. Показывайте ребенку пример

Наше собственное отношение к себе и то, как мы ведем себя с другими людьми, — мощное средство воспитания. Ведь именно на родителей ребенок равняется прежде всего. Поэтому, воспитывая ребенка, важно работать и над собой тоже. При каждом удобном случае показывайте, что вы тоже неидеальны и допускаете ошибки. Для ребенка это очень полезный опыт, особенно когда он видит, как родители выходят из затруднительного положения, сохраняя свое лицо. Не забывайте просить прощения у детей, если вы их обидели.

9. Формируйте систему ценностей

Объясните ребенку, что судить о человеке по внешнему виду — это поверхностно. Избегайте критики в адрес других людей хотя бы тогда, когда с вами ребенок. Детское сознание очень восприимчиво, дети могут спроецировать на себя критику, направленную на других. Объясните, что рекламные плакаты, глянцевые журналы и социальные сети не показывают людей такими, какие они есть. Зачастую идеальные образы, публикуемые там, призваны привлекать наше внимание, вызывать желание что-то купить, выставлять себя в лучшем свете, чтобы получить одобрение. Наглядно продемонстрируйте, как можно с помощью современных программ кардинально менять изображения. Помогите ребенку выработать критический взгляд, который поможет не принимать все на веру. Поверьте, в жизни ему это очень пригодится.

10. Давайте возможность высказаться

Мы, взрослые, часто недооцениваем мнение ребенка, считаем его неважным, а порой и вовсе запрещаем малышу высказываться, считая его слова лишними. Но воспитать уверенного в себе ребенка таким способом невозможно. Поощряйте стремление ребенка иметь свое мнение и высказывать его. Чаще спрашивайте, чего сын или дочь хочет, предоставляйте возможность делать выбор самостоятельно и помогайте претворять в жизнь идеи. Например, интересуйтесь, что они хотят на завтрак, в чем бы хотели пойти в садик, как бы хотели отпраздновать свой день рождения. Это даст им больше шансов поверить в свои силы и в будущем вырасти уверенным в себе человеком.

А какие советы используете вы? Возможно, у вас есть свои удачные находки? Делитесь с нами!