10 правдивых историй о том, что мы зря плохо думаем о людях

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Как часто, глядя на того или иного человека, мы делаем поспешные выводы? Тот странно одет, а этот не так смотрит. Но жизнь — штука непредсказуемая, и остается только удивляться тому, как мы порой ошибаемся.

AdMe.ru нашел для вас 11 «подслушанных» историй, которые убедительно доказывают, что часто люди ведут себя гораздо лучше, чем мы привыкли считать.