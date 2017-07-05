10 правдивых историй о том, что мы зря плохо думаем о людях

Как часто, глядя на того или иного человека, мы делаем поспешные выводы? Тот странно одет, а этот не так смотрит. Но жизнь — штука непредсказуемая, и остается только удивляться тому, как мы порой ошибаемся.

AdMe.ru нашел для вас 11 «подслушанных» историй, которые убедительно доказывают, что часто люди ведут себя гораздо лучше, чем мы привыкли считать.

  • Студент, смотрит на всех как на дерьмо, ни с кем не общается, одиночка. Окружающие осуждают его, а ему плевать. Иду после пар домой. Вижу, он сидит в грязи и что-то бормочет в слезах. Оказалось, бродячего кота сбила машина. Помог, отнесли кота в ближайшую клинику, оплатили все, забрали. В итоге кот обрел дом, а я друга. Два года прошло, а лучше человека я не встречал. Сделал вывод: не стоит судить о людях по внешности или отношению к ним других, ибо можно здорово ошибиться.
  • Однажды потерял портмоне, в котором было все (паспорт, водительское и т. д.). Уже будучи дома, в раздумьях, сколько же я буду все это восстанавливать, услышал звонок в дверь. На пороге стоял бомж, и в руках у него было мое портмоне. Он рассказал, что нашли его знакомые бомжи, денег там почти не было, хотели выкинуть. Он же на последние скопленные 120 рублей выкупил его и принес мне. Я отдал ему 2 000 рублей и поблагодарил. Теперь Федор (так он представился) для меня человек с большой буквы.
  • Пришла домой, включила воду в ванной, чтобы набиралась, пока убираю в комнате. Да так увлекалась, что устроила потоп. Подо мной офис. Ну все! Представила разборки, ругань и т. д. На следующий день прихожу домой, а в двери записка: «Спасибо за потоп! Ремонт надолго затянется! Всем дали отпускные».
  • Очень люблю собак опасных пород. У самой есть питбуль. Жила в городе, много ссорилась с соседями. Во всем был виноват у них. Детям говорили, что он их съест, если подойдут. Но однажды подошла девочка лет 5 и попросила погладить. В первый раз увидела у ребенка такие сияющие глаза. Она за уши дергала, сверху ложилась. Больше соседи не приставали, некоторые даже начали подходить гладить. Этот ангел научил весь подъезд очень простому правилу: не судите по внешности.
  • Около нашего магазина стоит девочка-цыганка лет 15. Денег ни у кого не просит, просто предлагает помощь: загрузить в машину сумки, помочь с тележкой, и за это ей дают монету. Недавно она стояла в очереди в кассе передо мной. Она купила на эти монетки хлеб, молоко, колбасы кусочек и «киндер-сюрприз». Меня это умилило: ребенок просто хочет есть. Отдала ей 5 евро со сдачи и купила ей целый пакет еды. По ней видно, что чистая душа. Несмотря ни на что, улыбается и очень вежливая. Жалко ребенка.
  • Я крашу волосы в очень яркий рыжий. Так уж мне нравится. Многие говорят, что это неестественно, бла-бла-бла, покрась в нормальный. Зашла в супермаркет, стою на кассе, оплачиваю и не пойму, чего это так на меня охранник пялится. Долго так и по-доброму как-то. Пузень такая у него и лысый. Лет 30 где-то. Отхожу от кассы продукты в пакет сложить, а он подходит и выдает: «Девушка, у вас такой красивый рыжий цвет волос! Вам так идет, везде вас заметно. Я вот никого красивее в жизни не видел!» Я растеклась в умилении, поблагодарила и всю дорогу домой улыбалась, как ненормальная. Так приятно.
  • На машине чуть спущено правое колесо. С утра заметила, но опаздывала на работу, заехать в шиномонтаж времени не было. Выходя с работы, вижу, какой-то мужчина крутится около машины. Думаю: что ему надо? В руках листочек держит. Через 5 минут хождений начал что-то писать. И ушел, прикрепив листок бумаги на дворники. Улыбнулась. Думаю, как в фильмах выписывать начали штрафы, когда водителя нет, что ли. Подхожу, а там: «Уважаемый водитель, у вас спущено колесо. Может, вы это не заметите и поедете, а запись на лобовом увидите в любом случае. Безопасность начинается с колеса. Счастливой дороги».
  • Учился в автошколе, и была у нас в группе женщина в возрасте, 69 лет. Очень приятная, учитель, но в силу возраста нелегко ей давалась учеба. Мы ее спрашивали, зачем ей это, она всегда уходила от ответа. Настал день «X», и все мы приехали на экзамен в ГАИ. Заходим в класс для сдачи теории. Наш экзаменатор подходит к ней и спрашивает: «Что же вы в таком возрасте на права сдавать пошли?» И наконец-то я услышал ответ: «Мой муж в прошлом году получил инвалидность и больше не может сесть за руль. Мы живем в деревне, а работаю я в соседней, и там же магазин. Каждый день хожу 15 км пешком на работу, а ноги у меня уже не такие, как 5–10 лет назад. А дома бесхозно стоит старенькая „семерка“» — «То есть вы сдаете, чтобы на работу и в магазин пешком не ходить?» — «Да» — «И никогда не поедете в город?» — «А что мне там делать? Там движение плотное!» Он берет ее за руку и уводит со словами: «Пойдемте со мной». Больше мы ее не видели. Как сказал наш школьный инструктор, она получила права и счастливая поехала домой в деревню.
  • Я на 9-м месяце. На днях позвонила в дверь самая странная соседка из подъезда и отдала 3 пакета детских вещей. Сказала, с соседнего подъезда передала молодая пара, видели, что мы в ожидании. Я, конечно, знала, что у мужа дружный подъезд, и я люблю Москву, но все равно в шоке.
  • Гуляла с подругой в ТЦ. Когда пришла домой, обнаружила, что потеряла золотой браслет, который подарил парень. Было до слез обидно, очень дорогой сердцу подарок. Поехала обратно, чтобы найти его, хоть и знала, что безнадежно. В кинотеатре ползали по полу с сотрудниками (спасибо им за неравнодушие), нет браслета. Встречаю уборщицу, она подсказала обратиться к контролеру. Спросила у него, вместе пошли на ресепшен — там сказали, что находили золотой браслет, направили к другому ресепшен. Мои глаза засияли от радости, эмоции захлестывали, когда я увидела свой браслет! Радости было больше, чем когда я его получала в подарок. И ведь кто-то отдал его контролерам. Я понимаю, что не это главное в жизни, но все же...
  • Муж должен был вернуться с командировки. А я решила приготовить вкусных яств. Пошла в гипермаркет, накупила продуктов. Дело было зимой, на улице темно. Пятница, вечер, в районе полно пьяниц и гопников. Тащу тяжелые пакеты, руки мерзнут. Подходит парень в трениках и натянутой на глаза шапке, сиплым голосом говорит: «Пакеты давай!» Первая мысль: меня грабят. Растерялась, дрожащим голосом говорю: «Нет». Он, еще более угрожающе: «Перед мужиком своим выпендриваться будешь», — и с этими словами выхватывает пакеты из рук. «Где живешь? Куда отнести?» — «Там», — показываю замерзшим пальцем в сторону дома. Молча донес пакеты до подъезда. Поставил у двери: «Дальше сама», — и ушел. Разорвал шаблон, сломал стереотип. Есть среди гопников воспитанные мужчины!

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