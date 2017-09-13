10 повседневных привычек, которые убивают отношения

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Как хорошо, когда отношения гармоничны и позитивны. Но иногда бывает, что вроде бы все хорошо, но что-то не то. К сожалению, виной тому могут быть наши привычки, которые неявно вызывают раздражение, а то и отвержение партнера. Давайте вместе с AdMe.ru поищем таких диверсантов и постараемся от них избавиться.

1. Привычка критиковать себя

Как часто мы критикуем себя, не задумываясь, что наши недостатки видны только нам самим. Партнер их не замечает или не придает столько значения, как нам кажется. Если постоянно повторять о своих недостатках, то можно убедить в этом свою половинку, что, конечно, не добавит нам очков.

2. Привычка осуждать всех вокруг

Когда в отношениях кто-то постоянно всем недоволен, это рано или поздно очень меняет общий фон. Негатив, как и позитив, можно найти везде, но согласитесь, выслушивать бурчание по любому поводу — это напрягает.

3. Привычка быть идеальным мужем / женой

Быть хорошим для всех — большая ловушка, ведь ваша идеальность рано или поздно надоест вам или вашему партнеру. Когда мы все время хорошие, внутри накапливается сильное раздражение, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Самодостаточные люди не боятся выражать свои негативные эмоции.

4. Привычка опираться только на свое мнение

Обычно эта привычка появляется у тех, кто долго был один. Непривычно, что рядом есть человек, у которого может быть иное, отличное от нас мнение по поводу быта, отношений, да и вообще жизни. Для того чтобы отношения были позитивны, оба партнера должны прислушиваться друг к другу и по возможности находить баланс между своим мнением и мнением партнера.

5. Привычка везде искать подвох

Излишняя подозрительность может вызвать усталость и злость партнера, ведь складывается ощущение, что доверия нет. А раз его нет, значит, и партнер тоже под вечным прицелом. Согласитесь, сложно жить, когда вас все время пытаются уличить в обмане.

6. Привычка тратить больше, чем можно себе позволить (сорить деньгами)

Неумелое отношение к деньгам, будь то чрезмерные траты или, наоборот, излишняя скупость, рано или поздно приведет к конфликту. Партнерам важно договориться о финансовой стороне заранее и следовать своей договоренности.

7. Привычка все всегда держать под своим контролем

Не получается все держать под контролем, как ни старайся. Жизнь непредсказуема, и это замечательно. Постоянные попытки контролировать свою половинку показывают, что мне не доверяем ни жизни, ни окружающим, ни себе.

8. Привычка сравнивать

Эта привычка говорит о том, что человек не уверен в себе, постоянно ждет подтверждений или в том, что у него все лучше, или наоборот. Такое отношение рано или поздно надоест партнеру. Вместо того чтобы сравнивать себя с окружающими, лучше уделить внимание своей жизни и перестать оценивать чужую.

9. Привычка намекать, вместо того чтобы сказать прямо

Если отношения строятся на намеках, это говорит о том, что вы или ваш партнер не можете открыто выражать мысли и желания. Ведь сказать прямо — это взять ответственность за свои слова. Будьте готовы, что партнер просто не поймет, на что вы намекаете.

10. Привычка припоминать все прошлые грехи

Когда вы ведете своеобразный счет в ваших отношениях, это приводит только к новым ссорам. Ведь конфликты надо решать здесь и сейчас, а не хранить обиды годами.