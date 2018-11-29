10 поступков человека, на которые обижается собака

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Собаки не умеют скрывать свои эмоции, поэтому настроение питомца всегда очевидно. И если счастливая улыбка и виляние хвостом при виде хозяина вопросов не вызывают, то понять причины обиды и грусти гораздо сложнее. Из статьи вы узнаете, на что может обидеться ваш четвероногий друг и как найти с ним взаимопонимание.

AdMe.ru собрал 10 самых распространенных причин, из-за которых может испортиться настроение у вашего питомца.

Разрешаете незнакомцу гладить свою собаку

Если на прогулке к вам подбегает ребенок с желанием погладить вашего питомца или незнакомец тянет руку со словами: «Какой милый песик!», — лучше вежливо отказать в просьбе потрогать собаку. Характер и настроение у животных бывают разные, и даже самый коммуникабельный и терпеливый пес может быть не в духе. Позволяя всем дотрагиваться до вашей собаки, вы вызываете стресс у питомца и теряете позицию лидера в его глазах.

Не установили режим дня

У вашей собаки есть свои внутренние часы, поэтому для нее очень важен распорядок дня. Четкий график делает мир предсказуемым, что придает животному уверенность и снижает уровень стресса. Старайтесь кормить, гулять и дрессировать собаку в одно и то же время. Через несколько дней жизни по строгому расписанию вы заметите, что ваш питомец стал счастливее.

Наряжаете питомца

Если собаку не приучить носить одежду с детства, то в дальнейшем животное будет пресекать любые попытки его нарядить. Допускается простой предмет одежды — свитер или куртка, если ваш питомец сильно мерзнет во время прогулок, но вот головные уборы и маскарадные костюмы причиняют только дискомфорт.

Одергиваете и тянете поводок

Ваш питомец обижается, если: Вы запрещаете ему обнюхивать территорию. Прогулка для собаки — это не только справление естественных нужд, но и знакомство с окружающей средой. Поэтому питомец очень расстраивается, если его то и дело оттаскивают от деревьев или бордюров.

Вы тянете поводок. Кинологи не устают повторять, что поводок — это средство общения между животным и его хозяином. Нельзя позволять собаке тащить вас, и если питомец не слушается, то остановитесь. Как только поводок ослабнет, а ваша собака посмотрит на вас — продолжайте прогулку. Не забудьте захватить с собой лакомство, чтобы поощрять ее за хорошее поведение.

Слишком короткий поводок вызывает у животного беспокойство. Если вы позволите собаке гулять на длинном поводке, то таким образом дадите понять, что у вас все под контролем и опасности нет. Так вам будет легче совершать прогулки, ведь ваш питомец перестанет находиться в постоянном напряжении.

Не воспринимаете всерьез боязнь воды

Редко когда собака добровольно соглашается на гигиенические процедуры. Даже те породы, которые не раздумывая прыгают в озеро, окунаются с головой в лужу или бегают за автоматическими разбрызгивателями, не воспринимают ванну как нечто приятное. Собакам не нравится шум проточной воды и скользкая поверхность. Поэтому, чтобы свести стресс к минимуму, перед водными процедурами постелите резиновый коврик, дайте лакомство и хвалите собаку за терпение.

Кричите на собаку

Если щенок еще не научился терпеть до выгула и то и дело оставляет лужи, то криком вы можете только ухудшить ситуацию. Физическим наказанием и громким голосом вы добьетесь только того, что питомец начнет бояться вас.

Не кричите на собаку, они боятся громких звуков и не понимают вас в такие моменты. Жесты гораздо эффективнее. Если вы недовольны поведением животного, примите соответствующую позу и сделайте недовольное выражение лица — этого бывает достаточно, иногда даже не требуются слова.

Никогда не используйте место собаки как наказание.

Передразниваете и дразните питомца

То, что кажется смешным человеку, животному может быть неприятно и обидно. Лаять в ответ, тянуть за хвост, дразнить едой или игрушкой неправильно. Так вы можете добиться поведенческих проблем, а не взаимопонимания с любимцем.

Мало играете

Если вы не находите время для игр со своим псом, то будьте готовы к тому, что, приходя домой, будете видеть все больше растерзанных вещей. Питомцу нужно выпускать энергию, и если вы ему не поможете, то он найдет решение сам. И оно вам точно не понравится. Игры важны и должны развивать как физическую выносливость (заставляйте собаку бегать), так и интеллектуальное развитие (например, играйте в прятки).

Оставляете питомца одного

Собаки — существа социальные, и они не любят оставаться в одиночестве. Конечно, невозможно находиться рядом с питомцем круглосуточно, но можно снизить уровень его тревоги. Проводите как можно больше времени с собакой, когда вы дома. Не забывайте про игры.

Установите распорядок дня, чтобы животное привыкло к вашему графику работы и знало, когда вы уходите, а когда возвращаетесь.

Научите питомца занимать себя — купите игрушки, с которыми он сможет играть один.

Находитесь в депрессии

Если вы заметили, что ваша собака грустит, то в первую очередь проанализируйте свое состояние. Питомец чувствует ваше настроение, и если вам плохо, то и собака может впасть в депрессию. Собака способна улучшить настроение, но и вам нужно постараться — найдите силы и идите на прогулку, поиграйте вместе в парке. И бросайте курить. Ряд исследований показал, что собаки страдают от пассивного курения и у них могут развиться тяжелые заболевания. Бросьте вредную привычку ради здоровья вашего любимца.

А как вы поступаете, когда видите, что ваш питомец не в настроении?