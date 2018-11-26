10 глупых, но очень популярных причин, из-за которых ссорятся все пары

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Большинство конфликтов в романтических отношениях происходят именно из-за бытовых вопросов: кто будет мыть посуду, кто займется стиркой и кто пойдет выбрасывать мусор в 40-градусный мороз. Но порой пары ссорятся из-за таких нелепых мелочей, на которые со стороны просто невозможно смотреть без смеха.

AdMe.ru отобрал 10 самых глупых и бессмысленных причин, из-за которых так часто ссорятся влюбленные пары, и разобрался, что же сделать, чтобы перестать скандалить по пустякам.

1. Не опущенный стульчак унитаза

Заходишь в ванную комнату, а там — не опущенный стульчак. Ну как тут не взбеситься?! И все: крик, скандал и мир катится в пропасть. В то время как мужчина вообще не понимает, в чем проблема и почему так сложно просто взять и опустить стульчак унитаза. Он же его постоянно поднимает и не жалуется.

2. Кто будет мыть посуду?

Ужинали вместе в любви и согласии, и все было хорошо до того момента, пока не пришло время мыть посуду. Мужчина рвется быстрее к дивану, ведь там как раз начинается футбольный матч, а женщина негодует, что и так у плиты весь вечер и тоже имеет право расслабиться и почитать книгу, например. В итоге скандал разросся до таких масштабов, что уже и футбол закончился, и про книгу забыли, а посуда все так и стоит немытой горой.

3. Пустая втулка от туалетной бумаги

Это всегда происходит крайне не вовремя. Естественно, когда вы зашли в уборную, то наверняка не проверяли, на месте ли туалетная бумага. Вы протягиваете руку, чтобы ухватиться, но там вас ожидает лишь пустая втулка, и кажется, что она над вами еще и насмехается. Ваш мозг начинает анализировать, кто последний сюда заходил, и сразу выписывает целый список обвинений.

4. Из-за света

Люди делятся на тех, кому «почему так темно?», и на тех, которые «зачем столько света?». И почему-то эти две крайности всегда встречаются в отношениях. Один беспокоится за зрение, другой — за счет за электричество в конце месяца. Так и ходят: ругаются и выключателем щелкают.

5. Из-за того, что вы не можете нормально сфотографировать своего партнера

Женщины мечтают об #instaмуже, как у подружки, чтобы тоже на фотке получаться красивой и было много лайков, но, к сожалению, чаще всего партнер делает кадры, на которых вы как раз зевали / моргали / говорили. Мужчины в свою очередь мечтают о девушке, которая будет любоваться достопримечательностями, а не постоянно просить сделать 100500 фоток.

6. Из-за того, что вы или ваш партнер ходите в обуви по дому

«Только пол помыли! Куда ты в обуви?!» — а потом скандал, что партнер не уважает ваш труд, только о себе и думает. Вы начинаете выяснять отношения, и в итоге эта болезненная тема перерастает в масштабную разборку: вот вы уже вспоминаете последовательность уборок за последние несколько лет.

7. Из-за будильника

Почему всегда так? Вам вставать еще рано, а чужой будильник орет на весь дом. Почему-то просыпаетесь от него именно вы, а не ваш партнер. Пока вторая половинка мирно посапывает, вам приходится вылезать из теплой постели и искать, откуда же оно трезвонит, поэтому о добром утре уже никто не говорит.

8. Из-за того, что с вами не поделились последним кусочком чего-то вкусного

Существует такая особая, ни с чем не сравнимая любовь к последнему кусочку еды. Вы долго на него смотрели и уже успели подарить ему частичку себя. Поэтому вы бережно откладываете лакомство на отдельную тарелку и прячете куда подальше в холодильник, чтобы не бросалось в глаза. Выждав нужный момент, вы вновь открываете холодильник, а там — пустота и «прости, думал(а), ты не будешь».

9. Открытый тюбик зубной пасты

Приятный домашний вечер. Самое время ложиться спать, но только перед этим в ванную — почистить зубы. Вы берете зубную щетку, мурлыкая себе под нос любимую песенку, и замечаете пасту. Открытую! А вам стоять и отковыривать застывшие кусочки. Ну почему так сложно закручивать крышку?

10. Просмотр любимого вами или вашим партнером сериала в одиночку

В волнительном предвкушении вы со всех ног летите домой после работы, ведь сегодня вышла новая серия любимого сериала. Вы еще в обед заскочили за вкусняшками, чтобы получить максимальное удовольствие при просмотре. И вот наконец-то вы дома, плюхаетесь на диван, а в ответ слышите: «А я уже посмотрел(а)». И сразу так обидно, что просто невозможно не поссориться.

Что делать?

Большинство конфликтов происходят из-за недоговоренностей между людьми. Поэтому психологи рекомендуют для начала обсудить проблему с партнером. Спокойно, без криков и обвинений, объясните, что данная ситуация очень вас раздражает и вы были бы благодарны, если бы она изменилась. Используйте стикеры-напоминания. Если партнер на автомате постоянно забывает что-то сделать, то повесьте в этой комнате яркий стикер с текстом-напоминанием. Например, в коридоре можно разместить стикер с надписью: «Выключить свет!». Специалисты по семейным отношениям рекомендуют подходить к решению проблемы как к игре. Например, вы с партнером можете играть в «камень, ножницы, бумага»: кто проиграл, тот и моет посуду. Важно, чтобы ни вы, ни партнер не воспринимали быт как наказание со стороны любимого человека. Измените ситуацию, а не человека. От некоторых бытовых привычек очень тяжело избавиться, а перевоспитать другого человека еще сложнее. Поэтому попробуйте, например, покупать тюбик зубной пасты с другим видом крышки, которая не закручивается, а захлопывается. Развивайте чувство юмора. Нет в этом мире бытовых проблем, которые нельзя было бы решить хорошей шуткой!

Бонус, чтобы успокоиться

Ученые пришли к тому, что ссоры по мелочам помогают парам предотвратить большие конфликты. Мелкие разногласия позволяют обоим партнерам выпустить пар быстро и не накапливать агрессию в себе. Кроме того, если вы ругаетесь, значит, небезразличны друг другу, а пылаете страстью. Поэтому ругайтесь на здоровье! Хотя мы в AdMe.ru считаем, что лучше все же обниматься и целоваться.

А из-за каких мелочей вы ссоритесь со своей половинкой?