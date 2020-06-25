10+ популярных комплиментов, которые на самом деле являются оскорблениями

Порой за комплиментами прячутся фразы, цель произнесения которых — уязвить собеседника или выразить свое снисходительное отношение. Иногда же человек искренне пытается сказать что-то приятное, но у него не получается. В любом случае, наверное, каждому знакомо ощущение, когда не понимаешь: то ли тебя попытались задеть, то ли просто неудачно похвалили.

Мы в AdMe.ru проанализировали подобные примеры и выяснили, почему же они кажутся оскорбительными. Бонус в конце статьи покажет, что комплименты — это вообще довольно опасная штука.

1.

Что это может значить на самом деле. Вам как будто хотят дать понять, что о вас ходят не очень хорошие слухи, и их распускают «ВСЕ остальные». Явно излишний акцент.

2.

Что это может значить на самом деле. «Вам еще далеко до желаемого результата, нужно работать и работать». Начальники порой любят злоупотреблять такими фразами. Но чтобы действительно подбодрить, лучше переформулировать и сказать: «Я вижу неплохой потенциал».

3.

Что это может значить на самом деле. «Дааа, я бы на твоем месте такое не надела, конечно». Иногда так говорят, чтобы задеть человека или намекнуть на то, что стоит вести себя скромнее.

4.

Что это может значить на самом деле. К вам относятся если не пренебрежительно, то по крайней мере снисходительно. Особенно неприятно это слышать в связи с ситуацией, которую вы не хотите обсуждать. Вряд ли человеку, только что пережившему, например, развод или расставание с партнером, захочется, чтобы к нему подходили с таким подбадриванием.

5.

Что это может значить на самом деле. «Я уже думал, что это никогда не случится». Одно слово портит весь эффект похвалы. И аналогичное поздравление «Наконец-то ты женился / вышла замуж» звучит точно не лучше. Но можно подбодрить себя тем, что, оказывается, весь мир замирает в ожидании возникновения каких-то вех на вашем пути. Это забавно.

6.

Что это может значить на самом деле. Собеседник явно слишком зациклен на собственной фигуре и то ли не умеет комплименты делать, то ли и не пытается. Во-первых, худощавость может быть вызвана заболеванием. Во-вторых, у слова «худоба» в последнее время появилась негативная коннотация, и, поверьте, не всем приятно слышать о своей щуплости. В качестве комплимента лучше использовать эпитет «стройный». Ну и в-третьих, возможно, дело в том, что человек тщательно следит за своим весом, занимается тренировками, и тогда завидовать здесь бессмысленно.

7.

Что это может значить на самом деле. «Надо же, ты вроде не тупая, хотя и красотка». Одновременно быть умной и красивой никак нельзя, нужно, как обезьянке из анекдота, направо-налево метаться?

8.

Что это может значить на самом деле. Тебя как будто хотят подколоть и лишний раз ткнуть носом в твои промахи. Опять-таки излишнее уточнение.

9.

Что это может значить на самом деле. «Тебе давно пора было закадрить кого-нибудь, а то все одна да одна». Можно радоваться жизни и в одиночку. И партнер — это все-таки не носок, чтобы его найти. Обычно мы поддерживаем друзей, если они счастливы, а не просто потому, что они следуют каким-то ожиданиям общества.

10.

Что это может значить на самом деле. «Внешность у тебя специфическая, ничего не скажешь». Конечно, оригинальность — это очень даже хорошая черта, если она связана с внешним видом, характером или научной работой. Но, если упоминать ее в сочетании с опасным словом «довольно», которое в комплиментах вообще лучше не использовать, создается двусмысленность.

11.

Что это может значить на самом деле. Даже если кто-то искренне рад новостям о беременности подруги, стоит формулировать это деликатнее. Никому не хочется слышать поздравления, в которых словно намекают на проблемы с репродуктивностью.

Бонус: почему в школе стоит ввести урок по искусству делать комплименты

Мой друг рассказал, как случайно отпугнул нравившихся ему в школе девочек. Одну в попытке завязать беседу спросил: «У тебя такие широкие плечи. Ты занимаешься плаванием?» А второй сказал: «У тебя такие маленькие, узкие зубы». Через год увидел ее в брекетах.