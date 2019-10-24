10 подводных камней в отношениях, которые умеют обходить только мудрые люди

23 7 53 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чем дольше пара вместе, тем больше шансов, что рано или поздно она встретится с трудностями. Но речь сейчас не о грязной посуде и не об угасании страсти. Вот кто бы мог подумать, что люди чаще разводятся именно после совместно проведенного отпуска, а убежденность партнера в том, что «Ромео и Джульетта» у Шекспира — это трагедия, доказывает, что у него мало шансов на здоровые отношения.

AdMe.ru составил список из 10 проблем, с которыми нередко сталкиваются любящие друг друга люди. А современные исследования социологов и психологов подсказывают, как решить каждую из них с минимальными потерями для нервов.

1. Партнер больше не делает вид, что ему нравятся все ваши родственники

Явление нередкое: в начале отношений каждый старается быть максимально милым, но со временем перестает притворяться. Новоявленная «честность» одного запросто станет неприятным сюрпризом для другого, ведь вряд ли кому-то в радость осознавать, что близкий человек не разделяет его нежных чувств к родне. Случаи, когда разделять-то и нечего, в расчет не берутся. По-хорошему, ваша семья должна нравиться только одному человеку — вам. Да и то психологи в определенных случаях допускают обратное. Американский клинический и социальный терапевт Мик Ривка Сидорски (Mieke Rivka Sidorsky) подчеркивает: в случае с партнером главное — чтобы он уважал ваши чувства к родственникам и воспринимал их как неотъемлемую часть вашей жизни. Ну и обсудить с ним уровень его вовлеченности в вашу семью лишним не будет.

2. Ребенок вытесняет одного родителя из жизни другого

Готовясь к рождению первенца, молодые родители с воодушевлением представляют, что их отношения станут еще лучше. В реальности нередко один из партнеров в большей степени оказывается увлечен заботами о малыше. Чаще всего это женщина, хотя ситуации, когда мужчина начинает видеть в жене исключительно мать своего ребенка, тоже встречаются. Здесь важно каждому найти свою роль и работать в команде. Однако команда — это не только «мама ребенка» и «папа ребенка». Ваш партнер здесь — тот человек, которого вы однажды полюбили. Поэтому роли жены и мужа реализовывать не надо, ведь они связаны с бытом и рутиной. Лучше найдите того, кто сможет посидеть с ребенком, и сходите на свидание.

Исследование, проведенное в 2012 году в рамках национального проекта по браку в Университете Вирджинии, доказало: мужья и жены, которые проводили время наедине хотя бы раз в неделю, примерно в 3,5 раза чаще сообщали о том, что они очень счастливы в браке.

3. Единоличные интересы идут в ущерб совместным

Часто влюбленные сокрушаются, что нельзя сутки напролет быть вместе. А если и можно, то 24 часа катастрофически мало — вот бы еще добавить. Каждая свободная минута охотно посвящается любимому и совместным увлечениям. Но спустя время чувства немного остывают и фокус внимания одного из партнеров может сместиться на что-то новое. И хорошо, если оно заинтересует и второго. А если нет? Как следствие, возникает ревность к новым интересам. Психологи в таком случае говорят о нарушении личного пространства. Партнеры вынуждены проводить все свободное время вместе, так как один из них считает это примером идеальных отношений. Появление собственных интересов и вкусов у одной стороны другой пресекается или воспринимается как предательство.

4. Партнер не меняется, несмотря на все ваши старания

Социолог Карл Пильмер (Karl Pillemer) из Корнеллского университета опубликовал любопытное исследование, основанное на интервью с более чем 700 пожилыми американцами. Часть из них счастлива со своим партнером в течение 50, 60 или даже 70 лет, а часть пережила ужасные отношения, которые закончились разрывом. Все участники исследования сходятся в одном: ожидать, что вы сможете изменить своего партнера, — огромная ошибка, так что либо примите его таким, какой он есть, либо не вступайте в эти отношения вовсе. «Если вас что-то слегка беспокоит в вашем избраннике, когда вы только начали встречаться, то через 20 лет вы буквально возненавидите в нем эту черту», — утверждает одна из участниц проекта, 74-летняя Маргарет. Карл Пильмер рекомендует мысленное упражнение, которое стоит сделать, прежде чем ввязываться в бессмысленный квест «измени партнера под свой вкус»: «Предположим, что ваш партнер не изменится ни на миллиметр. Поэтому представьте себе жизнь с этим человеком (именно таким, какой он или она сейчас) в течение последующих 60 лет. Теперь спросите себя: „Мне действительно это нужно?“»

5. Пара замалчивает конфликты и избегает ссор

Социолог Джозеф Грэнни (Joseph Grenny) говорит, что пары, которые не замалчивают свои проблемы, счастливее тех, кто делает вид, что все хорошо. Даже лучшие из побуждений — не раздувать конфликт, не терять лицо, не стать плохим для партнера — это не повод во всем с ним соглашаться, если на самом деле вам хочется сказать «нет». Откладывать выяснение отношений и поиск решения проблемы на потом — ошибка. Ситуация сама собой не наладится, зато между близкими людьми медленно, но верно вырастет стена взаимных недовольств и недопонимания.

6. Партнер не признает свои ошибки и неправоту

По природе человек нацелен отстаивать свою точку зрения. Это заставляет его искать и находить доказательства собственной правоты, даже если их нет. Психологи называют это явление «когнитивным диссонансом» (столкновение наших установок, убеждений и представлений о себе, противоречащих друг другу). Согласно исследованию, когда кто-то из партнеров в паре упорствует в своей неправоте, то он меньше страдает от снижения самооценки и потери контроля над ситуацией, а больше чувствует свою власть и силу. Такое чувство собственного могущества впоследствии играет с ним злую шутку. Отказываясь признавать ошибки, он ставит под угрозу доверие, на котором держатся отношения. Конфликт затягивается, из-за чего накапливается агрессия у всех его участников.

7. Женщина готова расстаться, чуть что не так

Майкл Розенфельд (Michael J. Rosenfeld) из Стэнфордского университета доказал: несмотря на то что женщины гораздо сильнее страдают от разрыва отношений, в 69 % случаев инициаторами расставания являются именно они. Правда, речь идет об официально зарегистрированном браке. В случае «неофициальных» отношений оба партнера примерно с одинаковой периодичностью выступают за то, чтобы разойтись. Авторы исследования связывают это с тем, что многие современные женщины воспринимают брак как некий пережиток прошлого, который, как они считают, ущемляет их в правах. Также женщина может исходить из убеждения, что существует лучшая альтернатива нынешнему партнеру, либо что «выгоды» от пребывания в браке относительно «затрат» значительно уменьшились. Фразы вроде «Все, развод!» или «Нам надо разойтись» должны звучать только в том случае, когда говорящий действительно собирается расстаться. Не стоит с их помощью манипулировать или запугивать. Коуч по отношениям Крис Армстронг (Chris Armstrong) предупреждает, что партнер рано или поздно начнет воспринимать такие слова как пустые угрозы и перестанет вам доверять.

8. Друзья пары разводятся

Недавно группа социологов опубликовала результаты исследования, и выяснилось: чем ближе вы к человеку, находящемуся в процессе развода, тем больше вероятность, что вы тоже разведетесь. Ученые назвали это явление «социальным заражением». Важный момент: для успешного распространения «эпидемии» необходимо, чтобы сдерживающий эффект (доводы против развода) был слабее, чем «эффект поощрения» (доводы за развод). То есть если ваши друзья решили разойтись и преподносят это как долгожданное освобождение (или терпимую помеху на пути к своему счастью), то их пример может стать для вас вдохновляющим. Если же вы наблюдаете болезненный разрыв и страдания всех, в том числе и детей, то вряд ли в ближайшее время повторите такой «подвиг». Кстати, чем крепче дружат партнеры со своими друзьями, тем ниже риск того, что эта пара распадется.

9. Праздники и совместный отпуск ухудшают отношения

«Накануне праздничных каникул и отпуска люди, как правило, воодушевленно ждут изменений к лучшему, несмотря на предыдущие разочарования по этому поводу. Они предвкушают возможность нового начала, перехода к более позитивному этапу своей жизни. А в итоге снова разочаровываются», — заявляет Джули Брайнс (Julie Brines), доцент кафедры социологии Вашингтонского университета. Отпуск всегда ассоциируется с избавлением от рутины, с долгожданной свободой и отдыхом. Если в семье возникают какие-то проблемы и разногласия, людям может показаться, что дело только в усталости. И стоит лишь поехать отдыхать, как взаимный интерес и прежние чувства вспыхнут с новой силой. Но проблемы, которые пара пытается скрыть за повседневными делами, в отпуске только обнажаются, потому что вы больше времени проводите вместе и вам не за что больше спрятаться.

10. Близкие люди осуждают и критикуют

Обычно с такой проблемой сталкиваются пары, которые строят свои отношения «нетрадиционным» образом. Взять, к примеру, набирающий популярность гостевой брак. Или ваше общее с партнером решение провести отпуск порознь. Зачастую такие пары ждут косые взгляды окружающих и не особо скрываемое шушуканье за спиной. На первых порах вы сможете сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства, проходя мимо таких «друзей». Но бесконечные причитания и критика («Нет, это ненормально» или «У вас что, проблемы в отношениях?») рано или поздно подточат даже железобетонную уверенность в себе. Тут важно помнить: вы не обязаны угождать и нравиться всем. Зато такие ситуации очень хорошо выявляют неподходящих людей рядом с вами. Ведь те, кто так беспардонно реагирует на то, что их не касается (ваши личные решения), вряд ли победят в номинации «Лучший друг».

Бонус: уверенность, что «Ромео и Джульетта» — это трагедия, а не сатира, показывает, что у человека мало шансов на здоровые отношения

Сегодня набирает обороты теория, что «Ромео и Джульетта» авторства Шекспира — это вовсе не история о загубленной любви, пропитанная страданиями и крайним романтизмом, а самая настоящая сатира. Пьеса была написана, чтобы показать все преувеличенные драмы юной любви и поставить под вопрос сомнительные убеждения, что во имя отношений нужно пожертвовать собой. Популярный блогер и консультант по саморазвитию Марк Мэнсон (Mark Manson) пишет, что в современном обществе многие пары страдают из-за иррациональной идеализации отношений в целом и партнера в частности. На примере пьесы «Ромео и Джульетта» он поясняет, что люди продолжают отказываться от своих потребностей, добровольно превращаются в перманентно несчастных мучеников и подавляют себя ради драматичной романтики «пока смерть не разлучит нас».

Лично нам кажется, что все описанные проблемы, кроме замалчивания недовольств, более-менее решаемы. Потому что если человек по натуре неконфликтный и ему важно не потерять лицо, то трудно «раскачать» его на бразильские страсти с битьем посуды. Вы согласны?