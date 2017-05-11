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Порой, глядя в зеркало, мы думаем, что с радостью бы в себе что-то изменили. И при этом совершенно не осознаем, что настоящая красота кроется в уникальности, а не в подражании принятым в обществе шаблонным стандартам красоты.

AdMe.ru собрал самые искренние истории реальных людей из сообществ «Подслушано», которые напоминают нам о подлинной красоте каждого человека.