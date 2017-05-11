10 подтверждений того, что нетипичная внешность — это подарок судьбы
Порой, глядя в зеркало, мы думаем, что с радостью бы в себе что-то изменили. И при этом совершенно не осознаем, что настоящая красота кроется в уникальности, а не в подражании принятым в обществе шаблонным стандартам красоты.
AdMe.ru собрал самые искренние истории реальных людей из сообществ «Подслушано», которые напоминают нам о подлинной красоте каждого человека.
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Я всегда комплексовала на фоне своих миниатюрных подруг (при росте 180 см и весе 76 кг). Но однажды мы поехали с ними в тур по Европе. За 2 недели путешествия их просто никто не замечал. А меня буквально достали: просили номер телефона, предлагали приехать еще и даже говорили, что оплатят перелет и проживание. Мол, я самая настоящая русская красавица (у меня типичная славянская внешность: круглое лицо, пышная грудь и густые русые волосы). Больше не комплексую.
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Я от природы ярко-рыжая и зеленоглазая, в школе дразнили «рыжей-рыжей конопатой», в институте называли ведьмой. Родители-шатены всегда говорили мне, что некрасиво быть рыжей. Сегодня в салоне красоты делала маникюр, слышу, одна дамочка говорит: «Хочу волосы, как у той девушки». Парикмахер не нашла такую краску, попросила меня сфотографировать, чтобы заказать именно такой оттенок. Я начинаю чувствовать себя красивой и уникальной, это удивительно.
- Родителям было не до проявлений любви к детям, нужно было зарабатывать, чтобы прокормить нас с сестрой. О моей внешности мне говорила только бабушка: глаза навыкате, нос картошкой и прочее в таком же духе... Вот так и жила, пока на днях от начальника моего мужа не узнала, что у мужа на работе в шкафчике висит мое фото и все ему завидуют, потому что у него жена красавица.
- У меня странное тело. Непропорционально длинные руки и просто огромные для моего роста стопы. Если одежду еще можно подобрать, то с ногами проблемы. В 5-м классе размер был уже 39, а в 14 лет — 43,5. Это кромешный ад. Обувь приходится заказывать, а это недешево, поэтому обхожусь несколькими парами на все случаи жизни. Это мой самый большой комплекс на протяжении всей жизни. Приколы в стиле «Инна-Гулливер» и т. д., недоумение людей в магазинах и метро. И не дай бог кому на ногу наступить. Своего мужа, любовь всей жизни, я повстречала только в 28 лет. У того же сапожного мастера. Он ростом выше 2 метров и с 49-м размером ноги. Теперь в нашей семье два Гулливера.
- С детства заикаюсь. Чтобы преодолевать страх, старался быть общительным с незнакомыми. Говорил с продавцами, парикмахерами, людьми в очереди. Теперь я очень коммуникабельный человек и совсем не стесняюсь своего маленького дефекта. Это мой вызов.
- Я всегда жаловалась на свою внешность, ныла, что меня никто не любит и никому не нужна. Потом я пережила клиническую смерть. Вы не представляете, как это страшно, — даже не за себя, а за своих родных. Сейчас в моей жизни все стало не так, как раньше, я уверена, что меня очень любят мои родители, и это самое главное. Никогда не жалуйтесь ни на что, цените все, что у вас есть! И любите своих родителей.
- Прошлой осенью была маленькой толстушкой с приятным лицом, обрамленным вторым подбородком. Ехала из школы на велике и случайно врезалась в одного пухленького парня. Извинилась. Он очень внимательно на меня посмотрел, но я забила. Спустя неделю я пошла в магазин. Там опять встретила его. Он посмотрел на меня, подошел и спросил: «Девушка, а вы похудеть не хотите?» Я охренела от такой наглости, но после он предложил мне тренироваться и бегать вместе. В итоге я теперь его симпатичная подтянутая девушка, а он накачанный брюнет с сережкой в ухе — прямо из моего сна.
- У меня рыжие волосы. Сейчас уже больше медные, а в детстве были золотые, почти оранжевые. Как я завидовала девочкам с русыми волосами! Меня никто не гнобил, не обижал, но внутри я свой цвет ненавидела. И выросла бы я с жуткими комплексами из-за ничего, если бы не моя первая учительница в школе. Она называла меня «девочкой-солнцем», «золотой девочкой» и говорила, какие у меня волосы шикарные. К классу 6-му почти все одноклассницы красились в рыжий.
- Всегда считала себя неидеальной. Всегда что-то не нравилось в своей внешности. Я гробила деньги на свою красоту пачками, но всегда был результат либо недолгий, либо никакой. Однажды встретился мужчина моей мечты, который сказал мне: «Знаешь что? Никто не идеален. Но ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал!» — и сделал предложение. Так счастлива я не была никогда! Согласилась. С его помощью я полюбила себя такой, какая я есть.
- Тайно восхищаюсь лицами с какими-нибудь «дефектами», если так можно выразиться. Особенно нравятся оттопыренные кончики ушей, длинные носы, щербатые зубы и обильные конопушки. И вы не представляете, как меня раздражает, когда люди хотят от всего этого избавиться, получив гладкое «шаблонное» лицо. Когда же вы поймете, что все эти милые несовершенства не что иное, как ваша визитная карточка, ваша индивидуальность! Я твердо убеждена, что красота в изъянах.