10 причин, из-за которых с каждым годом становится все меньше друзей рядом с нами

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Каждый взрослый человек хотя бы раз задумывался о том, куда из его жизни деваются люди, которые были рядом на протяжении многих лет. Кто-то не проходит испытание временем, кто-то уходит тихо и незаметно, большинство же постепенно теряется в собственной рутине. AdMe.ru решил поднять тему, с которой сталкиваются многие: почему чем старше мы становимся, тем меньше остается друзей и все сложнее заводить новые знакомства? Не волнуйтесь, статья будет только чуточку грустной, а в конце вас ждет вдохновляющий бонус как доказательство: вечная дружба возможна.

1. Смена графика

Как это происходит: В юные годы сохранять дружбу легче хотя бы потому, что территориально вас многое связывает: вы ходите в одну школу, живете рядом, вам трудно не пересечься в спортивных или в творческих секциях. Но взросление — неизбежный этап жизни, и часто приходится переезжать с места на место. Первое время кажется, что ничего не изменилось и есть возможность общаться на расстоянии, но связь непрерывно слабеет — хотим мы этого или нет. Кого вы теряете: Первый опыт расставания заберет того, кто вам был дорог последние годы — знакомых, друзей и всех тех, с кем вас связывало юношеское прошлое и увлечения. Вскоре у вас появятся другие знакомства на новом месте, или вы поймете, что с некоторыми людьми вы общались лишь потому, что виделись пять раз в неделю.

2. Изменение взгляда на жизнь

Как это происходит: В детстве дружба носит добровольный характер: никакой корысти, вам просто хорошо с теми, кто находится в вашей доступности и кто отвечает взаимностью. С возрастом же приходит опыт, который формирует наши взгляды на жизнь и отношение к другим людям. В этот момент вы начинаете внимательнее приглядываться к тем, кто рядом. Беспечные встречи превращаются в посиделки в ближайшем баре несколько раз в месяц, а когда ваш старый приятель рассказывает вам о своей жизни, то вы постоянно находите одну и ту же мысль в собственной голове: вам больше не по пути. Кого вы теряете: На этом этапе отсеиваются все те люди из прошлого, которых когда-то преподнесла вам жизнь в самых разных обстоятельствах. Вы начинаете понимать, что никогда бы не подружились, если бы познакомились с этим человеком сейчас. Вы стали другими, вы выросли и теперь вы не нравитесь друг другу. Так бывает, но не жалейте ни о чем: исследования говорят, что дружба в подростковом возрасте оказывает большое влияние на психическое здоровье человека. Если у вас были близкие и эмоциональные отношения, то такая дружба подарила вам защиту от тревоги, депрессии и подняла самооценку.

3. Смена приоритетов

Как это происходит: На что в основном уходит жизнь взрослого человека? На работу и семью. Поэтому, если вы успели обзавестись своим гнездышком, а ваш друг нет, то очень сложно сохранять прежние отношения. Вообще свадьба — это самое радостное и самое драматичное событие в жизни: на нее приглашают самых близких друзей, и обычно на этом торжестве негласно объявляется финальный аккорд отношений с ними. В семейной жизни вашими друзьями становятся коллеги и родители друзей вашего ребенка. Кого вы теряете: Всех, кого успели собрать за свою холостяцкую жизнь. Обычно все заканчивается так: вы обещаете друг другу собраться прежней компанией и постоянно переносите срок. И даже встреча раз в год может носить обременительный характер: как назло именно в этот день появляются семейные обязанности, и вот вы уже не рады дружеской встрече. Холостяки в этот момент тоже не могут понять, как себя вести. С одной стороны, они хотят увидеться со старым другом, а с другой — новых совместных впечатлений нет, интересы больше не сходятся, и ваша дружба уже история, которая существует только в ваших воспоминаниях.

4. Отсутствие прежнего внимания

Как это происходит: Вы решитесь поехать в выходные в торговый центр и закупиться продуктами на неделю вперед, и в один из таких дней вы встретите своего друга, с которым были когда-то близки, но в последнее время никак не могли найти время для встречи. Вы поздороваетесь, обменяетесь дежурными фразами и разойдетесь по своим делам, останется только странное послевкусие: вы стали чуть меньше уделять внимания друг другу, и вот уже непонятно, вы так же близки или нет. Появляются сомнения, поэтому вы боитесь выражать свои эмоции как раньше. Беседы становятся отвлеченными, и вы все больше отдаляетесь друг от друга. Кого вы теряете: Тех, с кем больше всего времени проводили в недавнем прошлом.

5. Другой круг общения

Как это происходит: Молодые люди заводят новые знакомства быстро. Первое трудоустройство, первые шаги в профессиональную жизнь могут поглотить полностью, особенно если руководство очень старается поднять корпоративный дух. В это время сложно заметить, когда вы обмениваете старые связи на новые. Кого вы теряете: Людей, которые не вписываются в ваш новый круг общения. Разные жизненные пути превращают близких друзей в незнакомцев.

6. Исчезновение общего друга

Как это происходит: Все были в такой ситуации: кто-то приводит в общую кампанию своих друзей. Вы вместе веселитесь, делитесь смешными историями, но стоит только остаться наедине без связующего человека, то сразу все теряют способность к коммуникации. Кого вы теряете: Людей, которых вы знаете, но к которым не испытываете сильной привязанности. Своеобразную массовку, которая когда-то была лишь фоном в общении между вами и вашим другом.

7. Ожидания ваших друзей

Как это происходит: Ваши друзья привыкли, что вы — душа компании или, наоборот, меланхоличный друг, который часто находится в состоянии задумчивости. Но людям свойственно меняться: например, ваше приподнятое настроение вдруг сменилось философскими размышлениями, но никто не заметил смены вашего образа, а вы, в свою очередь, пострадав от непонимания, начинаете строить невидимую стену и отдаляться от друзей. Кого вы теряете: Друзей, которые за столько лет не смогли разглядеть ваши другие стороны и принять вас настоящего, а когда вы решили открыться — не приняли вас таким.

8. Потеря интереса к вам

Как это происходит: Если вы собирали вокруг себя поклонников в качестве друзей, то в конечном итоге они покинут вас и переключат внимание на кого-то другого. Таким образом вы окажетесь на месте своих ухажеров: вы привыкли получать внимание, а теперь придется бороться за него, и чаще всего уже безрезультатно. Кого вы теряете: Тех, с чьей помощью тешили свое эго.

9. Эгоизм

Как это происходит: Один из друзей часто выполняет роль психотерапевта, другой же постоянно пользуется его «услугами». Со временем люди начинают чувствовать себя использованными, потому что не получают отдачи. Есть хорошая проверка на «главного» в дружбе: надо выяснить, кто определяет настроение. Например, при встрече у одного друга хорошее настроение, а у другого не очень. Через время настроения выравняются: чье состояние победило, тот и оказывает значительное влияние. Кого вы теряете: Друга, который всегда был лидером и на которого вы восхищенно смотрели все это время. И если вам иногда кажется, что у вас мало настоящих друзей, то вы правы. Исследования подтверждают, что половина людей, которых мы считаем друзьями, на самом деле не являются ими и не отвечают нам взаимностью.

10. Отсутствие прежней легкости

Как это выглядит: Чем старше вы становитесь, тем чаще замечаете, что новые друзья появляются все реже. Новые знакомства больше носят официальный характер, и вы с грустью вспоминаете то время, когда могли подурачиться с близкими друзьями. В прошлом легче было открыться другому человеку, а сейчас надоело о себе рассказывать одно и то же каждому новому знакомому. Поэтому вы предпочитаете современные средства связи и иногда просматриваете странички своих старых друзей. Кого вы теряете: Новые знакомства не перерастают в крепкую связь, поэтому их исчезновение из вашей жизни не вызывает у вас особых эмоций.

Бонус: как сохранить того, кто вам дорог

5 друзей фотографируются раз в 5 лет на одном и том же месте, чтобы посмотреть, как меняет их время. А вот над их дружбой, которая длится более 30 лет, время не властно.

Исследования показывают, что друзья важны для здоровой и счастливой жизни. Дружеские отношения в пожилом возрасте играют даже более значимую роль, чем семья. Важно и качество этих дружеских отношений: ваши друзья должны быть источником поддержки и позитивных эмоций. Дружбу можно пронести сквозь года. Для начала определитесь, с кем точно пора попрощаться и какие отношения не подлежат реабилитации. С теми, кого вы решили оставить в вашей жизни, необходимо поддерживать определенную степень близости. Если вы находитесь далеко друг от друга, то используйте как можно больше средств общения — СМС, электронную почту, соцсети и все, что только можно. Настоящая дружба стоит потраченного времени и достойна особого внимания. Вот сейчас пообещайте нам связаться с вашим лучшим другом и договориться о встрече в ближайшее время.