10 особых примет психопата

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Услышав слово «психопат», многие обычно вспоминают опасных героев из криминальных хроник или голливудских фильмов. Но с такими людьми мы сталкиваемся и в обычной жизни. Впрочем, в чистом виде такое отклонение наблюдается только у 1 % населения Земли. AdMe.ru и команда психологов Psych2Go предлагают понаблюдать за собой и окружающими, чтобы узнать немало интересного.

Существенным отличием психопата является отсутствие чувств сопереживания, доверия и прощения. При этом они отлично знают, как использовать уязвимость других, и, совершенно не задумываясь, делают больно.

Пальма первенства по интригам и манипуляциям принадлежит именно таким людям. И если кто-то манипулирует неосознанно или с лучшими намерениями, то психопат это делает только для личной выгоды, наслаждаясь тонкостями процесса.

Психопаты чаще всего непоследовательны в своих поступках. Они превыше всего ставят свои желания. А ответственность за их финансовые промахи и опрометчивость вы никогда не сможете возложить на них. Они тут же обвинят собеседника в своих собственных ошибках, чтобы вывести его из душевного равновесия.

Здесь мы наблюдаем нарциссизм в наиболее негативном проявлении. Уверенность в собственном превосходстве у психопата приправлена безразличием к окружающим, а чувство личной грандиозности часто зиждется на иллюзиях. Но если психопат действительно талантлив, его невероятные амбиции помогут достичь невозможного.

Ложь является для них чем-то обыденным. Они даже не двуличны, а многолики. Поступки психопатов в большинстве случаев расходятся с их словами. Они врут всем по поводу и без и даже не особо это скрывают.

Психопаты могут быть просто обворожительны. И многие не сразу замечают, что попали в сети к этим «милым интеллигентам». Они тонко льстят и при необходимости могут выдать блестящий монолог, который заставит окружающих завороженно слушать их в течение часа. Но не питайте надежд на искреннюю беседу.

Люди этого типа считают, что нормы поведения, моральные ценности и юридические законы — это надуманные ограничения. Если они не видят в них смысла, то будут без угрызений совести воровать, нарушать правила дорожного движения и жульничать. А «походы по головам» в карьере и вовсе их любимый «аттракцион».

Психопаты постоянно нуждаются в острых ощущениях. Им скучно. В погоне за дозой адреналина они способны даже обидеть кого-то и совершить иной резкий поступок. Их привлекают стрессовые ситуации. Лучший вариант для них — переключение на всевозможный экстрим.

Первые примеры травли, или так называемого буллинга, можно наблюдать еще в школьной среде. Зачинщиками преследования и унижения других детей чаще всего становятся именно психопаты. Повзрослев, агрессоры нацеливают свои выпады на коллег по работе или соседей. Их жертвами становятся обычно мягкие натуры, которые не могут дать отпор, или люди, вызвавшие зависть психопата.

Власть — вот их мечта. Все психопаты стремятся к ней. Причем подразумевается власть не справедливая, а единоличная и паразитирующая. Когда все веревочки в их руках, и они с утра до вечера могут доминировать, назначать и увольнять людей согласно своим прихотям и настроению.