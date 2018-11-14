10 фактов о психике, о которых еще не писали в учебниках. А мы написали

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Психика человека хранит не меньше тайн, чем глубины океана. Ученые постоянно исследуют мозг и открывают новые закономерности поведения, причем количество сюрпризов все растет. К примеру, вы знали, что чем умнее человек, тем меньше у него друзей? Вот и мы не знали. Зато теперь вы легко вычислите гения среди знакомых.

AdMe.ru обожает психологию и сегодня поделится с вами самыми интересными фактами из этой науки. А все для того, чтобы вы узнали себя чуточку лучше и легко справлялись с жизненными трудностями.

1. У людей с очень высоким IQ мало друзей

Давным-давно, когда наши далекие предки занимались охотой и собирательством, дружба была необходима для выживания племени, ведь идти в атаку на мамонта гораздо легче целой толпой. Дружат люди и сейчас, правда, уже не ради выгоды. Однако недавно ученые выяснили, что обладатели высокого IQ не нуждаются в куче друзей. Все потому, что их гениальный мозг занят решением действительно серьезных задач, а общение воспринимается как пустая трата времени. Только вот радоваться отсутствию приятелей не приходится. Исследователи давно доказали, что дружба положительно влияет не только на психологическое состояние, но и на здоровье. Поэтому иногда стоит оторваться от книг и пообщаться с интересными людьми.

2. Депрессия меняет цветовое восприятие

Люди, страдающие депрессией, обычно говорят: «Жизнь потеряла краски». И это не просто образное выражение, а самый настоящий медицинский факт. В состоянии депрессии человеческая сетчатка становится менее чувствительной к контрастам цвета, и больные хуже различают оттенки. Но верно и обратное: если вас окружают серость и тусклые цвета, то вероятность заполучить депрессию или хандру значительно возрастает.

3. Не болтайте о своих планах, иначе ничего не выйдет

Если вы решили начать важное дело (перестать есть после 18:00, бегать по утрам или выучить иностранный язык), никогда и никому не рассказывайте об этом. Иначе ничего не получится. Когда вы объявляете о своих планах, ваш мозг ставит воображаемую галочку «выполнено», и переубедить его в обратном очень сложно. Возможно, это звучит как суеверие, однако психологи подтвердили эту закономерность серьезными исследованиями и опросами.

4. Знание иностранного языка помогает принимать решения

Чтобы принимать взвешенные решения, не нужно быть гением хладнокровия: необходимо просто думать на иностранном языке. Ученые говорят, что при принятии важных жизненных решений люди часто действуют эмоционально. Но, если вы начнете анализировать свои действия на неродном языке, в вашем мозгу сработает рациональная часть, а значит, к делу вы подойдете основательно и рисковать не будете.

5. Молодые люди чаще страдают депрессией

Согласно опросам, самые несчастные люди на планете — те, кому не исполнилось еще и 30. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30 лет чаще других испытывают тревогу и подвергаются стрессам. Кто говорил, что молодость — это самая беззаботная пора в жизни? Вот миллениалы так не считают.

6. Креативность растет в зависимости от степени усталости

Чтобы выдать креативную идею, нужно посильнее устать. Творческие мысли часто приходят в голову измотанным людям именно потому, что их мозг работает менее эффективно: он уже не отсеивает безумные на первый взгляд мысли, от которых вы обязательно отказались бы, будучи в здравом уме. А ведь одна из таких странных идей вполне может стать началом грандиозного проекта. Вот почему отличные мысли приходят к нам в душе после тяжелого рабочего дня. Если вы жаворонок, начинайте креативить вечером, а если сова, то, возможно, с утра пораньше вас посетит вдохновение.

7. 80 % любой беседы — сплетни

Большая часть любой беседы — это сплетни, причем склонность к обсуждению знакомых не зависит от пола: мужчины так же склонны к сплетням, как и женщины. Ученые приводят шокирующие цифры: 80 % наших разговоров представляют собой пустую болтовню и обмен информацией о друзьях или коллегах. Однако сплетни не так уж плохи: это очень серьезный инструмент коммуникации. Так люди поддерживают социальные связи. Кстати, шимпанзе тоже любят посплетничать о сородичах.

8. Счастье можно купить

Говорят, что счастье невозможно купить за деньги. Однако психологи опровергли это утверждение: ощущение счастья можно приобрести, но для этого нужно тратить деньги не на себя, а на родных и друзей или благотворительность. Когда мы приносим радость окружающим, мы вырастаем в собственных глазах, становимся более значимыми, а следовательно, счастливыми и удовлетворенными жизнью.

9. Для установления доверия нужно 20 секунд

Чтобы завоевать доверие человека, нужно подержать его в своих объятиях примерно 20 секунд. Только по доброй воле, конечно. Все дело в окситоцине: это гормон, который вырабатывается в организме, когда мы чувствуем себя в безопасности (в том числе и рядом с близкими людьми), а еще он успокаивает и расслабляет. Еще один аргумент в пользу объятий долгими зимними вечерами.

10. 80 % наших мыслей отрицательны

Каждый день в голову среднестатистическому человеку приходит от 12 до 60 тыс. мыслей. Наш мозг в миллион раз круче самого мощного компьютера. Но вы только посмотрите, на что мы тратим эту мощь: 80 % наших мыслей отрицательны. И большая часть негативных мыслей повторяется изо дня в день. Так что все глупые мысли, которые иногда приходят вам в голову, абсолютно нормальны: такое случается со всеми.

Какой факт удивил вас больше всего?