10 особенностей тела, которых не стоит стесняться

Волосы на лице или складки кожи на локтях не говорят о том, что вы менее красивы, чем кто-либо другой. Просто эти черты делают вашу внешность уникальной.

Мы в AdMe.ru ценим индивидуальную красоту, в том числе и «недостатки», которые придают нам оригинальности, поэтому хотим рассказать об особенностях, которые не стоит бояться показывать.

1. Волосы на лице

Женщины и мужчины рождаются с волосами на теле, и волосы на лице не исключение. Излишний рост волос должен вызывать беспокойство у женщин только в некоторых случаях, например при понижении голоса, увеличении мышечной массы или облысении, свойственном мужчинам.

2. Асимметричное лицо

Симметричные лица встречаются примерно у 2,0803 % населения мира. Это скорее уникальная особенность, чем что-то распространенное. И если ваша правая бровь немного выше левой, не беспокойтесь, в этом нет ничего особенного.

3. Сморщенные пальцы

Сморщенные пальцы — это следствие естественного процесса сужения кровеносных сосудов. Когда вы находитесь какое-то время в воде, ваша нервная система посылает импульсы кровеносным сосудам, и дальше идет реакция вашего тела. Когда объем крови уменьшается, это приводит к истончению сосудов и образованию складок на коже.

4. Короткий большой палец

Когда палец вместе с ногтем короче, чем обычно, это называется брахидактилия. Это генетическая особенность, и в этой ситуации нет ничего опасного. Если у вас есть эта черта, то она только подчеркивает вашу индивидуальность.

5. Отсутствие сустава в большом пальце

Иногда большие пальцы рук бывают недоразвиты и в них отсутствует сустав. Для здоровья это не критично, и, если это не мешает вашей жизни, операция не требуется.

6. Волосатые руки

Многие женщины задумываются, стоит ли им брить руки. Выбор только за вами. Ведь женственность или мужественность нельзя измерить исходя из отсутствия или наличия волос на вашем теле. Что касается растительности на лице, то это не повод для беспокойства, за исключением некоторых случаев, о которых мы уже упоминали выше.

7. Складки на локтях

Немного дряблая кожа вокруг локтей — это норма. Такая особенность обеспечивает хорошую подвижность локтевого сустава. В процессе старения кожа в этой области может стать более дряблой, и, если это вас беспокоит, постарайтесь почаще ее увлажнять. А в остальном нет ничего ненормального в наличии морщин вокруг локтей.

8. Щербинка между зубами

Совершенство — понятие абстрактное. Нет правил, согласно которым в зубах не должно быть щелей. Важно только, как вы это ощущаете. Есть много знаменитостей со щербинкой между зубами, которые считаются красивыми, например Дакота Джонсон и Ванесса Паради.

9. Растяжки



Если у вас есть растяжки, вы, вероятно, пережили: Скачки роста в период полового созревания Беременность Быструю потерю или набор веса Быстрый рост мышц Не нужно переживать из-за растяжек. Ведь в реальной жизни совсем не обязательно выглядеть как на картинке в журнале. Гораздо важнее заботиться о своем здоровье.

10. Родимые пятна

Родинки могут быть где угодно — на лице, глазах, ушах. Это часть вашей индивидуальности. Однако вы должны обязательно следить за их состоянием, обращать внимание их цвет и форму и проходить соответствующие медицинские осмотры.