10 особенностей поведения, по которым вы сразу поймете: перед вами человек из России

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Шутки о медведях, балалайках, вечном снеге и водке отпускают те, кто почти ничего не знает о России. Сами же россияне, да и туристы, которые здесь побывали, понимают, что эти стереотипы далеки от реальности. Однако у представителей каждого государства действительно есть свои особенности, и те, кто живет в России, не исключение.

Мы в AdMe.ru любим национальный колорит, даже если иногда его проявления выглядят довольно комично. В этот раз мы составили список нестандартных моделей поведения, присущих только россиянам. По ним очень легко узнать «своего» даже за границей.

1. Спрашивать «кто последний?» («кто крайний?»), прежде чем встать в очередь

Очередь — совершенно привычное для жителей России явление. Многие еще помнят те времена, когда приходилось стоять в ней часами. Видимо, из-за этого в стране появилась определенная культура поведения в очередях. Например, нужно обязательно обозначить, что вы решили занять место, фразами «кто последний?» и «я за вами». Только после этого окружающие будут считать вас полноправным участником очереди. Хорошим тоном считается соблюдать дистанцию и не наступать соседу на пятки, однако всегда находится человек, который будет буквально дышать вам в затылок.

2. Отправлять друзьям и родственникам поздравления в стихах по СМС или в мессенджерах

Выйти в сеть сегодня можно даже из глухого поселка в тайге, а благами цифрового мира не удивишь и пенсионера: бабушки и дедушки уже давно выкладывают фотографии дачных цветов и внуков в соцсетях, переписываются и обмениваются смешными видео в WhatsApp. С появлением интернета заметно поменялась и культура общения. Например, теперь люди старшего поколения получили возможность легко и быстро поздравлять своих близких и знакомых с праздниками. И они ею активно пользуются: массово рассылают стихи и картинки всем контактам из телефонной книжки, а также друзьям в соцсетях к любой хоть сколько-нибудь важной дате.

3. Обязательно держать в доме кетчуп и майонез

Эпоха дефицита в стране уже давно закончилась, и в каждом супермаркете есть десятки соусов на любой вкус. Но у россиян, похоже, вкусы довольно консервативны: многие до сих пор предпочитают привычные кетчуп и майонез. Последний так популярен, что продается в объемных пластиковых ведерках, которых хватает надолго. Что, в общем-то, логично: большинство салатов, горячих блюд и бутербродов в России не обходится без этого соуса. Так же обстоит дело и с кетчупом: существует множество его вариаций, с добавками и разной степенью остроты. А для тех, кто не может определиться и выбрать что-то одно, есть даже готовый соус из кетчупа и майонеза.

4. Считать гречку привычным повседневным блюдом

Гречка для россиян — одна из самых привычных круп, из которой можно приготовить множество разнообразных блюд. При желании ею легко можно питаться весь день: позавтракать гречкой с молоком, пообедать гречкой с грибами, а на ужин запечь курицу, фаршированную этой крупой. А вот у многих иностранцев к данному продукту отношение совершенно иное. Так, в некоторых странах Европы гречка используется как корм для животных, а в Америке ее продают в магазинах здорового питания.

5. Спрашивать «вы выходите?» и заранее пробираться к дверям в общественном транспорте

Как и в очереди, в российском общественном транспорте тоже существуют свои нормы поведения. Так, например, в автобусах или маршрутках принято заранее продвигаться поближе к выходу, чтобы не пропустить свою остановку. Из-за этого у двери стабильно возникают заторы, и иногда водителю даже приходится останавливаться и просить людей пройти в конец салона. Если в транспорте много народа и пройти к выходу не удается, пассажиры начинают выяснять друг у друга, кто выходит на следующей, чтобы уступить место.

6. Иметь в гардеробе комплект домашней одежды

Россия — страна с довольно суровым климатом. Снег, слякоть, лужи — это тоже вполне привычные явления для ее жителей. Поэтому никому здесь не придет в голову ходить по квартире в уличной обуви, как это часто бывает в Европе. Здесь хорошим тоном считается не только снять уличные ботинки, но и предложить гостю уютные теплые тапки. То же самое касается и одежды, в которой человек был на работе или прогулке: дома ее меняют на что-то другое, как правило, гораздо более удобное, чем наряд «на выход».

7. Дважды отмечать Новый год

В странах Европы и Северной Америки главным праздником года считается Рождество: подарки к нему покупают за несколько месяцев, в гости съезжаются родственники, хозяева накрывают большой стол, все веселятся и поют песни. В России все наоборот: можно пропустить празднование Рождества, но вот Новый год — ни за что. Думать, чем заняться в праздники, многие начинают уже в конце осени. И если в Европе Рождество традиционно считается семейным праздником, то в России четких правил на этот счет нет: многие едут на новогодние праздники в путешествие с парой или друзьями, участвуют в народных гуляниях или отмечают начало года в ресторанах. Чуть с меньшим размахом празднование повторяется в Новый год «по старому стилю». В этот день обычно навещают родственников или встречаются с друзьями.

8. Занять место в очереди и уйти по своим делам, попросив впереди стоящего человека сказать, что вы за ним

В России никто не удивится, если человек, который занял место в очереди, не будет стоять в ней, а удалится куда-то по своим делам. При этом впереди стоящий обязан оповестить других, что за ним занято. Если проигнорировать это правило, можно нарваться на скандал и возмущение. И не только от того человека, который занимал место, но и от всей очереди. Ведь практически каждый из стоящих бывал на месте временно отошедшего. Вероятно, этой особенности поведения россияне обязаны тем временам, когда людям приходилось стоять в очередях часами. А потому, понимая, что впереди еще достаточно времени, каждый мог успеть сделать несколько других дел, и все относились к этому лояльно. Сейчас очередей, которые растягиваются на полдня, уже нет, но привычка из прошлого, видимо, сохранилась.

9. Обращаться к женщинам всех возрастов «девушка»

Во многих странах есть специальные слова для уважительного обращения к незнакомому человеку. Например, «фрау» и «герр» в Германии или «мадам» и «сэр» в Англии. Но в России обращения вроде «сударыня» или «господин» как-то не прижились, поэтому вполне культурно будет сказать, например, «девушка, не подскажите дорогу?» или «молодой человек, помогите, пожалуйста». Назвать кого-то соответствующего мальчиком, девочкой или мужчиной — с этим особых проблем нет. Однако со словом «женщина» почему-то все сложнее. Видимо, чтобы никого не оскорбить и не ошибиться с возрастом, в России на всякий случай называют девушками всех представительниц женского пола, даже если у них уже есть внуки. Да и сами женщины в разговоре нередко говорят друг о друге «девочки» или «девчонки».

10. Волноваться, если по телевизору транслируют «Лебединое озеро»

Русский балет — один из главных предметов национальной гордости. Мало где в мире, кроме России, так наряжаются для похода в театр и тщательно соблюдают устоявшийся там этикет. Трансляцией постановок по телевизору тоже никого не удивишь. Однако есть один спектакль, который российский зритель воспринимает совсем не так, как иностранец. Речь о «Лебедином озере». Для любителей балета из других стран это главная постановка в репертуаре Большого театра, визитная карточка России. Но для самих жителей страны это не только культурный, но и огромный социальный символ. Во времена СССР этот балет показывали по телевизору в дни смерти трех советских вождей. Его же увидели россияне во время августовского путча 1991 года. И именно эти события, а не трагическая история любви первыми приходят на ум большинству местных жителей, если речь заходит о «Лебедином озере».

Некоторые привычки представителей разных стран могут быть забавны, однако за каждой из них стоит своя история, которую следует помнить и уважать. А по каким признакам вы сможете отличить соотечественников среди иностранцев?