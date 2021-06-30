10 особенностей, которые не принимают в себе многие мужчины, и совершенно зря

У мужчин меньше комплексов, чем у женщин. Они обычно довольны отражением в зеркале и собой, так принято считать. Но оказалось, что мужчины порой беспокоятся о своем внешнем виде больше, чем мы предполагали.

Мы в AdMe.ru провели свое небольшое расследование и выяснили, о каких же особенностях внешности мужчины переживают совершенно напрасно.

Торчащие уши

Необычная форма ушей может смущать не только женщин, но и мужчин. Только в отличие от первых вторым проблематичнее скрыть эту особенность из-за коротких волос. Но не стоит отчаиваться, эта особенность нисколько не уродливая, а очень даже милая черта, которая придает изюминку внешности. Хотя многие обладатели таких ушей мечтают исправить свой, как они считают, «недостаток».

Худощавость

Некоторым мужчинам кажется, что на фоне накачанных спортсменов и спортсменок они выглядят хилыми и слабыми. И проведенное исследование по вопросу восприятия своего тела подтвердило, что не только девушки, но и мужчины переживают из-за того, что их тело не рельефно или рельефно недостаточно. Но совершенно неважно, сильно или слабо выражены ваши мышцы, ведь конституция у всех людей разная и кому-то легче набрать мышечную массу, а кому-то сложнее и от этого не должна зависеть самооценка.

Седина

Поседеть можно не только в 50 с лишним, но и в 20, и в 30 лет. Исследование, проведенное крупным сайтом онлайн-знакомств, показало, что мужчины с сединой очень даже обаятельны. И это доказывает, например, Джордж Клуни, который несколько раз входил в число самых привлекательных мужчин на свете, ну а его волосы придают ему еще больше шарма.

Подбородок необычной формы

Примерно 10 % мужчин старше 35 лет имеют подбородок с расщелиной, и некоторые из них не любят его за это. Но он передается генетически, и тут ничего не поделаешь. Эту ямочку, конечно, можно скрыть, к примеру, отрастив бороду, ну а можно просто принять и полюбить. Ведь именно эта ямочка на подбородке делает внешность особенной и привлекательной.

Веснушки

Веснушки сильнее проявляются на лице, как только солнце становится активнее. Если вы считаете их недостатком, который портит внешность, то вы, скорее всего, просто слишком самокритичны. Хорошая новость в том, что многие считают их гораздо привлекательнее, чем вы могли подумать.

Низкий рост

Плохого роста не бывает. Откуда-то взялся стереотип, что мужчины маленького роста не воспринимаются всерьез и даже что это влияет на успешность личной жизни. Но, к счастью, это мнение ошибочно. Стоит помнить, что все мы разной конституции и то, какой человек, определяет не его рост, а то, чем он наполнен.

Мрачный вид

Выражение лица далеко не всегда отражает те эмоции, которые мы испытываем. Наверняка это подтвердят все люди с серьезным выражением лица, которым за всю жизнь уже надоело отвечать на вопрос «Почему такой хмурый?», даже тогда, когда у них отличное настроение. Но совершенно не стоит натягивать улыбку для того, чтобы понравиться окружающим, ведь выражение лица — это ваша особенность. А еще Университет Британской Колумбии провел исследование, которое показало, что многие женщины часто обращают внимание на мужчин с мрачноватым видом. Так что не стоит отчаиваться, даже если вы уже устали от вопросов про плохое настроение.

Морщины вокруг глаз

Возрастные изменения не обходят стороной ни одного из нас. Морщины под глазами у мужчин могут начать образовываться у кого-то уже в 20 лет, а у кого-то позже. Из-за них некоторые начинают чувствовать себя уже не такими симпатичными. Но, как и седина, морщины — одна из черт зрелых мужчин, которая делает внешность еще более привлекательной.

Проявление эмоций

Многих мальчиков с самого детства поощряют за то, что они сдерживают свои эмоции. Особенно это касается слез. Из-за этого эмоциональные мужчины с возрастом все больше стесняются того, что иногда не могут сдержать себя. Но, вопреки укрепившемуся стереотипу, по результатам исследования Elite Singles, большинство согласилось с тем, что мужские слезы — это совершенно нормально. Все мы можем испытывать очень разные эмоции, и важно не запирать их внутри, иначе потом они могут вылиться в агрессию.

Красные щеки

Бывает, что щеки розовеют от смущения, а бывает, что из-за аллергии. Согласно опубликованному исследованию, мужчины привлекательны, когда на лице виден румянец. А еще считается, что красные щеки говорят о хорошем здоровье. Так что румянец — это вовсе не плохо и не стоит этого стесняться.