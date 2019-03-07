10 основ привлекательности, которые помогут очаровать любого человека

20 0

44

12.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему от одного человека трудно оторвать взгляд и время в его компании летит незаметно, а с другим хочется попрощаться спустя несколько минут после знакомства? Вот и ученые озадачились этим вопросом и решили понять, от чего зависит женская и мужская привлекательность. Ответы вы найдете в статье.

AdMe.ru, учтя мнения людей и результаты научных исследований, составил рейтинг основных черт, наделяющих человека магнетизмом, которому сложно противостоять.

10. Во внешности присутствуют как мужские, так и женские черты

Результаты исследования показали, что люди, сочетающие в себе как мужские, так и женские черты во внешности наиболее привлекательны. Но андрогинность может выражаться не только в природных особенностях, но и в стиле. Поэтому, чтобы расположить к себе собеседника, стоит сыграть на контрастах: например, мужчине надеть розовую рубашку, а женщине — джинсы-бойфренды.

9. Высокий уровень адреналина в крови

Согласно исследованиям, адреналин действует на окружающих как афродизиак. Но необязательно назначать встречи после прыжка с парашютом, достаточно представить ситуацию, от которой у вас перехватывает дыхание, или посмотреть видео с экстремальным сюжетом. Адреналин также способствует снижению нервного напряжения, из-за чего появляется спокойствие и уверенность в себе, а это дополнительный плюс к привлекательности.

8. Скромность

Исследования показали, что как мужчинам, так и женщинам нравятся скромные люди. Такая черта характера нередко ассоциируется с альтруизмом, а это еще одно качество, которое делает человека очаровательным в глазах окружающих.

7. Оптимизм

Одним из главных качеств, которое не может оставить равнодушным, люди назвали способность находить хорошее даже в неприятных ситуациях. Исследования также подтверждают, что оптимисты гораздо более привлекательны, чем те, кто привык ходить с хмурым лицом.

6. Разносторонние интересы

Исследования показали, что люди, которые интересуются разными вещами и умеют поддержать разговор на любую тему, успешнее в отношениях. А главный секрет очарования кроется в отсутствии категоричности, в готовности выслушать противоположное мнение, а вместо советов предложить направление пути решения проблемы.

5. Искренний смех

Заразительный смех — важнейший секрет очарования, перед которым не могут устоять даже самые черствые люди. И ученые тоже с этим согласны: чем шире улыбка, тем более привлекательным кажется человек.

4. Уверенность

Несмотря на то, что обаятельные люди внимательны к окружающим и готовы их выслушать, они не забывают выстраивать личные границы. Некая неприступность как на работе, так и в личных отношениях добавляет еще несколько очков к привлекательности. Главное — не перепутать это качество с высокомерием и самонадеянностью.

3. Отношение к неловким ситуациям

То, как реагирует человек на неловкие ситуации, может рассказать о нем многое. И если он умеет выходить из затруднительного положения с юмором, то окружающие не только быстро забудут о случившемся, но и проникнутся симпатией к пострадавшему.

2. Чуткость

Люди признались, что рядом с обаятельными собеседниками они чувствуют себя более привлекательными и даже забывают о собственных комплексах. Все дело в том, что рядом с таким человеком никто не ощущает себя лишним, а уютная обстановка достигается вниманием к окружающим, а также умением задавать вопросы: людям приятно, когда ими искренне интересуются.

1. Доброта

Если человек способен перейти от слов к делу и оказать реальную помощь нуждающимся, это не останется без внимания. А ученые и вовсе утверждают, что доброта влияет на восприятие физической привлекательности. Может, поэтому порой даже самый красивый внешне человек, но с плохим характером становится неприятным и, наоборот, непримечательный с виду собеседник с каждой встречей очаровывает все больше.

А перед каким качеством не можете устоять вы?